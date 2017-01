Oyan-Wiederwahl im Sommer?

Der Anfang: Adil Oyan an seinem ersten Arbeitstag im Rathaus. Die Stelle als Stadtrat trat er am 30. November 2011 an. © Lotz

Bensheim. Stadtratswahlen hatten in Bensheim in letzter Zeit immer eigene Gesetze - egal, wie groß der Vorsprung der kommunalpolitischen Mehrheit eigentlich war. Zuletzt musste Helmut Sachwitz (CDU) diese Erfahrung machen, als er in die zweite Amtszeit als Erster Stadtrat gehen wollte.

Im Sommer steht die Wiederwahl von Adil Oyan auf der Tagesordnung. Seine Amtszeit endet offiziell am 30. November. Die Hessische Gemeindeordnung sieht vor, dass die Wahl eines Stadtrats frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Ablauf der Dienstzeit zu erfolgen hat.

Im konkreten Fall bedeutet das: Zwischen dem 1. Juni und 31. August müssen die Stadtverordneten in einer Sitzung ihr Kreuzchen machen. Beim Blick auf den vorläufigen Terminkalender des Parlamentarischen Büros kommt nur ein Termin infrage: der 29. Juni. An jenem Donnerstag steht die letzte Zusammenkunft des Stadtparlaments vor der Sommerpause an. Die nächste Sitzung ist erst wieder im September. dr

