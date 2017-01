Joe Bausch über den Alltag im Knast

Joe Bausch vor seiner Arbeitsstätte - der Justizvollzugsanstalt Werl. Seit 1987 behandelt er dort Kriminelle. Im Nebenjob ist er als Schauspieler und Schriftsteller tätig. Am Freitag berichtet er im Parktheater über das Leben im Knast.

Bensheim. Joe Bausch spielt eine Doppelrolle. Wenn der Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner "Tatort" den Drehort verlässt, arbeitet er als Arzt in der Justizvollzugsanstalt Werl. Seit 1987 behandelt er dort Diebe, Räuber, Vergewaltiger, Mörder. Bausch, eigentlich Hermann Joseph Bausch-Hölterhoff, ist Leitender Regierungsmedizinaldirektor. Er weiß, was Menschen zu Tätern macht.

Seine Erfahrungen und Erlebnisse als Anstaltsarzt hat er in seinem Buch "Knast" aufgeschrieben. Mit dem Bergsträßer Anzeiger sprach er vor seinem Auftritt am Freitag (13.) in Bensheim über das Leben im Bau und über die Menschen und Schicksale hinter Gittern.

Herr Bausch, Sie klingen schlecht. Kein Netz im Knast?

Joe Bausch: Das sind die abgeschotteten Räume. Wir haben hier einen Handy-Störsender, der dafür sorgt, dass die Gefangenen nicht telefonieren können. In meiner Abteilung geht es einigermaßen.

Die JVA Werl hat über 800 Insassen. Wo kommen Sie gerade her?

Bausch: Untersuchung von zwei Neuzugängen. Heute früh habe ich mich mit dem Ableben eines Patienten beschäftigt.

Welche Todesursache?

Bausch: Das weiß ich noch nicht. Er ist am Wochenende gestorben. Das bedeutet viel Arbeit an einem Montag. Alle wollen Bescheid wissen. Ministerien, Gerichte, Anwälte.

Gibt es typische Knast-Symptome

Bausch: Haufenweise. Ich habe viele Patienten, die 60, 70 Jahre alt sind. Die haben die klassischen Erkrankungen des hohen Lebensalters. Schlaganfälle, Leukämie, Tumorerkrankungen, Dialysepatienten. Hier sitzen die Insassen meistens recht lange ein. Einer ist seit 47 Jahren hier. Depressionen sind ein großes Thema. Die Jungen haben drogenbedingte Psychosen, HIV, Hepatitis C. So viele Angstgestörte wie im Gefängnis findet man sonst selten in dieser Dichte. tr

Das ausführliche Interview gibt es in der Samstagausgabe