Bensheimer sollen optimistisch bleiben

Bensheim. Ein Stück Bensem in Form von Schokolade, dazu Sekt, Brezeln und ein optimistischer Bürgermeister - fertig waren die Zutaten für den Neujahrsempfang am Sonntag im Bürgerhaus. Dort war es zwar nicht ganz so voll wie zu vergleichbaren Anlässen in der Vergangenheit, aber ein paar hundert Besucher ließen es sich nicht nehmen, auf das neue Jahr anzustoßen und der Ansprache von Rolf Richter zu lauschen.

"Das, was uns das Leben schwer macht, sind Schwarzmaler. Denn der gestandene Schwarzmaler läuft sein ganzes Leben vor Befürchtungen davon, die gar nicht hinter ihm her sind", zitierte der Rathauschef den Dichter Ernst Ferstl. Es gehe ihm nicht darum, Themen und Problemfelder zu beschönigen. Es gehe aber auch nicht, dass man alles schlechtredet, so Richter. Er listete ausführlich auf, was seiner Meinung nach Bensheim lebens- und liebenswert macht: eine belebte Fußgängerzone, der Wochenmarkt, attraktive Arbeitsplätze, sehr gute Kinderbetreuung und gute Infrastruktur.

Ein teures Pflaster

Für die gute Sache Der Neujahrsempfang diente als Plattform, um auf gemeinnützige Aktionen und besondere Termine aufmerksam zu machen. Ein kleiner Überblick: Tour de Riva: Das Team Bensheim der Tour der Hoffnung radelt bekanntlich vom 17. bis 24. Juni in die italienische Partnerstadt. 777 Kilometer sitzen die Sportler im Sattel, um Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln. Im Bürgerhaus wurden gestern Lose für ein begleitendes Gewinnspiel verkauft. Für 3,33 Euro pro Schein erhält man die Chance auf einen Suzuki Baleno. Lose werden auch im Medienhaus Bergstraße am Ritterplatz verkauft. Bensheim bommelt: Sie sind klein, bunt, flauschig und preisgünstig zu bekommen - die Bommel. Aus der Idee von Brigitte Schmidt wurde in den vergangenen Monaten eine Massenbewegung. Bis zum 25. Februar (Fastnachtssamstag) wird verkauft, danach bei einem Straßenfest ein großer Schlussstrich gezogen. Der Erlös fließt an die Tafel, zur DRK-Kleiderkammer und ins Kleiderstübchen von Pro Vita. Außerdem soll ein Betrag für das Winzerfest-Feuerwerk zur Verfügung gestellt werden. OpernAir: Zum musikalischen Sommervergnügen wird für Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr ins Fürstenlager eingeladen. Präsentiert werden die schönsten Opernmelodien von Mozart bis Verdi - unter freiem Himmel. Namhafte Solisten, das Collegium Musicum und Bensheimer Chöre werden auf der Bühne stehen. Die künstlerische Leitung hat Gregor Knop. Als Moderator konnte Konrad Beikircher gewonnen werden. Kartenvorverkauf unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816. Kinder- und Jugendchor: Das Ensemble der Michaelsgemeinde sorgte beim Neujahrsempfang für die musikalischen Zwischentöne - beherzt, sympathisch und mit viel Begeisterung. Schade nur, dass es dem Publikum bei einigen Stücken an Aufmerksamkeit fehlte. Gegen eine brabbelnde Geräuschkulisse anzusingen, macht nicht unbedingt Spaß. Erst beim Abschlussstück wurde es besser - vor allem, weil Doris Walter als Fraa vun Bensheim charmant, aber energisch um mehr Disziplin und Ruhe bat. Oald Bensem: Die Heimatvereinigung kümmerte sich mit ihrer Biedermeiergruppe gewohnt souverän um die Bewirtung der Gäste. dr [mehr...]

Die Vorzüge der Stadt machen sich natürlich bemerkbar - auch auf dem Wohnungsmarkt, wo die Preise seit Jahren auf einem stattlichen Niveau liegen. Der Bürgermeister versicherte, dass man weiterhin versuchen wird, im angemessenen Rahmen mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der hohe Zuzug sei aber auch ein Beleg für die Beliebtheit von Bensheim als Wohnort. Zöge es die Menschen nicht mehr hierher, käme es auch zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.

"Aber wollen wir das? Man muss nur wenige Kilometer Richtung Odenwald blicken. Dort wäre man dankbar für diese Bedingungen", bemerkte Richter. Sein Wunsch für die Zukunft: Sachlich und konstruktiv an Herausforderungen herangehen, Veränderungen nicht von vorneherein ablehnend gegenüberstehen. "Dass unterschiedliche Ansichten natürlich sind, das gehört zu einem gesunden Miteinander dazu." In seiner wohltuend straffen Rede ging er auf Einzelprojekte in der Innenstadt (wir werden noch berichten), den Ausbau der Schulkindbetreuung und Investitionen - wie im Weiherhausstadion - in Zeiten von nach wie vor knappen Kassen ein. Der 50-Jährige versäumte nicht, sich bei denen zu bedanken, die seiner Meinung nach das Herz Bensheims sind: die Ehrenamtlichen. "Die Initiativen und Projekte im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich sind die Lebensadern, die Bensheim pulsieren lassen."

Das Herz der Stadt

Den vielen engagierten Bürgern könne man nicht dankbar genug sein. Deren Einsatz sei alles andere als selbstverständlich. Ähnlich äußerte sich Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, die zum ersten Mal den Neujahrsempfang eröffnete. Sie brachte ihren Respekt vor den "ehrenamtlich Engagierten" zum Ausdruck, die eine Bereicherung seien - und der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Deppert, seit April 2016 im Amt, zog eine positive Bilanz ihrer ersten Monate. Sie habe große Freude an ihrer Aufgabe, konnte bereis spannende Gespräche führen und interessante Personen kennenlernen.

Wie Bürgermeister Richter betonte die Parlamentschefin, dass man trotz vieler schlechter Nachrichten 2016 voller Zuversicht ins neue Jahr gehen solle. Immerhin habe man die niedrigste Arbeitslosenquote seit 25 Jahren, erstmals müssten weniger als zehn Prozent der Bevölkerung in Armut leben - und auch Bensheim stehe gut da. "Eine Stadt, in der es sich gut leben, arbeiten, lernen und investieren lässt."

Mit einem Appell beendete Christine Deppert ihre Ansprache: Sie forderte dazu auf, in diesem Jahr zu den Wahlen zu gehen. Das sei die klassische Form der Bürgerbeteiligung und stärke die Demokratie.

Optimismus verbreitete auch Pfarrer Dr. Christoph Bergner von der Michaelsgemeinde, der sich die Jahreslosung der Kirchen als Ausgangspunkt genommen hatte: "Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch." Für Bergner eine Aufforderung, dass die wirkliche Erneuerung bei jedem Einzelnen selbst beginne. "Unser Leben sollte offen sein für das Neue, für Gott und das Leben. Wir sollen aufmerksame und wache Zeitgenossen sein", schloss der Geistliche.

Der Bürgermeister und die Wurst

Den offiziellen Part besiegelte wie immer Doris Walter in ihrer Paraderolle als Fraa vun Bensem. Sie bat um einen Vertrauensvorschuss für den Bürgermeister beim Thema Haus am Markt. "Der lässt sich die Wurst nicht so schnell vom Brot nehmen und wird wissen, was Bensheim braucht und will." Generell dürfe man 2017 nicht den Mut verlieren, auch wenn es viele schlechte Nachrichten gegeben hätte.

Sie sei stolz auf die Bensheimer Hilfsorganisationen, die Hand in Hand arbeiten, nannte die Traditionsfigur ebenfalls ein Beispiel für ehrenamtliches Engagement. "Bensheim ist gewachsen durch Menschen mit Herz", bilanzierte sie unter dem Beifall des Publikums.