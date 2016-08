Ein Klassiker ohne Verschleißspuren

Schwungvoll wie immer: Am Samstag (3.) startet das 79. Bergsträßer Winzerfest.

Bensheim. Frank Wienecke als Pep Guardiola des Bergsträßer Winzerfestes zu bezeichnen, wäre vielleicht ein bisschen überzogen. Aber die Richtung stimmt. So euphorisch, wie der Ex-Bayern-Trainer mitunter seine Spieler lobte ("super, super, super"), so ähnlich rühmt der geschäftsführende Vorsitzende des Verkehrsvereins die Vorzüge des größten Weinfests in Südhessen. Die klare Botschaft dahinter: Wer vom 3. bis 11. September keinen Abstecher nach Bensheim macht, ist selbst schuld.

Wienecke, seit 2015 als Regisseur des Traditionsfests in Amt und Würden, hat mit seinem erfahrenen Team ein bewährtes und massentaugliches Programm zusammengestellt. Revolutionärer Veränderungen bedarf es nicht, lediglich im Detail wird immer mal wieder gefeilt. Das ist auch gut so, denn die inhaltlichen Grundpfeiler des Winzerfests stehen seit Jahrzehnten stabil. Festzug, Weinprobe, Feuerwerk - die Klassiker sind alles andere als Auslaufmodelle. "Unser Programm soll Spaß machen", betonte Wienecke bei einem Pressegespräch im Rathaus. Und das nicht nur einem weinseligen Publikum, sondern möglichst allen.

Bürgermeister Rolf Richter, zugleich Vorsitzender des Verkehrsvereins, ist davon überzeugt, "dass wir alles für ein fröhliches und friedliches Fest getan haben". Mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen ist nicht zu rechnen. "Es gibt kein Rucksackverbot", betonte Richter und verwies auf das mit der Polizei abgestimmte Sicherheitskonzept. In Spitzenzeiten wie an den Wochenenden wird die Security verstärkt. Auch die Polizei ist dann erfahrungsgemäß noch präsenter. Insgesamt acht Rettungspunkte sind über das Festgelände verteilt. Im Mittelpunkt soll aber die Unterhaltung bei einem guten Tropfen Wein stehen. Richter bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne deren Engagement das neuntägige Open-Air-Festival kaum zu stemmen wäre. Gleiches gelte für den Einsatz der Hilfsorganisationen.

Auf einen Blick Der Verkehrsverein investiert jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag in die Organisation des Winzerfestes. 2016 belaufen sich die Kosten auf 185 000 Euro. Der Aufbau und der Betrieb des Winzerdorfs ist der dickste Brocken im Budget. 75 000 Euro müssen dafür ausgegeben werden. Der Festzug schlägt mit 14 000 Euro zu Buche, für die weiteren Veranstaltungen und Werbung wird mit insgesamt 18 500 Euro kalkuliert. 45 Wein- und Imbissstände werden auf der Festmeile aufgebaut - 19 davon im Winzerdorf. Auf dem Rummel zwischen Beauner Platz und Rinnentor stehen 30 Fahrgeschäfte und Verkaufsstände. Das Riesenrad zählt ebenso dazu wie Taumler, Shake, Karussells und ein Monsterhaus. Die Veranstalter rechnen wieder mit mehr als 100 000 Besuchern an den neun Tagen - normales Wetter vorausgesetzt. Dass Deutsche Rote Kreuz wird mit einer zentralen Anlaufstelle am Lammertsbrunnen vertreten sein. Über die Innenstadt verteilt werden zudem acht Rettungspunkte ausgewiesen. Sechs Toilettenstandorte sollen dazu beitragen, die Anzahl der lästigen Wildpinkler weiter zu reduzieren. In der Straße Am Rinnentor (zwischen Mittelbrücke und Gerbergasse) werden eine Wickelstation und ein Behinderten-WC aufgebaut. ÖPNV: Die Nachteule fliegt auch in diesem Jahr vom Bahnhof aus wieder in alle Richtungen - zum normalen Tagtarif. Die Abfahrtszeiten für diesen besonderen Busservice hängen in den Buchten aus. dr [mehr...]

Wenige Tage vor der Eröffnung sind die Vorboten des Winzerfestes kaum zu übersehen. Auf dem Marktplatz steht das Winzerdorf kurz vor seiner Fertigstellung. Fahrgeschäfte und Verkaufsstände werden aufgebaut - und in der Stadt steigt langsam die Vorfreude.

"Es ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, dass ein Verein und eine Stadt solch eine Veranstaltung ausrichten", sagte Otto Guthier, Vorsitzender des Weinbauverbandes. Er bedankte sich im Namen der Winzer für das Forum, das dem Kulturgut geboten wird. In diesem Jahr könnten die Winzer auch richtig mitfeiern, weil die Lese voraussichtlich erst nach dem Fest beginnt. Die Hitze der vergangenen Tage ändert daran nichts. "Die Temperaturen sind positiv für den neuen Jahrgang", so Guthier.

Positiv gestimmt präsentierte sich auch die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Charlotte Freiberger. Und das nicht nur, weil sie vor Kurzem ihren Master in Weinbau geschafft hat. "Das Winzerfest zählt zu den Höhepunkten im Amtsjahr. Das werden neun tolle Tage."

Was es an den neun Tagen zu erleben gibt - ein kurzer Überblick:

Samstag, 3. September: Eröffnung um 18.30 Uhr im Winzerdorf auf dem Marktplatz mit der Bürgerwehr und der Biedermeiergruppe von Oald Bensem. Zuvor gibt es um 17 Uhr einen Empfang für Ehrengäste im Bürgerhaus.

Sonntag, 4. September: Großer Festumzug mit 90 Zugnummern. Das Motto lautet: "Nette Menschen, edler Wein, Bensem lädt zum Feiern ein".

Montag, 5. September: Tag der Betriebe. Los geht es um 11 Uhr. Wienecke: "Das ist mittlerweile Kult. Der Tag hat sich enorm entwickelt. Gemeinsames Feiern steigert die Arbeitsmoral."

Dienstag, 6. September: Ägidimarkt in der Fußgängerzone von 8.30 bis 18.30 Uhr.

Mittwoch, 7. September: Tag der Generationen im Winzerdorf. Die Bensheimer Karneval-Gesellschaft bietet von 14.30 bis 17 Uhr ein buntes Programm. Mit dabei: das Duo Mosaique, die Stadtkapelle, Tillgarde sowie Petra Petermann und Matthias Braun.

Donnerstag, 8. September: Familientag im Winzerdorf und auf dem Rummelplatz. Von 14 bis 17 Uhr tritt der Mitmach-Zirkus Hallöchen im Winzerdorf auf - auch bei schlechtem Wetter werden die Artisten von der Leine gelassen.

Freitag, 9. September: Bergsträßer Gebietsweinprobe (19 Uhr) im Bürgerhaus. Die Veranstaltung ist nahezu ausverkauft, Restkarten gibt es in der Tourist-Info. Nach der Premiere im vergangenen Jahr werden auch dieses Mal Platzkarten verkauft. "Das hat sich bewährt", meinte Wienecke. Von 20 Uhr bis Mitternacht steigt der Tag der Jugend an der Stadtmühle mit drei Bands und einem DJ.

Samstag, 10. September: Ab 12.30 Uhr Umzug der Bürgerwehren in der Innenstadt. Das Brillant-Feuerwerk wird ab 21.30 Uhr vom Kirchberg aus abgefeuert.

Sonntag, 11. September: Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Um 15.30 Uhr werden die schönsten Motivwagen und besten Fußgruppen des Festzugs im Winzerdorf prämiert. Mit der Einholung der Fahne wird um 22 Uhr das Ende des Winzerfestes eingeläutet.