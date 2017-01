Winterdienst in Bensheim gefordert

Vorne schieben, hinten streuen: Ein Traktor des Bensheimer Bauhofs im Einsatz am Berliner Ring.

Eiskalt erwischt hat es den Bensheimer Winterdienst in diesem Jahr eigentlich nicht. Schneefall, Glätte und Frost wurden bisher halbwegs verlässlich vorhergesagt. Dennoch haben die Männer und Frauen in Diensten des Bauhofes seit Wochen alle Hände voll zu tun - auch wenn das große Chaos in den vergangenen Tagen einen Bogen um die Bergstraße gemacht hat.

Ein Blick in die Statistik zeigt allerdings: In diesem Winter musste deutlich öfter geräumt und vor allem gestreut werden als noch vor zwölf Monaten. "157,5 Tonnen Streusalz wurden bislang verbraucht. Im ganzen Winter 2015/16 waren es 80,5 Tonnen", erklärte Frank Daum, Geschäftsführer beim Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) auf Anfrage. Unter dem Dach des KMB ist der Bensheimer Bauhof bekanntlich beheimatet.

Welche Routen die Teams nehmen, ist genau festgelegt. Drei Großfahrzeuge (Lkw und Unimogs), fünf Kleintraktoren und neun Handteams sind grundsätzlich unterwegs. dr

Bericht in der Mittwochausgabe