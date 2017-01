Bensheimer Optimismus

Bensheim. Ein Stück Bensem in Form von Schokolade, dazu Sekt, Brezeln und ein optimistischer Bürgermeister - fertig waren die Zutaten für den Neujahrsempfang am Sonntag im Bürgerhaus. Dort war es zwar nicht ganz so voll wie zu vergleichbaren Anlässen in der Vergangenheit, aber ein paar hundert Besucher ließen es sich nicht nehmen, auf das neue Jahr anzustoßen und der Ansprache von Rolf Richter zu lauschen.

"Das, was uns das Leben schwer macht, sind Schwarzmaler. Denn der gestandene Schwarzmaler läuft sein ganzes Leben vor Befürchtungen davon, die gar nicht hinter ihm her sind", zitierte der Rathauschef den Dichter Ernst Ferstl. Es gehe ihm nicht darum, Themen und Problemfelder zu beschönigen. Es gehe aber auch nicht, dass man alles schlechtredet, so Richter. Er listet ausführlich auf, was seiner Meinung nach Bensheim lebens- und liebenswert macht: eine belebte Fußgängerzone, der Wochenmarkt, attraktive Arbeitsplätze, sehr gute Kinderbetreuung und Infrastruktur. dr

Bericht in der Montagausgabe