Das Comeback macht Lust auf mehr

Bensheim. Bensheim hat ein paar nette Ecken und Kurven. Das wissen seit Sonntag auch die Teilnehmer von Jog and Rock. Der 5,2 Kilometer lange Rundkurs macht seinem Namen alle Ehre. Wer unterwegs Luft und Muße hatte, konnte mitzählen, wie oft man abbiegen durfte, bevor es ins Ziel ging. Dem Vernehmen nach sollen es mehr als 30 Kurven gewesen sein.

Verlaufen hat sich trotzdem keiner der Hobbyathleten, die über fünf, zehn oder die Halbmarathon-Distanz an den Start gingen. Und leichte Schwindelgefühle sollen die Ausnahme geblieben und eher konditionellen Schwächephasen geschuldet gewesen sein.

Das Comeback der beliebten Laufveranstaltung nach einem Jahr Zwangspause - mit besagter neuer Strecke - kann unterm Strich jedenfalls als Erfolg gewertet werden. 1600 Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche hatten am Sonntag die Sportschuhe geschnürt. Luft nach oben (früher waren es zwischen 2000 und 2300) ist bei den Teilnehmerzahlen allemal. Aber wer nach einem Hindernislauf mit den übergeordneten Behörden nur wenig Vorlaufzeit für die Organisation hat, darf mit dieser Resonanz mehr als zufrieden sein.

So sieht es auch Chris Roth vom ausrichtenden Verein Bensheim-Marathon. "Es ist aus meiner Sicht perfekt gelaufen. Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv." Der reibungslose Ablauf ermöglichte es dem Organisator Roth, problemlos in die Rolle des Läufers Roth zu schlüpfen. "Ich konnte mich voll auf meinen Lauf konzentrieren." Über die fünf Kilometer ging der Bensheimer an den Start - und blieb dabei knapp unter einer halben Stunde. Bierdusche von Zehn-Kilometer-Dauersiegerin Ines Harjes inklusive.

"Es hat Spaß gemacht, die Runden zu laufen", kommentierte Chris Roth, von Haus aus Basketballer, bestens regeneriert am Tag danach. Apropos Strecke: Der Stadtkurs sei von den Läufern als durchaus gut empfunden worden. Immer in dem Bewusstsein, "dass man hier keine Bestzeiten laufen kann". Darauf kam es am Sonntag ohnehin nicht zwingend an. Bei vielen stand der Spaß im Vordergrund, natürlich verbunden mit der nötigen Portion Motivation, die geforderten Kilometer so schnell wie möglich runterzuspulen. Zustimmung erhielten die Ausrichter aber nicht nur für den kompakten Parcours durch die Innenstadt. Auch für die gute Organisation selbst hatten vor allem auswärtige Besucher ein Lob parat. "In erster Linie ein Verdienst meiner Mitarbeiterin Julia Szabo", reichte Roth die Blumen sinnbildlich weiter. Ein Dankeschön ging auch an das Moderatorenduo Florian Schmanke und Andy Runkel.

Zufrieden waren sowohl Läufer als auch Verein mit der neuen Art der Zeitmessung. Statt über Chip am Schnürsenkel wurden mit einem Transponder in der Startnummer Stunden, Minuten und Sekunden gezählt. Wer im Ziel war, konnte praktisch sofort über die Homepage des Anbieters seine Netto-Laufzeit und direkt nach dem Lauf seine Platzierung abrufen. Ein Service, von dem reichlich Gebrauch gemacht wurde.

Unterm Strich demnach alles bestens? "Verbesserungen sind immer möglich. Ein paar Kleinigkeiten sind uns aufgefallen, an denen werden wir arbeiten", betonte Roth. Die Chancen stehen sehr gut, dass Jog and Rock 2016 keine Eintagsfliege bleibt - zumal Bürgermeister Rolf Richter beim Start bereits eine Fortsetzung 2017 verkündete. Termin wäre dann der 24. September. Im Prinzip könne man jetzt schon mit der Werbung anfangen, meinte Roth am Montag augenzwinkernd. Man müsse schauen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt. Läuft alles reibungslos, könnte man mit einem ersten Anmeldefenster noch vor Weihnachten starten.

Damit hätte man auch ausreichend Vorlaufzeit, um ein paar Läufern mehr als in diesem Jahr einen Abstecher auf den Bensheimer Marktplatz schmackhaft zu machen. Dass es sich auch mit geänderter Streckenführung lohnt, hat sich am Sonntag eindrucksvoll gezeigt.