Ein Professor auf Abenteuerreise

Bensheim. An einen Schwanheimer, der auszog, um die Welt zu entdecken, erinnert eine Ausstellung in Berlin. Unter der Überschrift "Die Reisen des Herrn Professor" werden Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Dr. Georg Nickel gezeigt, der in den 1930er und 1940er Jahren in Brasilien unterwegs war.

Nickel kommt im August 1909 in Schwanheim zur Welt. Dort verbringt er seine Kindheit und Jugend, besucht die Grundschule und geht nach Bensheim aufs Gymnasiums. Ein Chemiestudium mit Promotion an der TH Darmstadt schließt sich an. Der Sohn einer bäuerlichen Familie erkundet zunächst mit dem Fahrrad seine nähere Umgebung, bevor es mit einem Faltboot auf Rhein und Weser geht.

Nach Brasilien ausgewandert

1936 wandert Nickel nach Brasilien aus. Im Deutschen Reich sieht er keine beruflichen Perspektiven. Er tritt in São Paulo an der deutschen Olinda-Schule eine Stelle als Lehrer an. Dort fotografiert er mit seiner Leica II das Leben an der Schule, in seiner Umgebung und vor allem das der deutschen Siedler.

Zusammen mit seinen Kollegen bricht er in den Ferien zu Entdeckungsreisen auf. Nickel begegnet Carajás-Indianern, besichtigt historische Stätten, die den Reichtum der Goldgräberzeit dokumentieren und erforscht damals noch nahezu unberührte und unbekannte Landschaften. Mit seiner Kamera hält er den Alltag fest und dokumentiert die vielfältige Kultur ebenso wie politische und wirtschaftliche Ereignisse.

"Es ist eine Zeitreise durch ein faszinierendes Land, gesehen mit den Augen eines vielseitig interessierten Menschen", beschreibt der Kurator der Ausstellung, Karl Jürgen Nickel, ein Sohn des Forschers, die beeindruckende Werkschau. Diese ist Teil des Europäischen Monats der Fotografie in der Hauptstadt. Bis Ende Oktober sind die Aufnahmen in der brasilianischen Botschaft (Wallstraße 57) zu sehen.

Bis 1942 unterrichtet der gebürtige Schwanheimer an der deutschen Schule. Dann durchkreuzt der Zweite Weltkrieg alle weiteren Zukunftspläne. Brasilien kämpft an der Seite der Alliierten gegen die Nazis - und Georg Nickel wird drei Jahre lang interniert. 1945 darf er das Lager wieder verlassen und wird Teilhaber einer Chemiefabrik in Rio Claro. Das Unternehmen stellte Farben, Lacke und Holzschutzmittel her.

Nachdem er zum zweiten Mal geheiratet hat, zog es ihn 1963 mit seiner Frau Gertraud und den beiden Söhnen nach Deutschland zurück - allerdings nicht nach Schwanheim, sondern Barsinghausen bei Hannover. Dort arbeitet er als Studienrat. Nach langer, schwerer Krankheit stirbt Georg Nickel 1971. Beigesetzt wird er in seinem Geburtsort Schwanheim.

45 Jahre nach seinem Tod wird die fotografische Pionierarbeit in Südamerika nun auf besondere Weise gewürdigt. Der Europäische Monat der Fotografie Berlin ist das größte deutsche Fotofestival. Seit 2004 findet es alle zwei Jahre in der Hauptstadt statt und präsentiert zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen zu historischer und zeitgenössischer Fotografie. Veranstalter ist die Kulturprojekte Berlin GmbH in Zusammenarbeit mit Museen, Galerien, Botschaften, Projekträumen und Fotoschulen in Berlin und Potsdam.