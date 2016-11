Das Ende einer Doppelstruktur

Die Bensheimer Volkshochschule hat ihren Sitz in der Fußgängerzone. In den ersten zwei Jahren nach der Rückgabe an den Kreis sollen die Räumlichkeiten auch weiter genutzt werden.

Bensheim. Es kam, wie es aus Sicht der Verantwortlichen im Rathaus und Landratsamt kommen sollte: Die Bensheimer Volkshochschule kann unter das Dach der Kreisvolkshochschule in Lorsch schlüpfen. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte dem Vorhaben am Donnerstagabend im Kolpinghaus zu. Lediglich die SPD sowie die BfB-Stadtverordnete Angela Manteuffel votierten dagegen.

Damit steht einem gemeinsamen Programm ab dem Herbstsemester 2017 formal nichts mehr im Weg. Bereits ab März sollen VHS-Leiter Berthold Mäurer und seine Mitarbeiterin Petra Rettig mit einem gewissen Stundenkontingent an den Kreis abgeordnet werden. Sie werden in der Übergangsphase von längstens zwei Jahren weiterhin ihren Sitz in der Fußgängerzone haben. Danach muss die KVHS ohne Bensheimer Hilfe auskommen.

Keine großen Unterschiede

In Bensheim 1860 Kursteilnehmer im Jahr Die Bensheimer Volkshochschule wurde 1948 als Volksbildungswerk der Kulturgemeinde Bensheim gegründet. 1972 stieg der Kreis ein. In Bensheim gründete sich der VHS-Förderverein. Acht Jahre später wurde die Volkshochschule Bensheim des Kreises Bergstraße ins Leben gerufen. Diese Konstruktion hat bis heute Bestand. Leiter der Bensheimer VHS ist seit 1985 Berthold Mäurer. Pro Jahr finden in Bensheim 185 Kurse statt. Die Anzahl der Nutzer liegt bei 1860. Die Gebühreneinnahmen belaufen sich durchschnittlich auf 95 700 Euro im Jahr. Laut Bürgermeister Rolf Richter muss die Stadt allerdings jährlich 75 000 Euro für die Volkshochschule zuschießen. Seit 2010 gehört die VHS zum Eigenbetrieb Stadtkultur. Richter rechnet durch die Rückgabe mit Einsparungen von rund 50 000 Euro jährlich in den ersten 24 Monaten. Auch nach Ablauf der Übergangsphase sollen weiterhin Kurse in Bensheim abgehalten werden. Die Kreisvolkshochschule bietet im Jahr 850 Kurse an. Diese werden fast im ganzen Kreisgebiet abgehalten. dr [mehr...]

Für Kursteilnehmer soll sich deshalb wenig ändern. Das gilt vor allem für die Gebühren, wenngleich der Kreis eine andere Struktur hat als die Zweigstelle in Bensheim. Die Unterschiede seien aber nicht gravierend, versicherte Iris Hoch, die Leiterin der KVHS bei einem Pressegespräch vor wenigen Wochen.

Die Befürworter der Zusammenlegung sehen nicht nur finanzielle Vorteile für die Stadt, sondern ebenso ein besseres Angebot und effizientere Strukturen. "Wir sehen keine Defizite für uns", betonte CDU-Fraktionschef Markus Woißyk. Bensheim werde eine Kulturstadt bleiben. Das belege alleine schon der Zuschuss für den Eigenbetrieb Stadtkultur, der 2017 bei 2,6 Millionen Euro liegt. "Eine Rückgabe ist darstellbar und macht Sinn", so Woißyk.

Von den Grünen kamen auch keine Einwände. "Wir erreichen damit eine homogene Volkshochschullandschaft, das heißt, ein besser abgestimmtes Angebot sowie Kosteneinsparungen sind zu erwarten", erklärte Hanns-Christian Wüstner. Das "hohe Gut Bildung", welches lebenslang allen zur Verfügung stehen sollte, sieht er durch die Entscheidung nicht in Gefahr. Zustimmung gab es außerdem von der AfD, der FWG und der FDP. "Ich glaube nicht, dass wir alle auf die Bäume zurückkrabbeln, wenn die Volkshochschule weg ist", drückte es Jascha Hausmann für die Liberalen etwas bildlicher aus. Wirtschaftlich und organisatorisch sei es der absolut richtige Weg. Ohnehin sei dies eine "uralte FDP-Forderung" gewesen.

Franz Apfel (BfB) erinnerte daraufhin an seine Zeit als fraktionsloser Stadtverordneter, in der er das Thema im Mai 2010 aufgegriffen habe. "Vier Leiter der Volkshochschulen sind drei im Kreis zu viel. Sie werden in ganz Hessen keinen Kreis finden, der sich vier Volkshochschulen im Kreisgebiet erlaubt." Nach jetzigem Stand werden Lampertheim und Viernheim allerdings an den alten Strukturen festhalten, so dass es zumindest kurz- und mittelfristig bei drei Einrichtungen bleiben wird.

Apfel freute sich aber über den Erfolg in Bensheim. "Wir beschließen heute endlich das Ende einer Doppelstruktur, die uns und den Kreis Bergstraße viel Geld kostet." Für die Bensheimer Kunden ändere sich spürbar nichts.

Die Sozialdemokraten waren erwartungsgemäß weniger begeistert. Sie hatten sich bereits in der Vergangenheit gegen eine Rückgabe ausgesprochen. "Wir haben als Kulturstadt ein hohes Ansehen in der Region, das wir nicht aufs Spiel setzen sollten", warnte Michael Sydow. Das Geld sei gut angelegt. Ohne die Volkshochschule vor Ort fehle ein Repräsentant, der Präsenz zeige und neue Ideen einbringe. Der SPD-Mann lobte die Aufbauarbeit eines August Heinrich Becker und das Wirken von Berthold Mäurer.

Die nostalgischen Ausflüge und die eindringlichen Mahnungen verhallten jedoch ungehört. Kommunalpolitisch hat sich die Angelegenheit damit erledigt.

Jetzt geht es in der Praxis ums Zusammenwachsen.