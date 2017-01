Zwei Männer, ein Schild: Der Kreis bezuschusst den Ausbau von WLAN-Hotspots in Bensheim. Landrat Christian Engelhardt überreichte am Dienstag den Förderbescheid an Bürgermeister Rolf Richter.

Bensheim. Der Landrat und sein blau-weißes Schild waren wieder auf Reisen: Am Dienstag überreichte Christian Engelhardt am Bensheimer Rathaus Bürgermeister Rolf Richter einen Förderbescheid für zwei WLAN-Hotspots in der Fußgängerzone. Um die finanzielle Zuwendung symbolisch und öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck zu bringen, hatte der Behördenleiter wie immer besagtes Schild im Gepäck.

Für Engelhardt sind solche Termine längst Routine. Seit seinem Amtsantritt bezuschusst er in interessierten Städten und Gemeinden entsprechende Vorhaben. "Wir wollen deutschlandweit der erste Flächenkreis werden, in dem es in jedem Ort mindestens zwei Hotspots gibt", umreißt er seine digitale Vision. Dieses Ziel rücke mittlerweile in greifbare Nähe. dr

Bericht in der Mittwochausgabe