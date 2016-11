Bei Euler geht es in die zweite Phase

Bensheim. Die Industriebrache ist längst zur Großbaustelle geworden: 200 Eigentumswohnungen und 37 Einfamilienhäuser entstehen in den nächsten Jahren auf dem ehemaligen Gelände der Papierfabrik Euler. Östlich der Friedhofstraße wird bereits seit dem Frühjahr mit Nachdruck gebaut.

Am Freitag stand nun die Grundsteinlegung für die Gebäude auf dem früheren Fabrikgelände in direkter Nachbarschaft zum Friedhof Mitte und dem Caritasheim an. Im ersten Bauabschnitt entstehen 52 Wohnungen - verteilt auf vier Park- und eine Stadtvilla, wie die Immobilien im Marketingjargon von Investor BPD bezeichnet werden. "Wir haben jetzt schon 85 Prozent der Wohnungen verkauft. Darauf können wir alle stolz sein", erklärte Niederlassungsleiter Stefan Messemer. Mitte 2018 sollen die ersten Bewohner einziehen.

Verkauf läuft gut

Weil das Geschäft gut läuft, lässt der Verkaufsstart für den zweiten Bauabschnitt nicht lange auf sich warten. Noch im November könnte es losgehen. Erneut werden 52 Wohnungen - verteilt auf fünf Häuser - angeboten. "Bauen wir im ersten Bauabschnitt etwas kompaktere Wohnungen, so sind die Wohnungen im zweiten Bauabschnitt größer. Die Grundrisse sind auf mehr Bewegungsfreiheit zugeschnitten", skizziert Ingo Schilling, der für das Vorhaben verantwortliche BPD-Projektentwickler, das Konzept. So sind Flure breiter und Bäder geräumiger und somit für die künftigen Bewohner einfacher und komfortabler zu nutzen. Die Duschen sind schwellenlos begehbar.

Die Quadratmeterpreise bewegen sich durchschnittlich im Bereich von 3400 Euro. Zum Vergleich: Für die Wohnungen in der Rodensteinschule werden nach dem Umbau pauschal Quadratmeterpreise von 4500 Euro aufgerufen.

Mit dem dritten Abschnitt, für den aktuell keine offizielle Terminplanung vorliegt, geht das Großprojekt dann ins Finale. Zum Abschluss wartet auf die Planer eine Herausforderung. Sie müssen die denkmalgeschützte Euler-Wand in die Bebauung einbeziehen und den offengelegten Meerbach integrieren. Bis dahin wird allerdings noch viel Wasser das Bächlein runterfließen. Am Freitag lag das Augenmerk zunächst auf dem Startschuss für die ersten Häuser. Messemer hatte Bürgermeister Rolf Richter eine Ananas mitgebracht - in Anspielung auf ein Willkommensgeschenk für Christoph Kolumbus, der bei seiner zweiten Amerika-Reise an einem 4. November eine solche Frucht überreicht bekam. Richter nahm es gelassen zur Kenntnis und entgegnete in Anspielung auf den Projektnamen Riva, dass vielleicht eine Zitrone geeigneter gewesen wäre. Schließlich ist Limone ein Nachbarort der Bensheimer Partnerstadt am Gardasee.

Abgesehen von den fruchtigen Deutungsversuchen verlief die Grundsteinlegung bei frostigen Temperaturen reibungslos. Eine Zeitkapsel mit Münzen, Tageszeitung und Bebauungsplan wurde versenkt. Und wer wollte, konnte mit ein paar Hammerschlägen zum Gelingen beitragen. Der Rathauschef und der Niederlassungsleiter lobten sich gegenseitig für die gute Zusammenarbeit.

Messemer betonte, dass man viel Mühe und Arbeit in das Vorhaben gesteckt habe - vom Geld ganz zu schweigen. 70 Millionen Euro investiert BDP nach eigenen Angaben. Unterm Strich entstehen insgesamt 17000 Quadratmeter Wohnfläche.

Richter ließ durchblicken, dass man sich durchaus vorstellen könnte, mit den Immobilienentwicklern in Bensheim weitere Projekte anzugehen. "Die Schaffung von Wohnraum in allen Preisklassen ist und bleibt eine Herausforderung für die nächsten Jahre." Der Bedarf sei jedoch so riesig, dass man die Nachfrage kaum decken kann.

Häuserverkauf geht weiter

Während westlich der Friedhofstraße den Winter über durchgearbeitet werden soll, steht auf der anderen Straßenseite demnächst eine kurze Winterpause an. Wie mehrfach berichtet, entstehen dort unter dem Namen Vita die Einfamilienhäuser. Der erste Bauabschnitt ist zu über 75 Prozent verkauft. Die ersten Käufer sollen im Sommer 2017 einziehen. Der Verkaufsstart für den zweiten Bauabschnitt mit freistehenden Häusern sowie Doppel- und Reihenhäuser erfolgt in diesem Monat.