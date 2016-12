Frischzellenkur für königliche Kutschen

Bensheim. Es klingt fast wie im Märchen: Das thailändische Königshaus hat den Bensheimer Wagner Dieter Ruppert mit der Restaurierung seiner Kutschen beauftragt. Fünf Modelle stehen derzeit in der Werkstatt des Handwerkers. Zwar hat der gelernte Tischler schon Napoleons Kanonen instandgesetzt, doch ein solcher Exklusiv-Vertrag ist selbst ihm bislang noch nicht untergekommen.

"Sie werden aussehen wie neu"

Der am längsten amtierende Monarch der Welt, Bhumibol Adulyadej, ist Mitte Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Ein Jahr lang soll Staatstrauer herrschen. Wenig mehr hat Dieter Ruppert Zeit, um die noblen, aber sichtlich vom Zahn der Zeit angenagten Kutschen zu erfrischen. "Die werden aussehen wie neu", sagt er in seinem Reich in der Bensheimer Weststadt. In einem Jahr und drei Monaten will er fertig sein. Zwei Monate vor dem Termin, den der 64-jährige Maha Vajiralongkorn, der am 1. Dezember offiziell die Thronfolge angetreten hat, als Deadline markiert hat. "Ich brauche immer etwas Spielraum", lacht der Wagner. Einer der letzten seiner Zunft. In ganz Deutschland hat er zwei Kollegen.

Als er im August plötzlich Besuch von einer thailändischen Regierungstruppe erhielt, schaute sich Ruppert schon dezent nach den versteckten Kameras um. Aber nichts war inszeniert. "Hier sind wir richtig", sollen sie gesagt haben. Denn der künftige König ist ein Freund von "Made in Germany". Die meisten seiner Fahrzeuge lässt er aus Deutschland kommen. Bei seiner Kutschen-Recherche stieß er dann auf den Mann aus Bensheim. "Sie fliegen übermorgen nach Bangkok", hatten ihn die asiatischen Gäste gleich festgenagelt. Die Tickets lagen schon bereit. Doch Ruppert brauchte ein wenig Bedenkzeit. Aber Thailand blieb hartnäckig.

Schließlich stieg er mit seiner Frau in den Flieger nach Südostasien. Hochwohlgeboren wartet nicht gern. Mit der königlichen Limousine ging es in den Palast. Drei Tage hatte er Zeit, um die Kutschen zu bewerten. Danach wurde eine Woche Urlaub drangehängt. Kürzlich landeten die Fuhrwerke in Luxemburg, von dort ging es mit einem gigantischen Spezialtransport weiter an die Bergstraße. In den nächsten Tagen erwartet Bangkok eine erste grobe Kostenschätzung. Der Bruder des Thronfolgers war deshalb bereits in Bensheim.

Eine Villa am Starnberger See

Auch Maha Vajiralongkorn selbst verbrachte bisher viel Zeit im Ausland, vor allem in Deutschland. Zuletzt kaufte er eine Villa am Starnberger See. Er ist als begeisterter Pilot bekannt und fliegt seine eigene Boeing 737. Der neue König ist ein bunter Hund, wie manche sagen würden. An ihm scheiden sich die Geister. Auch in der Heimat.

Für Dieter Ruppert ist er ein Geschäftspartner, der weiß, was er will. Ein erfahrener Handwerker lehnt es nicht ab, bis zu 150 Jahre alte Kutschen für ein Königshaus zu restaurieren. "Das ist schon ein bisschen irreal", sagt er in seiner Werkstatt zwischen den reparaturbedürftigen Edelkarossen. In den kommenden Monaten wird er sich ganz auf die Kutschen konzentrieren müssen.

Polster, Lack und Leder sowie das Chassis werden auseinandergebaut, generalüberholt und zum Teil von Grund auf erneuert. Auf dem blassgelben Prunkstück der Lieferung werden vier maßgefertigte Lampen installiert, die allein so viel kosten wie ein Kleinwagen. Man kann sich gut vorstellen, wie das prachtvolle Stück von vier Rössern durch die abgesperrten Straßen der Hauptstadt gezogen wird. Im Innern thront ein brokatgoldener Himmel auf gefaltetem Stoff, hölzerne Jalousien schützen die Passagiere vor neugierigen Blicken des Volks. "So etwas habe ich noch niemals gesehen", sagt Dieter Ruppert, der seit vielen Jahren in engem Kontakt mit Heinz Scheidels weltgrößter Kutschensammlung in Mannheim steht.

Wenn der Monarch zufrieden ist, könnte Ruppert jährlich fünf weitere Modelle restaurieren. 25 Kutschen sollen mindestens auf Vordermann gebracht werden. Ein Auftrag wie im Märchen. Ausgeführt in einem nüchternen Gewerbegebiet mitten in Bensheim.