Auf Wachstumskurs im Stubenwald

Bensheim. Wenn Männer im Anzug zum Spaten greifen, bahnt sich meistens Großes an. So auch am Mittwochnachmittag am Rand des künftigen Gewerbegebiets Stubenwald II. Während sich im Hintergrund bereits ein Bagger durchs Terrain pflügte, fiel wenige Meter vor dem Bauzaun der symbolische Startschuss für das Vorhaben von AVL.

Das global agierende Unternehmen ist bisher mit der AVL Deutschland GmbH und AVL Zöller GmbH am Berliner Ring vertreten. Dort hat man sich in drei Bürohäuser eingemietet. Jetzt sollen die Kräfte an prominenter Stelle im Westen der Stadt gebündelt werden. Auf einer Fläche von 15 734 Quadratmetern entstehen ein Bürogebäude und eine Montagehalle. Das Projekt soll in zwei Phasen umgesetzt werden. Zurzeit laufen die Arbeiten für den Bau der Montagehalle. Im Juli 2017 sollen die Räume bezugsfertig sein. Danach will man zeitnah mit dem viergeschossigen Verwaltungsgebäude beginnen - denn AVL befindet sich nach eigener Aussage auf Wachstumskurs.

Sehr gute Rahmenbedingungen

Campus Stubenwald: Eine Bensheimer Erfolgsgeschichte Im Gewerbegebiet Stubenwald I sind in den vergangenen 14 Jahren 3000 Arbeitsplätze entstanden. Die letzten verbliebenen Flächen des 30 Hektar großen Areals werden nach Auskunft der MEGB zurzeit bebaut oder sind für eine Bebauung reserviert. Aktuell entsteht entlang der Robert-Bosch-Straße ein weiteres Bürogebäude. Lediglich eine Fläche in direkter Nachbarschaft zum SAP-Gelände wird noch in Reserve gehalten. 1998 kaufte die Stadt Bensheim über die damalige Bürgerhaus GmbH das Hofgut Stubenwald. Der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte. Große Unternehmen wie Suzuki, SAP, TE, Baldur-Garten, HTV und Jungheinrich haben sich dort niedergelassen. Hinzu kommen ein Hotel, eine Kita sowie eine Kletterhalle und das Fitness- und Wellness-Center von Pfitzenmeier. SAP wird Bensheim spätestens im ersten Quartal 2018 verlassen, weil der Softwarekonzern mehrere Standorte in Eschborn zusammenlegt. Für die Immobilie mit 1500 Quadratmetern Bürofläche muss ein Nachfolger gesucht werden. Im Gewerbegebiet Stubenwald II stehen insgesamt zwölf Hektar zum Verkauf bereit. Die Stadt geht von 1000 Arbeitsplätzen aus. Die Parzellen beginnen bei einer Größe von 5000 Quadratmeter. Obergrenze sind 47 000 Quadratmeter. dr [mehr...]

Zurzeit beschäftigt man am Standort 150 Mitarbeiter. Ende 2017 werden es voraussichtlich 180 bis 200 sein. 70 Prozent der Belegtschaft sind Ingenieure. Der Neubau wird deshalb so konzipiert, dass er problemlos erweitert werden kann. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen sehr gut aus. Sie haben sich im Vergleich zum Vorjahr für uns sogar noch verbessert", erläuterten Standortleiter Dr. Hans Peter Dohmen und Roland Jeutter, Geschäftsführer von AVL Deutschland, am Mittwoch beim Ortstermin.

AVL ist das weltweit größte private Unternehmen für die Entwicklung und das Prüfen von Antriebssystemen. Neben den herkömmlichen Verbrennungsmotoren werden nach Unternehmensangaben insbesondere neue Technologien wie Hybridmotoren, Batterien und Elektromotoren perfektioniert.

Die Kunden sind die führenden Automobilhersteller, zählen zu den besten Adressen des Motorsports oder gehören Branchen an, für die der optimierte Einsatz von Verbrennungsmotoren sowie E-Antriebe von Bedeutung sind. In Deutschland ist man mit mehreren Gesellschaften an verschiedenen Orten vertreten - unter anderem in München, Stuttgart und Wolfsburg. Stammsitz der 1948 gegründeten AVL List GmbH ist im österreichischen Graz. Dort arbeiten 3200 Menschen.

Die neue Halle im Stubenwald wird für Integrationstests von Prüfeinrichtungen durch die Kunden und als Lager genutzt. Auf dem Grundstück werden zudem 97 Pkw-Parkplätze und 56 Fahrradabstellplätze ausgewiesen.

Bürgermeister Rolf Richter freute sich beim Spatenstich, dass es nun im Gewerbegebiet auch tatsächlich losgeht und es gelungen ist, AVL am Standort zu halten. "Für uns ist das immer etwas Besonderes." Das Unternehmen hatte das Grundstück Anfang September 2015 von der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) gekauft. Immerhin nimmt das Unternehmen damit die Vorreiterrolle ein.

Neue Nachbarn dürften nach Ansicht der MEGB aber nicht lange auf sich warten lassen. Im hinteren Bereich des 12 Hektar großen Areals an der Gemarkungsgrenze zu Lorsch seien mehrere Flächen reserviert, bestätigte Richter. Möglicherweise kann in den nächsten Monaten Vollzug gemeldet werden.

Der Bürgermeister betonte, dass man im Campus Stubenwald wie bisher ein klares Vermarktungskonzept verfolge. "Wir lassen hier nicht jeden rein", bemerkte Richter. Angestrebt wird ein heterogener Branchenmix mit Schwerpunkten in den Bereichen Automotive (wie AVL), IT und Elektronik.