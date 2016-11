Der Tod als Lehrmeister für das Leben

Therapeutin Angelika Kallwass bei ihrem Auftritt am Freitagabend in der Veranstaltungsreihe Lebenskunst im Bensheimer Bürgerhaus.

Bensheim. Auch das ist Lebenskunst: Wenn das Publikum geduldig und ohne zu murren auf die Referentin wartet, die erst mit halbstündiger Verspätung eintrifft. Wenn Lebenskunst-Initiator Justus Keller die Zeit spontan mit einer kurzen Lesung überbrückt und wenn Angelika Kallwass - auf die alle warten - abgehetzt, "völlig überdreht", aber dennoch gut gelaunt und mit Riesenschritten gegen 20.30 Uhr auf die Bürgerhaus-Bühne stürmt und sich für ihre "Dusseligkeit" entschuldigt.

Im falschen Zug

Die langjährige Fernseh-Psychologin war am Kölner Hauptbahnhof schlicht und einfach in den falschen Zug gestiegen und anstatt in Frankfurt, beziehungsweise in Bensheim, in Essen gelandet. Dank eines hilfsbereiten Taxifahrers, eines schnellen Mietwagens und "dem Navi" schaffte sie die knapp 300 Kilometer-Strecke ins Hessische in Rekordzeit.

Dass die Therapeutin und Bestseller-Autorin, die vielen Fernsehzuschauern noch aus der Pseudo-Realityshow "Zwei bei Kallwass" auf Sat 1 bekannt ist, in der Vortragsreihe Lebenskunst ausgerechnet im Monat November, wenige Tage nach den Gedenktagen, über Verluste, Tod und Sterben sprach, war eher Zufall.

Vielmehr sind es Themen, mit denen sich Kallwass seit mehr als dreißig Jahren, seit dem "plötzlichen und unerwarteten Tod" ihres Vaters, beschäftigt und die sie in ihrem Buch "Was am Ende zählt. Mein Umgang mit dem Tod. Für ein erfülltes Leben" thematisiert und über die sie auf persönliche, ehrliche und authentische Weise schreibt. Und auch den Humor dabei nicht vergisst.

In ihrem Vortrag vor mehreren hundert Zuhörern nennt Angelika Kallwass den Tod "voll normal, ein Lehrmeister fürs Leben." Und: "Gutes Sterben bereichert unser Leben." Wenn man es schaffe, den Tod nicht als Buhmann zu verteufeln und sein Leben möglichst so zu gestalten, dass man am Ende in Frieden gehen kann - aber eben auch die Liebsten in ihren letzten Stunden begleiten, sie verabschieden und danach loslassen kann -, verliere er seinen Schrecken: "Wir müssen den Tod lebendig machen, denn er ist Teil unseres Lebens."

Dass es nicht leicht ist, den Tod zuzulassen und zu lernen mit dem Sterben umzugehen, steht außer Frage. Die Therapeutin hält es für wichtig und sieht eine echte Chance darin, sich verabschieden zu können, Gefühle zuzulassen und sie zu "verworten", also in Worte zu fassen. Dies beuge Depressionen und Traumata vor ("Wie schön, dass wir noch Zeit hatten"). Gefühle wie Trauer und Angst, aber auch Erleichterung, Befreiung und Freiheit nach dem Verlust eines geliebten Menschen sind für sie Teil der Trauerarbeit.

Nicht geweinte Tränen

In ihrem Buch und ihrem Vortrag erzählt Angelika Kallwass vom frühen, plötzlichen Tod ihres alkoholkranken Vaters, ihrer Liebe und ihrem Hass zu ihm und ihren vielen ungestellten und unbeantwortet geblieben Fragen. Von ihren letzten Worten an ihn ("Ich hasse Dich"), ihren Schuldgefühlen, ihren nicht geweinten Tränen und ihrem Trauma, etwas Wichtiges verpasst zu haben.

Schonungslos beschreibt und analysiert sie ihr eigenes Verhalten und wie sie gelernt hat, mit dem traumatischen Erleben umzugehen. Auch von der Hysterie der Mutter nach dem Tod des Ehemanns berichtet sie und schildert ganz nebenbei und unaufgeregt, wie ihr eigener Ehemann darauf reagiert hat, nämlich mit dem unglaublich berührenden Satz: "Wir nehmen sie heute Nacht zu uns ins Bett", so Wolfgang Kallwass.

Kallwass verbindet ihre eigene Vita mit profundem psychologischen Rat und kommt zu dem Schluss, dass auch Verluste und das Unabwendbare glücklich machen können. Aus dem "unerwartet und plötzlichen Tod" des Vaters, den vielen ungesagten Worten und unterdrückten Gefühlen zog sie ihre ganz persönlichen Konsequenzen: Als die Mutter im Sterben lag, begleiteten sie und ihre Familie die schwer Kranke bis zu deren Ende und holten sie zum Sterben nach Hause.

Die Auseinandersetzung mit dem Tod reicht bei Angelika Kallwass bis in die Kindheit zurück. Damals, im von Bomben zerstörten Köln, schrie sie bei jedem Stolpern gellend auf. Sie hatte angenommen, dass "fallen" sterben bedeutet, weil all die Gefallenen, von denen die Rede war, tot waren.

Wer nach 90 Minuten Kallwas live noch immer nicht genug hatte, der konnte die Psychologin zu Hause am Bildschirm noch einmal sehen und hören.

Angelika Kallwass war am Freitagabend Gesprächspartnerin und Expertin in der Sendung "Nachtcafé" zum Thema "Scheitern als Chance?". Die Sendung war am Tag zuvor aufgezeichnet worden.