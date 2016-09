Containercamp endgültig vor dem Aus?

Das Containercamp am Berliner Ring: Die Koalition spricht sich gegen die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen an diesem Standort aus.

Bensheim. Die Diskussionen um das Containerdorf für Flüchtlinge am Berliner Ring geht weiter. Vor einem Monat hatte das Sozialministerium angekündigt, dass der Standort als Erstaufnahmeeinrichtung vom Land Hessen aufgegeben wird. Ursprünglich hätten dort 600 Menschen unterkommen können. Seit der Fertigstellung im Frühjahr stand das Camp allerdings leer.

Ein Datum für den Rückbau der Anlage konnte man jedoch nicht nennen - offenkundig, weil es Verhandlungen zwischen dem Kreis und dem Land gibt. Die Immobilie könnte demnach von der Heppenheimer Behörde für zugewiesene Flüchtlinge angemietet werden. Das wäre allerdings mit größeren Umbauarbeiten verbunden, weil das Lager nicht darauf ausgelegt ist, dass sich die Bewohner selbst versorgen.

Kreis wartet auf Signal vom Land

In der Praxis bedeutet dass: Es müsste eine Infrastruktur aufgebaut werden, damit die Menschen kochen können. Hätte das Land die Siedlung als Erstaufnahmeeinrichtung wie geplant genutzt, wären die Asylsuchenden zentral versorgt worden - über eine Essensausgabe mit entsprechenden Räumlichkeiten.

Aktuell wartet der Kreis auf ein Angebot des Landes, zu welchen Konditionen eine Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen dort möglich ist. Das war am Donnerstag aus dem Bensheimer Rathaus nach Rücksprache mit den Kollegen in der Kreisstadt zu erfahren.

"Der Standort bringt aufgrund seiner Lage für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen gerade im Hinblick auf die Integration dieser Menschen zusätzliche Herausforderungen mit sich. Insofern sehe ich den Standort für diese Bestimmung kritisch. Nach wie vor gilt aber: Sobald die Anfrage vorliegt, werden wir diese nach allen relevanten Gesichtspunkten prüfen und die Gremien daran beteiligen", teilte Bürgermeister Rolf Richter auf Nachfrage mit.

Diese Anfrage kann es aber frühestens geben, wenn sich Land und Kreis einig geworden sind. Dass es in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit für das Vorhaben geben wird, ist aber unwahrscheinlich.

Die Koalition aus CDU, GLB und BfB hat sich am Donnerstag deutlich positioniert. "Das Containerdorf muss rückgebaut werden - wie vom zuständigen Sozialministerium zugesagt. Als Erstaufnahmeeinrichtung mit zentraler Versorgung hätte das Lager an diesem Standort funktioniert. Als Flüchtlingsunterkunft mit sich selbst versorgenden Personen, mit zum Teil Familien, sind die Container ungeeignet", heißt es in einer Stellungnahme des Dreierbündnisses.

Die Lage des Platzes außerhalb von allem würde zu einem abgeschotteten Bezirk hinter der Rastanlage führen. Sicherheitsprobleme könnten nicht ausgeschlossen werden. "Von unserem Ziel der Integration der Flüchtlinge würden wir uns meilenweit entfernen", urteilen CDU, GLB und BfB. Deshalb spreche man sich gegen eine weitere Nutzung aus. Kommunalpolitisch stehen die drei Fraktionen mit ihrer Forderung nicht alleine da. Die FDP hatte sich ebenfalls für einen schnellen Rückbau durch das Land ausgesprochen.

Bis Wiesbaden seinen Worten Taten folgen lässt, dürfte allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. Das Sozialministerium erklärte jetzt auf Anfrage, dass zum Rückbau derzeit keine konkreten Pläne vorliegen würden - mit dem Verweis auf die Laufzeit des Mietvertrags bis zum 31. Oktober 2017.

Mit einem schnellen Rückbau ist demnach nicht zu rechnen, selbst wenn das Land keinen Nachmieter für die Anlage findet. Wobei dann immer noch abgewartet werden müsste, ob das Ministerium gegen eine kommunalpolitische Mehrheit vor Ort eine weitere Nutzung durchsetzen möchte. Vermutlich wird es eher darauf hinauslaufen, dass die Container innerhalb der nächsten zwölf Monate verschwinden und das Gelände an den Eigentümer zurückgegeben wird.

Sicher kann man sich in dieser Angelegenheit aber erst sein, wenn die provisorischen Unterkünfte tatsächlich abtransportiert werden. Dafür war der behördliche Eiertanz um die Belegung der Siedlung in den vergangenen Monaten zu groß. Erst verzögerte sich die Fertigstellung, dann herrschte Unklarheit, wie es mit dem Komplex überhaupt weitergeht. Von offizieller Seite hieß es dann im April, dass die Container in Reserve gehalten werden.

Im Sommer wiederum machte das Gerücht die Runde, dass das Camp nicht mehr gebraucht und zurückgebaut wird. Mitte August teilte das Finanzministerium jedoch mit, dass der Mietvertrag um ein Jahr verlängert und der Reservestatus aufrechterhalten werde. Zwei Wochen später schließlich ließ das Sozialministerium wissen, dass die Container doch nicht benötigt werden. Fragen zu den Kosten des Gesamtprojekts weichen die Verantwortlichen in Wiesbaden nach wie vor aus.