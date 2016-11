Sanierungsbeschluss erst 2017

Bensheim. Bensheim. Bürgerhaus? Da war doch was. Kaum dass die Tinte unter dem Koalitionsvertrag trocken war, brachte das neue Dreierbündnis aus CDU, GLB und BfB im Mai einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung ein. Den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des 70er-Jahre-Baus hatten vornehmlich die Bürger für Bensheim in den Verhandlungen mit Schwarz-Grün durchgesetzt.

Erwartungsgemäß gab es vor einem guten halben Jahr eine Mehrheit für den neuerlichen Anlauf, dem Gebäude am Beauner Platz einen modernen Anstrich zu verpassen - im übertragenen und wörtlichen Sinn. Wie bisher auch ging die Abstimmung nicht einstimmig aus. BfB und SPD votierten geschlossen dafür, bei Grünen und Christdemokraten gab es erneut Fraktionsmitglieder, die sich gegen eine Sanierung sperrten. FDP und FWG stimmten komplett dagegen,.

Für eine Beauftragung des Magistrats reichte es trotzdem. Bis zu den Haushaltsberatungen sollte eine aktualisierte Planung auf dem Tisch liegen.

Bis dahin werden die neuen Daten und Fakten nicht rechtzeitig zusammengestellt werden können. Das zeichnet sich bereits ab.

"Der Abstimmungsprozess ist sehr aufwendig, da alle Bereiche voneinander abhängig sind. Die an der Planung Beteiligten arbeiten seit August an der inhaltlichen Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses. Dazu gehören alle Planungsaufträge und die Zusammenführung der Planungsergebnisse, um die damit korrespondierten Kosten ermitteln zu können", hieß es aus dem Rathaus auf Nachfrage. dr

Bericht in der Mittwochausgabe