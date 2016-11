Dem Museum eine Zukunft geben

Das Museum soll umgestaltet werden. Leiter Christoph Breitwieser informierte am Mittwochabend den Sozialausschuss über die Planspiele. Ein zentraler Punkt wäre die Verlegung der Sonderausstellung in den Altbau (unser Bild).

Bensheim. Das städtische Museum am Marktplatz ist ein verwinkelter Bau, der sich über mehrere Ebenen und zwei Häuser zieht. Das muss grundsätzlich kein Nachteil sein, erfordert aber ein ausgeklügeltes Konzept, um die Exponate angemessen und besucherfreundlich inszenieren zu können. In Bensheim gelingt dies historisch und räumlich bedingt nicht immer optimal.

Der neue Museumsleiter Christoph Breitwieser hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, dem Haus in den nächsten Jahren eine zukunftsweisende Ausrichtung zu verpassen. "Wir müssen unsere Stärken mehr betonen", sagte Breitwieser am Mittwochabend vor dem Sozial-, Sport- und Kulturausschuss. Die Kommunalpolitiker informierten sich vor Ort über die Planspiele des Archäologen, der dabei auf die Unterstützung von Bürgermeister Rolf Richter und Stadtkulturleiter Thomas Herborn bauen kann. "Wir machen uns seit geraumer Zeit Gedanken, wie wir die Attraktivität des Museums steigern können", so Richter.

Eine zentrale Rolle sollen dabei die Sonderausstellungen spielen. Sie sind das Zugpferd des Hauses - ein Verdienst von Breitwieser, bemerkte der Rathauschef. Allerdings könnten sie besser präsentiert werden, wenn man mehr Platz hätte. Aus diesem Grund schwebt dem Kurator ein Standortwechsel vor. Die temporären Werkschauen sollen - so seine Überlegungen - ins Erdgeschoss des Altbaus wandern. Dort sind zurzeit die archäologische und die landwirtschaftliche Abteilung untergebracht.

1909 in der alten Domkapitalfaktorei eröffnet Das Museum wurde am 5. Dezember 1909 in zwei Erdgeschossräumen der alten Domkapitelfaktorei, dem ehemaligen Mädchenschulhaus in der Hauptstraße, eröffnet und ist damit das älteste im heutigen Kreis Bergstraße. Ein Jahr zuvor gründeten Vertreter der bürgerlichen Oberschicht den Museumsverein Bensheim. Erster Leiter des "Bergsträßer Heimatmuseums", so der damalige Name, war Karl Henkelmann. An der Inneneinrichtung beteiligt war Architekt Heinrich Metzendorf. 1912 stand die erste Erweiterung an. Zwei Räume im ersten Obergeschoss der Faktorei kamen hinzu. 1934 wurde der Museumsverein aufgelöst. Die Trägerschaft ging an die Stadt Bensheim. Der Betrieb muste eingestellt werden, die Sammlungen 1935 eingelagert. 1948 begann der Volksschullehrer Richard Matthes als ehrenamtlicher Museumsleiter - zugleich ehrenamtlicher Stadtarchivar - in einem unzerstört gebliebenem Anbau des total zerstörten Rathauses oberhalb des Marktplatzes, der sogenannten "Mehlwaage", mit dem Wiederaufbau des Museums. Eröffnung konnte vier Jahre später, am 29. April 1952, gefeiert werden. Mit dem Abriss des Rathauses musste der Betrieb allerdings erneut eingestellt werden. Ein Neustart folgte im Sommer 1960 am heutigen Standort - dem früheren Haus Blüm, das die Stadt bereits 1940 erworbenen hatte und 1958 sanierte. In den Jahren 1978 bis 1981 konnte das Museum umgebaut und umgestaltet werden. Bis zur nächsten Erweiterung sollten allerdings über 20 Jahre ins Land gehen. 2005 feierte das Museum nach zweijährigem Aus- und Umbau eine große Wiedereröffnung. Das Nachbargebäude wurde über einen gläsernen Steg angebunden - was zu einer erheblichen Vergrößerung der Ausstellungsflächen und des Magazins führte. Durchschnittlich besuchen jährlich 3000 bis 3500 Gäste das Museum. Zugpferde sind die Sonderausstellung. Im Oktober kamen 474 Besucher, um vorwiegend die Afrika-Exponate eines Heppenheimer Sammlers zu sehen. Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Schüler und Jugendliche ein Euro. Kinder bis sechs Jahre sind frei. Mehr Infos unter www.stadtkultur-bensheim.de/museum. dr [mehr...]

Eine Perle im Quartier

Mit dem Umzug könnte eine komplette Umgestaltung des Areals einhergehen. Breitwiesers bereits fortgeschrittenen Gedankenspiele beinhalten einen zweiten Eingang ins Museum an dieser Stelle. Durch einen kleinen Hof im rückwärtigen Teil des Gebäudes zum Parkhaus Platanenallee hin könnte ein stimmungsvolles Entree geschaffen werden. "Der Hof ist eine Perle im Quartier", meinte der Museumsleiter. Er verfüge über Potenzial, das es zu nutzen gilt. Durch das alte Tor des Rodensteiner Hofs könnten Besucher in diesen geschützten und von einem großen Baum dominierten Bereich gelangen, bevor es barrierefrei ins Museum geht - in etwa dort, wo heute das Mammut ausgestellt ist.

Die Räume mit ihren hohen Decken und einer guten Aufenthaltsqualität bieten sich in Verbindung mit dem Außengelände geradezu für besondere Anlässe an. Abgesehen von Sonderausstellungen könnten weitere kulturelle Veranstaltungen abgehalten werden.

Allerdings sind die spannenden Visionen von Christoph Breitwieser bislang Zukunftsmusik. Um die finanziellen Möglichkeiten der Stadtkultur nicht zu überfordern, soll das gesamte Vorhaben auf mehrere Jahre gestreckt werden. 2017 könnte jedoch ein Anfang gemacht werden - vorausgesetzt, die Betriebskommission stimmt zu. Denn vor der ersten Vernissage muss dringend in die Infrastruktur investiert werden. Das betrifft in erster Linie die Toiletten, die nicht mehr zeitgemäß und nicht behindertengerecht sind. Notwendig wäre darüber hinaus der Einbau einer kleinen Garderobe.

Die Exponate, die sich momentan im Erdgeschoss befinden und der Neukonzeption weichen müssten, würden im Magazin des Museums verwahrt. Erhalten blieben auf jeden Fall die Fachwerkkonstruktion und der rustikale Pflasterbelag, der 1980 vom Museumsverein in Eigenregie verlegt wurde.

Es besteht Handlungsbedarf

Dass Handlungsbedarf besteht, ist allgemein unstrittig: Die Aufenthaltsdauer der Besucher vor allem in diesen Abteilungen ist nicht besonders hoch. "Kinder und Jugendliche spricht das nicht sonderlich an", fügte Richter an.

Profitieren könnte von den Planungen zudem die Archäologie, ebenfalls ein Aushängeschild des Museums, das aber nicht gebührend zum Glänzen gebracht werden kann. Mit einer Verlegung aus dem Erd- ins Obergeschoss des Altbaus an der Marktplatzseite soll Abhilfe geschaffen werden. Unter dem Dach wäre ausreichend Platz für die durchaus bemerkenswerten Fundstücke. Weichen müssten dafür die hauswirtschaftliche Ausstellung und die Arnauer Stube. Letztere will Breitwieser aber nicht magazinieren, sondern in ein Arnau-Archiv überführen, das in der alten Feuerwache an der Platanenallee eine neue Heimat finden könnte.

Einfluss sollen die weitreichenden Veränderungen auch auf eine tragende Säule der Einrichtung haben - die Museumspädagogik. Vor allem die Kooperation mit Schulen könnte von einer Neukonzeption profitieren. Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Kultusministerium hat es bereits gegeben. Durch den angedachten Umzug der Sonderausstellungen wäre künftig mehr Platz für das pädagogische Programm im neueren Teil des Hauses.

Die konzeptionelle Vorgabe wäre damit deutlich umrissen: Schwerpunkte setzen, die Stärken stärken und mit Alleinstellungsmerkmalen Interesse wecken.

Die Vorschläge von Christoph Breitwieser bieten genau diese Perspektive und sollten eine mehr als stabile Grundlage bilden, um das städtische Museum in die Zukunft zu führen.