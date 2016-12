Am Marktplatz steht die zweite Runde an

Bensheim. Ab April könnte der Marktplatz wieder zur Baustelle werden. Allerdings nicht, weil die Abrissbagger für das Haus am Markt anrücken. Vielmehr soll der zweite Bauabschnitt der Marktplatz-Umgestaltung in Angriff genommen werden. So sehen zumindest die Planungen der Verwaltung aus.

Was fehlt, ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die scheint aber nur Formsache. Im Bauausschuss zeichnete sich zumindest eine Koalitionsmehrheit ab. CDU, BfB und GLB votierten für das Vorhaben. SPD und AfD stimmten dagegen, die FDP enthielt sich.

400 000 Euro soll der zweite Streich im Herzen der Altstadt kosten. Im Haushalt sind sogar 585 000 Euro vorgesehen. Am Geld sollte es in diesem Fall nicht scheitern. Berücksichtigt sind dieses Mal Mittel für mögliche archäologische Funde. Wie bereits berichtet, wird es mit dem Pflaster in der Hauptstraße weitergehen. Außerdem soll der Durchgang zur Straße An der Stadtmühle ausgebessert werden. Ebenfalls im Budget: Mastleuchten mit integrierten Stromanschlüssen für den Wochenmarkt.

Dass die Arbeit so weit weg wie möglich vom Haus am Markt gehalten werden, hat seine Gründe. Sollten die Verhandlungen mit H&M - Neuigkeiten dazu gibt es keine - zu einem für die Stadt erfolgreichen Abschluss kommen, kommt es am oberen Ende des Platzes zu größeren Erdbewegungen. Im nächsten Jahr dort neues Pflaster zu verlegen, wäre (vorsichtig formuliert) unklug. Schon im ersten Bauabschnitt hatte man einen Sicherheitsabstand zur Immobilie eingehalten.

Jascha Hausmann (FDP) konnte dennoch nicht nachvollziehen, warum man das Projekt ausgerechnet jetzt durchziehen müsse. Er sah keine Dringlichkeit. Das Argument, dass man 2017 noch die Mittel dafür hätte, überzeugte ihn nicht. "So ein Umgang mit den Finanzen macht mir eher Sorgen."

Erster Stadtrat Helmut Sachwitz erinnerte daran, dass am Ende eines langwierigen Prozesses zur Umgestaltung des Marktplatzes der Wunsch gestanden hätte, den Bereich neu anzulegen und eine gewisse Barrierefreiheit zu ermöglichen. "Außerdem wollen wir die privaten Hauseigentümer motivieren, an ihren Immobilien etwas zu tun." Wenn die Stadt ebenfalls investiere, sei das ein positives Signal. Selbst in den Jahren mit einer schlechteren Haushaltslage habe man es geschafft, die Innenstadt nicht in einen Dornröschenschlaf zu versetzen.

Sprich: Es sei gelungen, das Zentrum attraktiver zu gestalten. Private seien aufgerufen, sich dem anzuschließen. "Das Konzept ist auch ein Versprechen an die Bürger", beendete Sachwitz seine Ausführungen, die Hausmann jedoch nicht seiner Zweifel beraubten. Er halte das Vorhaben grundsätzlich für richtig, den Zeitpunkt aber nach wie vor für falsch.

Ablehnung kam außerdem aus den Reihen der SPD. "Wir sollten das Geld besser für etwas anderes verwenden, beispielsweise ein Jugendzentrum", meinte Christiane Lux. Für die AfD äußerte Dr. Erwin Schuster die Befürchtung, das neue Pflaster könne unter möglichem Baustellenverkehr leiden. Ähnliche Bedenken hatte Jascha Hausmann.

Laut Sachwitz soll der potenzielle Baustellenverkehr aber nicht übers neue Pflaster rollen, sondern über die nördliche Hauptstraße oder die Zufahrt zur Kirche. Der Erste Stadtrat ließ aber nicht unerwähnt, dass in Sachen H&M ja noch keine finale Entscheidung gefallen sei. Der Beschluss der Stadtverordneten habe den Magistrat nur beauftragt, die Verhandlungen mit H&M konkret aufzunehmen.

Auf gut Deutsch: Das Großprojekt könnte scheitern, wenn keine Einigung erzielt wird. Die Miene von Hausmann verriet, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Fall einschätzt.

Unterm Strich trug die Koalition die Umgestaltung, wie in der Vergangenheit auch, alleine mit. Carmelo Torre betonte, dass im nächsten Jahr die Umsetzung finanziell möglich sei. "Wie es dann weitergeht, wissen wir nicht", spielte er auf weitere Bauabschnitte an.

Am Donnerstag, 15. Dezember, fällt in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung die endgültige Entscheidung. Als Bauzeit wird von der Verwaltung zehn Wochen angegeben.