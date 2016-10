Eigengewächs mit Schwarzwälder Wurzeln

Romed Klein hat gute Laune: Der diesjährige Bensheimer Weihnachtsbaum erfüllt voll und ganz seine Erwartungen. © Funck

Bensheim. Der Bensheimer Weihnachtsbaum ist in diesem Jahr eine echte Schwarzwälder Fichte mit nostalgischem Touch. "Da hängen viele Kindheitserinnerungen dran", erklärte Christine Deppert am Donnerstag bei einem Ortstermin. Im Garten der Stadtverordnetenvorsteherin wächst das Souvenir vom Titisee seit mehr als 40 Jahren in die Höhe.

Drei Fichten brachte die Familie von einem der vielen Schwarzwaldurlaube mit an die Bergstraße. "Die Setzlinge haben wir damals auf unserem Grundstück gepflanzt", so Deppert. Zwei aus dem grünen Trio mussten bereits gefällt werden. Nur ein Baum steht noch - und der hat es auf mittlerweile 22 Meter und ein geschätztes Gewicht von vier bis fünf Tonnen gebracht.

Straße wird halbseitig gesperrt

Romed Klein von "Bensheim Aktiv" und sein eingespieltes Team bringen solche Ausmaße nicht ins Schwitzen. Immerhin ist es der zehnte Christbaum, den sie fällen und auf den Marktplatz verfrachten werden. Termin für die dennoch aufwendige Aktion ist Donnerstag, 10. November. Ab 20 Uhr geht es dem Gehölz an den Stamm. Mit Lärmbelästigung bis tief in die Nacht sei allerdings nicht zu rechnen, versichern die Organisatoren. Am Freitag, 11. November, soll der Baum aufgestellt werden.

Der Abendtermin ist notwendig, weil die B 47 kurz hinter der Platanenallee in Fahrtrichtung Lautertal halbseitig gesperrt werden muss. Auf der Fahrbahn und an der dortigen Bushaltestelle werden Tieflader und Kranwagen in Position gebracht. Unterhalb der Straße steht die Fichte, die mit Seilen und Gurten gesichert, gefällt und mit dem Kran Richtung Sattelschlepper gezogen wird.

Das gesamte Prozedere dürfte ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Liegt der hölzerne Gigant sicher verschnürt auf dem Tieflader, "wird er an einen sicheren Ort gebracht" (Klein). Von dort aus startet am nächsten Abend der Abtransport zum Marktplatz. Über die B 47 geht es zum Ritterplatz, dort wird rangiert, damit der Tross passgenau in die Hauptstraße fahren kann.

Kurzer Anreiseweg

Ankunftszeit: "Wir peilen 19 Uhr an", betonte Romed Klein. Das sollte funktionieren, schließlich stehen weder Kreisel noch komplizierte Kurvenlagen oder Brücken dem Schwertransport im Weg. Auf dem Marktplatz wird - obwohl ein kleines Jubiläum zu feiern ist - keine große Show abgezogen. Das Team der Tour der Hoffnung kümmert sich um die Verpflegung der Zuschauer, ansonsten ist die Fichte der Star. Wie gehabt wollen Feuerwehr, THW, Polizei und städtische Vertreter für einen reibungslosen Ablauf sorgen, damit der Weihnachtsbaum unfallfrei in die Senkrechte kommt.

Mehr als 30 000 Lämpchen

Danach geht es zeitnah ans Dekorieren. Mehr als 30 000 LED-Lämpchen müssen im Geäst verankert werden. Eine Woche wird das Schmücken in Anspruch nehmen, eine weitere dauert es, bis die Buden für den Weihnachtsmarkt rund um den Blickfang platziert sind. Am Donnerstag, 24. November, wird Eröffnung gefeiert.

Christine Deppert freut sich, dass ihr Baum "auf dem Marktplatz einen letzten Glanzpunkt setzt". Im Gegensatz zu ihren beiden "Schwestern" ist die Fichte noch in einer erstklassigen Verfassung - standsicher und gesund. "Spätestens in ein, zwei Jahren hätten wir sie aber aufgrund der Größe fällen lassen müssen."

Romed Klein ist sich sicher, in diesem Jahr einen guten Fang gemacht zu haben. "Hübsch und gut gewachsen", urteilte er am Donnerstag mit Kennerblick. Wenn es beim Transport und dem Aufstellen keine nennenswerten Substanzverluste gibt, könnte der Weihnachtsbaum zu einem echten Schmuckstück werden.

Im vergangenen Jahr hatte man im Nachhinein kein ganz so glückliches Händchen. Die Spende des Heppenheimer SPD-Landtagsabgeordneten Norbert Schmitt kam ziemlich zerrupft in Bensheim an - was natürlich nicht unkommentiert blieb und für entsprechend Hohn und Spott sorgte.

Zeichen der Ausgewogenheit

Im Zeichen der Ausgewogenheit versucht es "Bensheim Aktiv" nun mit einem Bensheimer Eigengewächs sowie Schwarzwälder Wurzeln. Und einem anderen Parteibuch. Christine Deppert kommt bekanntlich aus den Reihen der CDU. Aber das sollte keinen Einfluss auf Wachstum und Ästhetik haben. Wenn dem so wäre, müsste man für 2017 zwingend im Garten eines Grünen buddeln.

Losgelöst von kommunalpolitischen Überlegungen hat "Bensheim Aktiv" ohnehin keine Probleme, geeignete Kandidaten zu finden. Bewerbungen liegen in ausreichender Anzahl vor. Mit dem Aufstellen des zehnten Baums auf dem Marktplatz schließt sich am 11. November ein kleiner Kreis. Die erste Bensheimer Riesentanne war im Jahr 2007 sinnigerweise auch eine Fichte. Margaretha Pichl - passenderweise aus der Schwarzwaldstraße - trennte sich damals von ihrem 23-Meter-Koloss.