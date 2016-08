Barkeeper mit Bass-Stimme zum Finale

Bensheim. Ohne einen Tropfen Regen ging der "Vogel der Nacht" dann doch nicht über die Bühne. Aber es blieb bei einem Tropfen. Das mickrige Gesprühe am Sonntagabend war nicht der Rede wert. Zum Finale machte sich das Publikum noch einmal auf in den Stadtpark. Nicht so massig wie an den Tagen zuvor - aber eine schöne Kulisse für die letzten Stunden des zwölften Festivals war es allemal.

Eingeläutet wurde der frühe Abend von einem musikalischen Opus namens "Nagàlèboshi". Dahinter verbirgt sich ein Werk des japanischen Komponisten und Arrangeurs Satoshi Komatsu, das seinen Ursprung bei eben diesem Festival hatte: Vor sieben Jahren erlebte er dort eine Nacht voller Sternschnuppen, woraufhin die Idee zu "Nagáléboshi" (Sternschnuppe) geboren wurde.

Ein Geschenk von Herzen

Aus einer kleinen Melodie hat sich über die Jahre eine Weihnachtsgeschichte entwickelt, die in 17 Szenen und Bühnenbildern erzählt wird. Unter dem Titel "Ein Geschenk von Herzen" hat der in Bensheim lebende Musiker ein Stück geschrieben, das als Ouvertüre im Rahmen seiner Initiative "Jugend baut auf" diverse musikalische wie theatralische Stilformen zu einem Gesamtkunstwerk vereint. Beim Festival waren Ausschnitte zu erleben.

Die Komposition basiert auf einem japanischen Märchen, dessen Titel ein hohes poetisches Potenzial verheißt: "Die Brücke über den Milchstraßenfluss" handelt von einem Weisen, seiner Frau und einem Träumer. Elemente asiatischer und europäischer Kultur vermischen sich, angereichert durch Mythen und Sagenstoffe aus beiden Kulturen.

Seit Jahren ist die Big Band des AKG als Partner dabei. Das Ensemble unter der Leitung von Sonja Hayer-Lenz erwies sich einmal mehr als idealer Klangkörper, um die munteren bis melancholischen Stücke des in jeder Hinsicht zeitlosen weil zeitentrückten Werks live zu interpretieren.

Ein schöner Sundowner

Der Genre-Mix pendelt zwischen Musik und Tanz, Märchen und bildender Kunst und konnte im Stadtpark seine ganze musikalische Wucht ausspielen. Leise Piano-Episoden und kraftvoller Jazz wechseln sich ab und erzeugen ein Kaleidoskop an Bildern und Impressionen. Der Komponist hatte während der öffentlichen Proben wiederholt betont, dass sich das Stück als offener Prozess stetig weiterentwickeln wird. Was heute noch nach Jazz klingt, kann bereits morgen verstärkt klassische Noten zeigen.

Der energiegeladene Big-Band-Sound und die lyrischen Passagen von "Nagáléboshi" waren ein schöner Sundowner im sanft besonnten Stadtpark. Ohne Sternenhimmel zwar, aber voller musikalischer Sternschnuppen.

Fast ein Heimspiel

Nach dem blutjungen Mainzer Trio Dynarchy und der schwedischen Ausnahmesängerin "Qveen Elizabeth" (ja, mit v) ging es mit Tobi Vorwerk ins Finale des von "Vogel der Nacht". Der Darmstädter Singer-Songwriter hat es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale des Gesangswettbewerbs "The Voice of Germany" geschafft.

Der Auftritt in Bensheim war fast ein Heimspiel für den gebürtigen Berliner, der seit seinem dritten Lebensjahr in der Heinerstadt lebt. Mit seinem minimalistischen, aber kraftvollen Akustik-Rock hat der Barkeeper mit der Bass-Stimme eigene Songs und Coverversionen serviert, darunter eine eindrucksvoll reduzierte Variante vom Disco-Hit "I'm so Excited" der Pointer Sisters, den er allein mit Gitarrenbegleitung bis aufs Fleisch filetiert hat - stark!

Der Sound ist rau, spröde und stilistisch markant. Als musikalische Vorbilder nennt der 27-Jährige Künstler wie Tom Waits, Bob Dylan oder den jungen Schotten Paolo Nutini. Songs wie "Take You for a Ride" und "Stand my Ground" beschertem dem Festival einen tollen Ausklang. Flankiert wurde der Auftritt von einer kleinen Feuershow der Gruppe "Art Artistica".