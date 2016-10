Den Panthern auf die Sprünge helfen

Bensheim. Sportlich läuft es für die Panther Soccer. Bei den Deutschen Meisterschaften erspielten sich die Straßenfußballer des Diakonischen Werks den Vize-Titel. Mit einer engagierten Teamleistung und guter Kameradschaft schafften sie den Sprung bis ins Finale.

Außerhalb des Platzes müssen die zumeist jungen Männer aber um ihren Platz in der Gesellschaft und die eigene Zukunftsperspektive kämpfen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft und Sport im Allgemeinen helfen vielen, wieder in die Spur zu kommen. Dies war auch mit einer der Gründe, warum Sabine Reiner, die als Fachanleiterin in der Landpflege beim Diakonischen Werk arbeitet, die Panther im Jahr 2008 gründete. Von ihr stammt der Name, abgeleitet von Beobachtungen, die sie während des Trainings machte.

Lebensgeister wecken

"Wenn die Teilnehmer das erste Mal beim Training oder den Arbeitseinsätzen erscheinen, wirken sie oft niedergeschlagen. Man merkt ihnen die Last des Lebens an. Die sportliche Betätigung weckt nach und nach die Lebensgeister." Aus den Männern und Frauen werde nach und nach ein "Panther", der mit wachen Augen ohne Alkohol oder Drogen mitspielt und danach "hoffentlich auch durch das Leben geht".

Diese spür- und sichtbaren körperlichen Veränderungen haben laut Reiner zudem Auswirkungen in anderen Bereichen. Es werde größerer Wert auf Hygiene gelegt, der Alkohol- und Drogenkonsum eingeschränkt und im besten Fall aufgegeben. "Das wiederum macht sich bei der Kondition und dem Spielvermögen bemerkbar und spornt durchaus andere an." Zusätzlich werden umweltpädagogische Aspekte vermittelt - unter anderem durch die Teilnahme an der Kampagne "Sauberhaftes Hessen". Das Projekt ist allerdings kein Selbstläufer. Die Bensheimer Kicker sind auf Sponsoren angewiesen, um deutschlandweit an Turnieren teilnehmen zu können und einen halbwegs angemessenen Trainingsbetrieb auf die Beine stellen zu können. Trotz der sportlichen Erfolge könnte den Panthern zurzeit finanziell etwas stärker auf die Sprünge geholfen werden, als es der Fall ist.

"Wir benötigen Geld für die simpelsten Dinge: Fußballschuhe, Bälle, Leibchen, Trainingsanzüge und Übernachtungskosten bei Turnieren", erklärt Sabine Reiner. Ein großer Wunsch der Trainerin wäre außerdem ein kleines Grundstück, auf dem ein Soccer-Court angelegt werden kann, um unter praxisnahen Bedingungen zu üben.

Bei den Turnieren wird auf solchen Asphaltplätzen mit Bande auf kleinere Tore gespielt. Vier gegen Vier, wenig Platz, kaum Pausen. Das bedeutet schnelles und kraftvolles Spiel, bei dem einem zügig die Puste ausgehen kann. Bei den Deutschen Meisterschaften in Kiel hatten die Panther einen langen Atem, aber auch in der Vergangenheit konnten sie einige Titel abstauben - beispielsweise bei den Süddeutschen Meisterschaften. Grundsätzlich treten bei den Wettbewerben Mannschaften aus dem sozialen Bereich gegeneinander an. Bei den nationalen Titelkämpfen wird darüber hinaus für die Nationalelf der Straßenfußballer gesichtet. Bisher wurden von den Panthern seit 2008 sechs Spieler berufen - nahezu jedes Jahr einer. Für die Auserwählten geht es zunächst ins Trainingslager nach Hamburg. Wer sich dort ohne Alkohol und Drogen bewährt, darf mit zur WM. Finanziert werden solche Reisen ausschließlich über Spenden. Für Coach Reiner und ihre Jungs hängt deshalb viel davon ab, wie künftig das Sponsoring für die Panther aussieht. Das letzte Turnier in diesem Jahr bestreitet man am 10. Dezember in Nürnberg. Trainiert wird mindestens einmal in der Woche - im Winterhalbjahr überwiegend in der Halle. Der harte Kern besteht aus sieben Spielern plus im Schnitt sieben, acht weitere Kicker, die sich vorübergehend in und um Bensheim aufhalten.

Wer die Straßenfußballer des Diakonischen Werks unterstützen möchte, kann sich mit Sabine Reiner unter Telefon 0171/4194073 in Verbindung setzen.