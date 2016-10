Ein Haus als Zeichen des Mitgefühls

Bensheim. Es ist ein Moment aus dem Sommer 2015, der bei Mariette Rettig heute noch Gänsehaut verursacht. Die Leiterin der Bensheimer Tafel erwähnte im Gespräch mit Dr. Jochen Henke, dass dem Verein 300 000 Euro fehlen, um einen Neubau für die Lebensmittelausgabe stemmen zu können. Henke, selbst seit Jahren ehrenamtlicher Helfer, zögerte nicht lange und versprach: "Mariette, dann kriegst Du sie von mir."

15 Monate später steht die Vereinsvorsitzende vor dem neuen Domizil auf dem ehemaligen Gelände des Bundeswehrdepots in der Rheinstraße und weiß immer noch nicht, "wie ich die richtigen Dankesworte finden kann". Schon damals sei ihr allerdings klar gewesen, dass das Haus den Namen des großzügigen Spenders tragen soll - und so kam es dann auch.

270 Gäste bei der Eröffnung

Grußworte zur Einweihung Kreisbeigeordneter Karsten Krug: "Dieser Tag steht für einen Endpunkt und einen Anfang. Sie haben nun neue Perspektiven und verbesserte Arbeitsmöglichkeiten. Wir freuen uns, dass sie hier eine Bleibe gefunden haben." Philipp Thoma, stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: "Sie leisten einen wichtigen Beitrag für eine solidarische Stadt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für diese segensreiche Arbeit." Anne Zingl, Vertreterin der hessischen Tafeln: "Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter gut zusammenarbeiten können. Das wird nicht zuletzt durch den Neubau gewährleistet." Dr. Martina Keil-Löw, Vertreterin des Pfarreienverbunds: "Gratulation zum Einzug in die eigenen vier Wände. Die Tafel gibt den Kunden Würde. Ihr unermüdliches ehrenamtliches Tun unterstützen und begleiten wir von Anfang an sehr gerne. Unser Kind ist nach zehn Jahren schon erwachsen geworden." Winfried Reininger, Referent der Gemeindecaritas, Mainz: "Nur wer hier ehrenamtlich aktiv ist, weiß, wie viel Engagement hinter der Tafel steht. Sie geben ein Zeugnis für christliche Barmherzigkeit. Die Tafeln sind eigentlich vor zehn Jahren angetreten, um sich selbst überflüssig zu machen. Davon sind wir leider weit entfernt." Bauleiter Markus Zimmermann (WSW Baubetreuung) skizzierte die Bauarbeiten und wies auf die Energieversorgung hin. Die Heizung wird aus Erdwärme gespeist, über eine Photovoltaikanlage und einen Lithiumspeicher wird Solarstrom genutzt. Unterm Strich sei man energetisch nahezu autark. dr [mehr...] Die Tafel im Überblick Die Bensheimer Tafel wurde vor zehn Jahren gegründet. Die erste Ausgabe war im Januar 2006 im Pfarrzentrum Sankt Georg. 100 Ehrenamtliche fanden sich zum Auftakt unter der Leitung von Rudi Bonerz zusammen. 60 von ihnen sind heute noch aktiv. Als Initiatoren gelten der verstorbene Pfarrer Thomas Groß und der damalige Bürgermeister Thorsten Herrmann. Die Mitarbeiter sammeln überschüssige Lebensmittel ein - beispielsweise in Supermärkten oder bei Bäckern - und verteilen sie zweimal pro Woche für den Betrag von einem Euro an bedürftige Menschen. 190 Helfer nehmen diese Aufgabe in fünf Teams ehrenamtlich wahr. Pro Ausgabe kommen 200 bis 220 Kunden. 2006 waren es noch knapp 100. 56 Geschäfte werden mit zwei Kühlfahrzeugen angesteuert. Die Zahl der Rentner ist ebenso stark angestiegen wie die der Asylsuchenden. Insgesamt werden durch die Tafel rund 1200 Haushalte in Bensheim und der Umgebung versorgt. Unterstützt werden Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen, Alleinerziehende mit geringem Grundeinkommen, Senioren mit kleiner Rente, Asylbewerber, Obdachlose und Familien sowie Einzelpersonen bei Verschuldung mit geringem Selbstbehalt. Um die Tafel in Anspruch nehmen zu können, muss jeder Kunde einen Bedürftigkeitsnachweis vorlegen, der einmal jährlich überprüft wird. Die erste Ausgabe in den neuen Räumlichkeiten an der Rheinstraße ist am Donnerstag, 6. Oktober. Mit dem Anliefern der Waren wird am heutigen Dienstag begonnen. dr [mehr...]

Die Zuwendung von Dr. Henke ermöglichte es, konkret in die Planungen einzusteigen und das Projekt anzugehen. Am Freitag konnte schließlich nach kurzer Bauzeit Einweihung gefeiert werden. 270 Gäste, darunter 165 Mitarbeiter, drängten sich im Außenbereich, um "diesen besonderen Tag"(Rettig) zu feiern.

Sie erinnerte in ihrer Ansprache an die engagierten, aber logistisch herausfordernden Anfänge. Zu Beginn habe man mit den eigenen Autos ein paar Geschäfte angefahren. Im Vorraum des Pfarrzentrums von Sankt Georg wurden Tische aufgebaut und die Lebensmittel ausgegeben. Die Tafel wuchs schnell und mit ihr die Anforderungen. Nach einem sechsmonatigen Gastspiel in der Kirche selbst (das Pfarrzentrum wurde renoviert), zog man in die alte Küche des Heilig-Geist-Hospitals. "Zwei Jahren sollten wir bleiben, es wurden acht", so Rettig.

Mit dem Neubau geht nun nach zehn Jahren ein Kapitel zu Ende, gleichzeitig wird ein neues aufgeschlagen. Die Lebensmittelausgabe befindet sich in einem großen klimatisierten Raum mit Fußbodenheizung, was vernünftige Arbeitsbedingungen für die Helfer garantiert. Generell sollen durch die bessere Raumaufteilung die Abläufe optimiert werden. Kurzum: Die Zeit der Wanderschaft und Improvisation ist für die Tafel vorbei.

Mariette Rettig dankte allen, die am Gemeinschaftswerk in unterschiedlicher Funktion mitgewirkt hatten - von kleinen Spendern bis hin zu großen Geldgebern aus der Wirtschaft und den Kirchengemeinden. Charmant ließ Rettig am Freitag einfließen, dass man nach wie vor auf Zuwendungen angewiesen sei.

Den Freudentag nutzte sie aber auch für kritische Worte. "Am besten wäre es, man bräuchte die Tafeln überhaupt nicht. Aber soweit sind wir leider nicht." Sie prangerte an, dass einerseits Lebensmittel im Überfluss produziert und weggeworfen werden, andererseits Menschen hungern müssen, weil ihr Einkommen nicht ausreicht. Die Tafel verstehe sich als Brücke zwischen Armut und Überfluss. Es sei eine urchristliche Aufgabe, Menschen in Not zu helfen.

Auch Pfarrer Dr. Christoph Bergner (Michaelsgemeinde) sprach bei der Segnung des Hauses, die er gemeinsam mit Pfarrer Thomas Catta (Sankt Georg) vornahm, davon, dass schon zur Zeit des Römischen Reiches die christlichen Gemeinden die Armen gespeist hätten. Heute sei zwar genug für alle da, trotzdem müssten Menschen Hunger leiden. Die Tafel setze mit ihrem Engagement ein Zeichen.

Der Einsatz des gesamten Teams stand am Freitag mehrfach lobend im Mittelpunkt. Die Mannschaft selbst nutzte allerdings die Gelegenheit, um ihrer Vorsitzenden Dankeschön für einen "ehrenamtlichen Vollzeitjob" zu sagen - mit einem großen Blumenstrauß. Bürgermeister Rolf Richter würdigte ebenfalls die Leistung von Mariette Rettig. "Jeder Vorstand weiß, dass es einen Kopf braucht, der anschiebt und Probleme löst. Ohne Sie würde das Haus hier heute auch nicht stehen."

Das Haus selbst wertete er als "ein ganz besonderes Zeichen dafür, wie man in Bensheim mit den Schwachen umgeht. Bensheim kümmert sich um die Schwachen". Die Tafel sei ein ganz starker Strang im sozialen Netz der Stadt. Den Mitarbeitern sagte Richter Dank, dass sie jeden Tag anpacken und die Not lindern. Noch ist es rund um das Haus recht einsam auf dem großen Gelände. Die nächsten Nachbarn könnten aber schon bald begrüßt werden. Richter hofft, dass in zwölf bis 14 Monaten der Umzug des DRK auf das Areal unter Dach und Fach ist. Der Stützpunkt soll außerdem Platz bieten für die Kleiderkammer des Roten Kreuzes und den Verein Pro Vita.

Gudrun Frehse von der DRK-Ortsvereinigung wünschte am Freitag jedenfalls schon mal eine gute Nachbarschaft - bevor es für die Gäste auf eine Rundtour durch die neuen Räume ging.