Eröffnung mit Bommeln und Knalleffekt

Impressionen von der Eröffnung: Die Biedermeiergruppe durfte ebenso wenig fehlen wie die Bommel-Aktion von Brigitte Schmidt. © Funck

Bensheim. Beinahe wäre die Sache schiefgegangen. Bürgermeister Rolf Richter war drauf und dran, das Bensheimer Bürgerfest zu eröffnen, bekam dann am Samstagabend auf dem Marktplatz aber gerade so verbal die Kurve und konnte um 18.36 Uhr schließlich offiziell verkünden, dass das 79. Bergsträßer Winzerfest nun seinen Lauf nimmt.

Abgesehen von der kleinen Beinahe-Panne, die im Ernstfall locker zu verschmerzen gewesen wäre, ging der Festakt im Winzerdorf routiniert über die Bühne. Lediglich die Bürgerwehr von Oald Bensem hatte einen nervösen Zeigefinger, was zu einem leichten Klingeln in so manchen Ohren führte. Während der Bürgermeister noch vor den Salutschüssen warnen wollte, legten die Jungs schon los. Ein Auftakt mit Knalleffekt eben. Bei der Wiederholung fünf Minuten später hatten dann alle rechtzeitig die Finger in den Ohren.

Richter fiel anschließend die Aufgabe zu, gemeinsam mit Brigitte Schmidt die Benefiz-Aktion "Bensheim bommelt" zu starten. Die flauschigen, bunten Teile werden zum Preis von einem Euro verkauft - auf dem Festgelände sowie in vielen Geschäften. Der Erlös fließt an die Tafel, zur DRK-Kleiderkammer und ins Kleiderstübchen von Pro Vita. Außerdem soll ein Betrag für das Winzerfest-Feuerwerk zur Verfügung gestellt werden.

Heute beim Winzerfest Ab 11 Uhr: Tag der Betriebe 15 bis 24 Uhr: Tanz- und Unterhaltungsmusik im Winzerdorf mit DJ Heinze Miggel 16 Uhr: Alleinunterhalter Tom am Storchennest

Bis zum 25. Februar (Fastnachtssamstag) wird gesammelt, danach bei einem Straßenfest ein großer Schlussstrich gezogen. 10 000 Bommel sollen unters Volk gebracht werden. Bisher wurden sagenhafte 7000 schon hergestellt. Richters Tipp: "Markieren Sie sich ihr Weinglas mit einer Bommel."

Ehrensache, dass die Würdenträger auf der Bühne entsprechend ausgestattet wurden - darunter die Deutsche Weinprinzessin Caroline Guthier, die von einem ereignisreichen Jahr mit Besuchen in Norwegen und Japan berichtete sowie Auftritten in Norddeutschland in Orten, "von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte". Die Hoheit erinnerte außerdem an ihren tränenreichen Auftritt vor einem Jahr, als sie ihre Krone als Gebietsweinkönigin an ihre Nachfolgerin Anja Antes weiterreichte.

Seit dem Heppenheimer Weinmarkt repräsentiert Antes' Nachfolgerin Charlotte Freiberger das Anbaugebiet. Ihre Premiere in Bensheim meisterte sie problemlos. "Seit den Anfängen des Winzerfestes hat sich einiges verändert. Geblieben ist aber der Spaß am Wein und die Lust auf gute Unterhaltung." Freiberger lobte zudem den Jahrgang 2015, der beim Winzerfest im Mittelpunkt steht. "Es können viele fruchtige und hochprämierte Weine verkostet werden." Ähnlich euphorisch äußerte sich Otto Guthier, der Vorsitzende des Weinbauverbandes. Der Jahrgang 2015 sei einer der besten in den vergangenen 15 bis 20 Jahren. Mit der Lese des 2016ers wird nach dem Winzerfest begonnen. "Die Ernte wird nicht allzu üppig ausfallen", so Guthier. Allerdings könnten ein sonniger September und ein goldener Oktober dazu beitragen, dass letztlich die Qualität stimmt.

In die Regie der Hoheiten reihte sich die Bensheimer Blütenkönigin Rebecca Felch ein. Sie bezeichnete das Winzerfest als Höhepunkt im Jahr. "Das wird eine spannende Woche." Und weil in Bensheim das Bergsträßer Winzerfest gefeiert wird, durfte auch Landrat Christian Engelhardt ans Mikrofon. "Wir feiern die Lebensfreude und den Genuss am Wein", hielt der Behördenleiter kurz, prägnant und ohne den Vollbart der vergangenen Wochen fest. Oder wie Bürgermeister Richter kommentierte: "Ist Ihnen etwas aufgefallen? Der Bart ist ab."

Ob mit oder ohne Gesichtsbehaarung: Für die Bensheimer und ihre Gäste stand danach der erste von vielen langen Abenden an - bei schönem Spätsommerwetter. So gesehen war die Eröffnung des weinseligen Open-Air-Festivals alles andere als eine haarige Sache. dr