Nachbarschaftsstreit mit Folgen

Von unserer Mitarbeiterin

Gerlinde Scharf

Bensheim. Ein läppischer Nachbarschaftsstreit vor einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße hätte zu einem bösen Ende führen können. Worte folgten Taten - und die körperliche Auseinandersetzung am Abend des 8. Septembers, die ein Familienvater mit seinem guten Bekannten angezettelt haben soll, gipfelte in schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen. Diese seien "potenziell lebensgefährlich gewesen", erklärte eine Rechtsmedizinerin in ihrem Gutachten.

Laut Staatsanwalt Alessandro di Maria schlug der mutmaßliche Täter seinem Gegenüber grundlos mit der Faust auf Nase und Ohr, so dass dieser zu Fall kam. Anschließen soll er den Kopf des hilflos am Boden liegenden Manns drei Mal auf einen Naturstein aufgeschlagen haben.

Der 38-Jährige, bislang nicht vorbestrafte Angeklagte muss sich seit Mittwoch vor dem Amtsgericht in Bensheim wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er saß nach seiner vorläufigen Festnahme mehrere Monate in Untersuchungshaft. gs

