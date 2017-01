Dünnes Eis: Lebensgefahr auf dem See

Bensheim. Kuschelig warm ist es zurzeit nur auf dem eigenen Sofa. Wen es raus zieht, der braucht ein paar Lagen mehr, sonst wird es frostig. Dass der Winter in dieser Saison selbst an der Bergstraße mal wieder eine beachtliche Kondition an den Tag legt, bleibt nicht ohne Folgen. An Straßenbaustellen geht es nicht voran, die sogenannten Schlechtwettertage häufen sich.

Die schönen Seiten des Winters offenbaren sich aber vor allem bei einem Spaziergang durch die Natur, erst recht bei Sonnenschein. Eisige Landschaften haben durchaus ihren Reiz. Nur: Wer sich und andere nicht in Lebensgefahr bringen möchte, sollte sich von zugefrorenen Gewässern fernhalten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Bensheimer Feuerwehr sieht sich aber, wie viele andere Rettungsdienste im Land, dazu gezwungen, noch einmal eine ausdrückliche Warnung auszusprechen.

Höchstens 15 Minuten

"Solche Eiswanderungen sind schlicht und einfach lebensgefährlich", betont Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn. Das betrifft vor allem den Badesee. Der weist zwar an der einen oder anderen Stelle eine möglicherweise belastbare Eisschicht aus - wie es allerdings einen halben Meter weiter aussieht, weiß man nicht. Vor allem an der Strandseite sei es sehr brüchig, teilweise ist das Gewässer in diesem Bereich gar nicht zugefroren.

"Das kann im Ernstfall ganz schnell gehen. Man bricht ein und muss um sein Leben kämpfen", so Karn. Zehn bis 15 Minuten könne sich ein Mensch - je nach Konstitution - in der Regel über Wasser halten. Man unterkühlt jedoch sehr schnell, Lähmungserscheinungen folgen. "Und dann versinkt man, wenn Hilfe nicht rechtzeitig vor Ort ist", verdeutlicht der Stadtbrandinspektor.

Die Bensheimer Feuerwehr verfügt zwar über eine gute Ausrüstung. Bis man jedoch an die Einsatzstelle kommt, das Equipment angelegt und aufgebaut hat, vergeht zwangsläufig Zeit. Am Sonntag hatten Feuerwehr und DLRG am Badesee bei einer gemeinsamen Übung Abläufe geprobt und Material getestet. Man habe wertvolle Erfahrungen sammeln können, bemerkt Karn.

Taucher der DLRG hatten sich als Opfer ins Wasser begeben. Die Feuerwehr, seit dem vergangenen Jahr mit zwei Eisrettungsanzügen ausgestattet, rückte an und robbte sich mit einem leichten Plastikboot auf der Eisfläche voran. Die nicht alltägliche Übung verlief reibungslos. Weil es in den vergangenen Jahren durchweg milder und der See nicht zugefroren war, konnte man sich jetzt erst aufs dünne Eis begeben.

"Während wir trainiert haben, konnten wir immer wieder Spaziergänger beobachten, die über die Eisfläche gelaufen sind. Einige konnten wir auf die Gefahren hinweisen, aber nicht alle", hofft der Stadtbrandinspektor, dass sein öffentlicher Aufruf auf Resonanz stößt. Vor allem, weil es zum Wochenende hin milder werden soll.

Karn sieht besonders Kinder gefährdet, die beim Spielen einen Abstecher zum Badesee machen könnten. Schließlich hat sich herumgesprochen, dass das Gewässer unter einer leichten Eisschicht liegt. "Die sind neugierig, haben sich vielleicht zum Schlittschuhlaufen verabredet. Wir waren ja früher nicht anders", hat er durchaus ein gewisses Maß an Verständnis. Nur: "Es ist und bleibt lebensgefährlich." Auch wenn man nicht ganz so viele Kilos auf die Waage bringt.

Die meisten Spaziergänger am Badesee waren sich am Dienstag der Gefahr durchaus bewusst. "Es sieht schön aus. Aber ich habe meinen Söhnen eingeschärft, dass sie keinen Fuß aufs Eis setzen sollen", erklärte eine Mutter, die mit ihren beiden Jungs Enten beobachtete, die übers Glatteis watschelten.

Eine Oma mit ihren Enkeln nickte ebenfalls wissend, als sie auf das Verbot angesprochen wurde. Sie bedauerte allerdings, dass man in diesem Jahr die Spielfläche in der Bleiche nicht geflutet hat.

"Das hätte sich bei den Temperaturen geradezu angeboten. In den letzten Jahren war es immer zu warm. Schade, hat wahrscheinlich keiner daran gedacht."