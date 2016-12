Debatte mit ein paar verbalen Grätschen

Höchste Konzentration: Die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung stimmte am Donnerstagabend mehrheitlich für den Haushaltsplanentwurf. Unser Bild zeigt (v.l.) Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, Bürgermeister Rolf Richter, Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz und Finanzdezernent Adil Oyan.

Schwanheim. Der Unterhaltungswert? Ähnlich hoch wie das anstrengende 0:0 zwischen Frankfurt und Hoffenheim vor einer Woche - nur ohne Ellenbogenschläge und katastrophale Schiedsrichterleistungen. Abgesehen von ein paar verbalen Blutgrätschen verlief die Haushaltsdebatte der Bensheimer Stadtverordneten am Donnerstag im Schwanheimer Dorfgemeinschaftshaus ohne epochale Aufreger.

Überraschend kam das nicht. Diskutiert hatte man in den vergangenen Wochen bereits eifrig, publikumsträchtige Entscheidungen standen nicht an. Die Erhöhung der Hundesteuer sorgte für mittelschweres Knurren bei der Opposition. Die Anhebung der Gewerbesteuer ging ebenso durch wie die Anpassung (nach oben, versteht sich) der Friedhofsgebühren.

Bis zum Abpfiff des Tagesordnungspunktes ließ die Runde dennoch einiges an Zeit liegen. 111 Minuten, um genau zu sein. Wobei das mit Blick auf frühere Verhältnisse immer noch als Schnelldurchlauf gewertet werden kann.

Stimmen und Stimmungen: Die Fraktionen zum Haushaltsplan Tobias Heinz (CDU): "Wir kommen ohne Nettoneuverschuldung aus und knüpfen mit dem ausgeglichenen Haushalt an die beiden Vorjahre an. Bensheim bleibt eine familienfreundliche Stadt. Das wird im Haushalt deutlich. Wir haben viele Punkte berücksichtigt. Es bleiben zwar nach wie vor einige Hausaufgaben zu erledigen, aber diesem Haushalt sollten alle zustimmen können." Doris Sterzelmaier (GLB): "Die Altfehlbeträge werden von 25 Millionen Euro im Jahr 2014 auf jetzt zwölf Millionen abgebaut. Wir können geplante Ausgaben aus 2018 nach 2017 vorziehen, weil sich die Zahlen seit der Einbringung im November noch verbessert haben. Dazu zählt die Sanierung des Berliner Rings ebenso wie neue Feuerschutzkleidung. Um den Haushaltsausgleich sicherzustellen, auch im Hinblick auf die Folgejahre, sind Anpassungen der seit vielen Jahren unveränderten Friedhofsgebühren sowie der Gewerbe- und Hundesteuer notwendig. Wir wissen aber auch, dass größere Entscheidungen zur Innenstadt anstehen und wir mit dem Wegzug eines großen Gewerbesteuerzahlers in 2018 keine leichten Zeiten vor uns haben." Franz Apfel (BfB): "Wir beraten heute einen Haushaltsentwurf, der im ordentlichen Ergebnis mit einem deutlichen Plus von über 1,2 Millionen Euro schließt. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, dass das Jahresergebnis noch mal deutlich besser wird. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 21 Millionen Euro gesenkt. Vom Top von ehemals 42 Millionen Euro. Und es gibt 2017 keine Netto-Neuverschuldung. Das sind die drei harten Kernbotschaften dieses Haushalts für 2017. In diesem Haushalt finden sich viele Ansätze, die aus Sicht der BfB-Fraktion wichtig und richtig sind, wieder." Philipp Thoma (SPD): "Der Haushalt basiert auf massiven Steuererhöhungen der vergangenen Jahre. Die Anhebung der Gewerbesteuer ist indes notwendig und hätte viel früher kommen müssen. Der Neubau des Hauses am Markt ist ein unkalkulierbares Wagnis, das wir ablehnen." Tobias Fischer (AfD): "Der angeblich ausgeglichene Haushalt wurde durch die Erhöhung der Gewerbesteuer erkauft. Auf der anderen Seite haben wir irrsinnige Ausgaben beispielsweise bei der Sanierung des Bürgerhauses. Das hatte die CDU früher abgelehnt. Jetzt hat sie sich um 180 Grad gedreht. Ein Fahrradparkhaus ist vielleicht sinnvoll, aber wieso muss es die Stadt machen - und nicht ein privater Betreiber?" Dr. Rolf Tiemann (FWG): "Die Koalition legt großen Wert darauf herauszustellen, was sie für ihre Klientel herausgeholt hat. Sie haben kein Sparverständnis. Wir müssen uns bei den Ausgaben auf das Wesentliche konzentrieren. Nur so kann die Stadt wieder Handlungsfreiräume schaffen." Holger Steinert (FDP): "Die Erhöhung der Gewerbesteuer ist keine kluge Maßnahme. Die Unternehmen werden sich genau durchrechnen, wie lange sie das noch mitmachen. Um Einnahmen zu erzielen, sollte sich die Stadt von einigen ihrer Besitztümer trennen und Immobilien verkaufen. Doch dafür fehlt der politische Wille." [mehr...]

Richter gegen Steinert

Trotz des vorhersehbaren Verlaufs kam dennoch ab und an Stimmung auf. Beispielsweise, als Bürgermeister Rolf Richter sich selbst ans Mikro einwechselte und einen Konter gegen Holger Steinert fuhr. "Sie stellen sich immer hier vorne hin und verbreiten große Sprüche. Das können Sie alles vergessen. Darauf habe ich keine Lust mehr", regte sich Richter auf und zitierte mit einer gewissen Theatralik aus Steinerts Haushaltsrede von 2015, in der er der Koalition vorwarf, den Etat vor der Kommunalwahl geschönt zu haben. Das dicke Ende würde dann am Ende des Jahres kommen.

Es kam bekanntlich anders, was der Rathauschef dem FDP-Mann genüsslich unter die Nase rieb. Ebenso unterstellte er Steinert, von finanztechnischen Vorgängen keine Ahnung zu haben. Aufhänger war die wiederholte Kritik am steigenden Schuldenberg der Stadt und Steinerts Rechenbeispiele in Sachen Pro-Kopf-Verschuldung. "Das ist Schmarrn. Vergessen Sie es."

Die Antwort des langjährigen Stadtverordneten, der bekanntlich die offensivere Gangart bevorzugt, ließ nicht lange auf sich warten. "Ihre Reaktion zeigt: Getroffene Hunde bellen", entgegnete er dem Bürgermeister. Steinert führte ins Feld, dass er mit seiner Kritik nicht alleine sei und nahm Bezug auf Aussagen des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs, Dr. Walter Wallmann. Dazu stünden die Erklärungen des Rathauschefs in völligem Kontrast. "Aber Rolf Richter weiß es natürlich besser."

Zuvor hatte Steinert in üblicher Manier in seiner eigentlichen Haushaltsrede die hohen Ausgaben und den fehlenden Sparwillen der Koalition angemahnt. "Sie erläutern hier, warum die Welt schön ist. Es stimmt aber nicht. Es werden wieder mehr Kredite aufgenommen als getilgt. Sie haben die Finanzen nicht im Griff." Keiner gehe ans Eingemachte. Zum Sparen fehle der politische Wille.

"Stich ins grüne Herz"

Abgesehen vom Zweikampf zwischen Richter und Steinert hielten sich die direkten Duelle in Grenzen. Philipp Thoma (SPD) versuchte die Grünen vorzuführen, indem er auf den gestiegenen CO2-Verbrauch in städtischen Einrichtungen in den Jahren 2014 bis 2015 hinwies. Das sei eine schallende Ohrfeige und ein "tiefer Stich ins grüne Herz". Die GLB habe total versagt. Relativiert wurden die markigen Worte durch Grünen-Stadtrat Adil Oyan. Er erklärte, dass der zusätzliche Energiebedarf durch den Betrieb des Zeltcamps für Flüchtlinge auf dem Festplatz zustande gekommen sei.

Eine weitere "schallende Ohrfeige" wollte allerdings Tobias Fischer (AfD) ausgemacht haben. In seinem Fall nicht für die Kollegen der Grünen, sondern für die Bürger. Fischer bezog sich dabei auf die Erhöhung der Grundsteuer B vor zwei Jahren. Die damalige Anhebung diente ihm ebenso wie die aktuelle Steigerung bei der Gewerbesteuer als Beispiel, dass die Bürger den Haushalt tragen müssten.

Dr. Rolf Tiemann (FWG) warf der Rathausspitze und der Koalition vor, eine falsche Zielsetzung zu verfolgen. Es dürfe nicht nur um den jährlichen Haushaltsausgleich gehen. Vielmehr müsse man zusehen, dass die Schulden abgebaut werden.

Dass die Koalition aus CDU, GLB und BfB das Zahlenwerk deutlich anders bewertetet, versteht sich von selbst. "Der Haushalt bietet gute Perspektiven für die Stadt. Bensheim bleibt lebens- und liebenswert", fasste Tobias Heinz (CDU) zusammen. Zuvor hatte er aufgelistet, in welchen Bereichen - vom Sozialen Wohnungsbau über Integration bis hin zu Sicherheit und Innenstadtentwicklung - in die Zukunft der Stadt investiert wird.

BfB stimmt erstmals zu

Für Franz Apfel (BfB) bewegt sich der Haushalt in die richtige Richtung. Seine Wählergemeinschaft könne sich darin wiederfinden. Was dazu führte, dass die BfB als Neukoalitionär dem Etat erstmals zustimmte. Positiv äußerte sich auch GLB-Fraktionschefin Doris Sterzelmaier. "Wir sind als Grüne mit dem vorgelegten Zahlenwerk sehr zufrieden. Wir haben mit unseren Koalitionspartnern viele gute Entscheidungen für Bensheim getroffen."

Der Ausgang der Abstimmung war dann auch keine große Überraschung mehr. Das Dreierbündnis segnete den Haushaltsplan 2017 ab, die Opposition votierte geschlossen dagegen. Zur Stärkung nach der knapp zweistündigen Debatte ließ Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert eine Weihnachtssuppe auftischen. Diese Tradition hatte sie von ihrer Vorgängerin Carola Heimann übernommen. Der Andrang an der Ausgabe belegte eindrucksvoll: Ihren Appetit lassen sich die Stadtverordneten auch nach schwerer mentaler Kost nicht verderben.