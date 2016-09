Besucherrekord beim Winzerfest

Das 79. Bergsträßer Winzerfest geht in die Geschichte ein: Nie gab es mehr Besucher als in diesem Jahr.

Bensheim. Das 79. Bergsträßer Winzerfest ist Geschichte - und das neue Marktplatz-Pflaster hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn man bedenkt, wie viele Menschen durchs Winzerdorf gezogen sind, ist es schon eine Erwähnung wert.

Voll war es zwischen Marktplatz und Storchennest in den vergangenen neun Tagen praktisch immer. Leerlauf gab es höchsten in den Randstunden. Besonders der Samstag mit dem Brillant-Feuerwerk toppte alles bisherige. Die Bilanz von Frank Wienecke, geschäftsführender Vorsitzender des Verkehrsvereins, verwundert deshalb auch nicht: "Das hat alle Erwartungen übertroffen. Wir hatten eine unglaubliche Resonanz." Die Organisatoren gehen sogar davon aus, dass es das besucherstärkste Winzerfest aller Zeiten war. Und das wird immerhin seit 1929 gefeiert. "Wir schätzen, dass es insgesamt mehr als 150 000 Gäste waren. So viele wie noch nie."

Im Schnitt rechnet der Verkehrsverein mit mindestens 100 000 Besuchern, kleinere Ausreißer nach oben und unten sind wetterbedingt immer drin. Dass sich der Sommer in diesem Jahr allerdings nahezu komplett vor und während dem Open-Air-Festival austoben durfte, hat sich deutlich bemerkbar gemacht. "T-Shirt-Wetter bis in die Abendstunden, das haben die Menschen genossen", ist sich Wienecke sicher. Selbst traditionell schwächere Veranstaltungstage unter der Woche seien außerordentlich gut angenommen worden.

Als weiteres Beispiel nennt er den Sonntagabend. Zur Fahneneinholung im Winzerdorf war es rund um die Bühne proppenvoll. "Die Leute wollten gar nicht nach Hause gehen", so Wienecke. Für ihn und seine Mitstreiter mindestens genauso wichtig: Es konnte weitgehend friedlich gefeiert werden. Schwerwiegende Zwischenfälle habe es nicht gegeben. "Ein paar Rangeleien, meistens alkoholbedingt", kommentierte er am Montag. Die Zusammenarbeit mit Security und Ordnungskräften habe sehr gut funktioniert. Die Kommunikation habe gepasst. Daran hatte man im Vorfeld verstärkt gearbeitet.

Neu waren in diesem Jahr außerdem die gelben Banner, die an den Eingängen zur Festmeile darauf hinwiesen, was auf dem Gelände alles verboten ist. Laut Wienecke seien die Rückmeldungen durchaus positiv gewesen. Hervorgehoben wurde vom Vorsitzenden der Einsatz des DRK, die sowohl mit ihrer Station am Lammertsbrunnen als auch mit mobilen Kräften immer zur Stelle waren - besonders, wenn es darum ging, Personen auf die Beine zu helfen, die dem Wein zu ausführlich zugesprochen hatten.

Der Dank des Verkehrsvereins galt neben den vielen Helfern und Unterstützern wie immer den Anwohnern für ihre Geduld und Akzeptanz. Das sichere die Zukunft des größten Weinfests in Südhessen. Dass es mal wieder zu Beschwerden wegen Wildpinklern kam, habe man durchaus registriert. "Wir haben nachgesteuert und Security an den neuralgischen Punkten abgestellt. Es wurden auch mehrere Personen aufgeschrieben. Das geht natürlich gar nicht", betonte Wienecke.

Man werde das Problem im Blick behalten. Allerdings könne man solches Fehlverhalten Einzelner nicht gänzlich verhindern. An der Infrastruktur werde jedenfalls nicht gespart. "Es sind ausreichend Toiletten vorhanden. Wer mal muss, findet in seinem Umfeld immer ein WC - und sei es in einer der Gaststätten", bemerkte der Vorsitzende.

Grundsätzlich bleibt aus seiner Sicht aber festzuhalten: Die Gesamtchoreographie stimmt. Jetzt gehe es darum, das Winzerfest weiter attraktiv zu gestalten. Daran werde man hart arbeiten. "Es ist kein Selbstläufer, auch wenn es vielleicht den Anschein haben sollte."

Wer jetzt schon Entzugserscheinungen haben sollte, kann sich mit unter Umständen mit dem Weihnachtsmarkt trösten. Oder Kräfte sammeln fürs nächste Jahr. Das 80. Bergsträßer Winzerfest wird vom 2. bis 10. September gefeiert.