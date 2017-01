Ärger wegen Neubaugebiet

Volles Haus: Bei der Bürgerwerkstatt zum geplanten Neubaugebiet in Fehlheim kamen deutlich mehr Teilnehmer als erwartet.

Fehlheim. Es brodelt in Fehlheim. Zumindest bei einigen Alteingesessen und direkten Anliegern des geplanten Neubaugebiets im Nordwesten des Stadtteils. Sie machten ihrem Ärger über die Planungen am Freitagabend bei einer sogenannten Bürgerwerkstatt im Dorfgemeinschaftshaus Luft.

Die Stadt hatte dorthin zusammen mit Moderatorin Stefanie Heng-Ruschek aus Frankfurt eingeladen. Offenbar hatte man allerdings das öffentliche Interesse an der Veranstaltung gewaltig unterschätzt. Mehr als 150 Teilnehmer waren gekommen. Bestuhlt hatte man - nach Rücksprache mit Ortsvorsteher Rico Klos - für 30 Besucher. So mussten sich die meisten Besucher mit Stehplätzen begnügen, was nicht zur Auflockerung der Stimmung beitrug.

Aber auch abgesehen von solchen Nebensächlichkeiten, die beim zweiten Treffen im April durch die Wahl eines größeren Versammlungsortes keine Rolle mehr spielen sollen, herrschte eine leicht gereizte Atmosphäre. "Warum kommen sie denn jetzt mit einem solchen Riesenbaugebiet? Das war in den 70er Jahren schon Thema und wurde nie umgesetzt", beschwerte sich ein Anwohner.

Die Meinungen der Wortführer an diesem Abend machten deutlich: Es gibt ausgewachsene Bedenken gegen die Entwicklung des Gebiets, vor allem weil man eine deutliche Zunahme des Verkehrs befürchtet - und weil sich der eine oder andere seine bisher schöne Aussicht in die Natur nicht verbauen lassen will. dr

Bericht in der Dienstagausgabe