Am Marktplatz wird weitergebuddelt

Bensheim. Trägt die Umgestaltung des Marktplatzes zur Belebung der Altstadt bei? Nein, meint Erster Stadtrat Helmut Sachwitz. Schiebt aber gleich nach, dass es bei dem Projekt schließlich darum gehe, den Bereich attraktiver zu machen.

Das klingt ein bisschen nach Wortklauberei. In der Stadtverordnetenversammlung erklärte Sachwitz allerdings, was er darunter versteht: Stolperfallen beseitigen, Beleuchtung verbessern, Aufenthaltsqualität steigern. Unter dem Schlagwort Belebung läuft im Rathaus ein anderes Vorhaben: Der Neubau der Immobilie Haus am Markt. Das wiederum ist ein ganz anderes Thema und stand auch in der letzten Sitzung vor der Winterpause nicht zur Debatte.

Kosten: 400 000 Euro

Die Fraktionen mussten stattdessen darüber entscheiden, ob die Umgestaltung in die nächste Runde geht. Für 400 000 Euro soll der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Dieser beinhaltet Pflasterarbeiten im Bereich der Hauptstraße sowie am Durchgang zur Stadtmühle.

Ebenfalls im Budget: Mastleuchten mit integrierten Stromanschlüssen für den Wochenmarkt. Zudem werden im Untergrund Leitungstrassen zusammengeführt, um Ordnung ins Chaos unter dem Pflaster zu bringen. "Damit wir nicht permanent flicken müssen, wenn wieder etwas ansteht", so Sachwitz.

Die SPD kann sich allerdings nach wie vor nicht mit den Planungen anfreunden. Eine Belebung sei lobenswert, die Maßnahme jedoch untauglich, befand Werner Bauer. Pflaster und Beleuchtung seien noch gut genug. "Wenn sie zur Belebung beitragen wollen, können sie genauso gut beheizbare Bänke aufstellen", kommentierte Bauer.

Ablehnend steht auch die AfD dem Projekt gegenüber. "Das ist ziemlich happig", sagte Tobias Fischer mit Blick auf die Kosten. Schließlich würde es lediglich um Pflastersteine gehen. Er äußerte Zweifel, dass das die Attraktivität steigere. Die FDP beurteilte den Zeitplan als problematisch. Jascha Hausmann hatte Bedenken, dass es durch eine mögliche Großbaustelle am Haus am Markt zu Beschädigungen des neugestalteten Bereichs kommen könnte. "Sie werden nicht ausschließen können, dass mal mit schwerem Gerät rangiert werden muss."

Grundsätzlich stehe man einer Belebung des Marktplatzes aber nicht negativ gegenüber, so Hausmann. Zustimmung erhielt die Verwaltung - wenig überraschend - aus den Reihen der Koalition. Dr. Thomas Götz (GLB) erinnerte daran, dass künftig der Zugang mit Kinderwagen und Rollator leichter fallen werde. Außerdem konnten die Bäume erhalten werden. Die Erneuerung der Infrastruktur bringe Vorteile für den Wochenmarkt und das Winzerfest mit sich.

"Die Kosten werden darüber hinaus niedriger ausfallen, wenn sich die archäologischen Funde in Grenzen halten." Götz räumte aber auch ein, dass es auf dem Marktplatz erst "richtig gut" werde, wenn man eine Lösung für die Fachwerkhäuser (Marktplatz 2 und 3) gefunden hat. Norbert Koller (BfB) bemerkte, dass das Konzept sich auf das Wesentliche konzentriere. Es sei vernünftig, die Umgestaltung 2017 fortzusetzen - unabhängig von der Zukunft des Hauses am Markt.

Marco Weißmüller (CDU) hielt es für notwendig, dass die Hauptstraße mit einbezogen wird. Dadurch ergebe sich ein moderner Abschluss für den Marktplatz. Am Bürgerwehrbrunnen sei man schließlich ähnlich verfahren.

FWG-Vertreter Dr. Rolf Tiemann votierte ebenfalls für die Vorlage. Ihn überzeugte die Argumentation von Helmut Sachwitz, dass man im Untergrund die Leitungstrassen optimieren werde. "Das erscheint notwendig und sinnvoll", so Tiemann.Die Abstimmung fiel entsprechend aus. Während die Koalition plus Tiemann das Vorhaben auf den Weg brachte, lehnten SPD und AfD ab. Die FDP enthielt sich.

Damit können die Arbeiten voraussichtlich ab Mitte April losgehen. Zehn Wochen sind angesetzt. Unterm Strich werden wohl 150 000 Euro bei der Stadt hängenbleiben. Die Restsumme wird über Fördermittel gedeckt.

Auf dem Papier war es nicht der letzte Bauabschnitt für den Marktplatz. In der Praxis hängen die weiteren Schritte aber davon ab, wie es mit dem Haus am Markt tatsächlich weitergeht - und ob die Kassenlage neue Investitionen zulässt.