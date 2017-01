Frist bis Ende Februar

Das Haus am Markt (hier eine Ansicht von der Kirche Sankt Georg aus) soll eigentlich abgerissen werden. Noch laufen allerdings die Verhandlungen mit der Modekette H&M, die mit einer Filiale in einen Neubau an gleicher Stelle ziehen soll.

Bensheim. Gerüchte machen in einer Kleinstadt schnell die Runde. Die neuste Mutmaßung in Bensheim: Die Vertragsverhandlungen mit H&M sind geplatzt, die Pläne mit der Modekette und einem Neubau am Marktplatz Geschichte. Ob der vielen Debatten um das Projekt könnte allerdings der Wunsch Vater des Gedanken gewesen sein.

Auf Nachfrage gab es im Rathaus keine Bestätigung, dass der angestrebte Deal mittlerweile zu den Akten gelegt werden musste. "Bis Ende Februar läuft die Frist, innerhalb derer die Projektentwickler und H&M einen wirtschaftlich tragfähigen und für die Stadtentwicklung guten Vertrag vorlegen können", lautete die Antwort. Das deckt sich mit der Aussage von Bürgermeister Rolf Richter, der im ersten Quartal zu einer Entscheidung kommen will.

Das heißt: Spätestens in einem Monat wird man wissen, ob es eine Filiale des Textilers am oberen Marktplatz in Bensheim geben wird. Läuft alles nach Plan, soll das Haus am Markt bekanntlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. In den könnten H&M und ein Gastronom einziehen. dr

