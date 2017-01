Frist für H&M läuft bis Ende Februar

Das Haus am Markt (hier eine Ansicht von der Kirche Sankt Georg aus) soll eigentlich abgerissen werden. Noch laufen allerdings die Verhandlungen mit der Modekette H&M, die mit einer Filiale in einen Neubau an gleicher Stelle ziehen soll.

Bensheim. Gerüchte machen in einer Kleinstadt schnell die Runde. Die neuste Mutmaßung in Bensheim: Die Vertragsverhandlungen mit H&M sind geplatzt, die Pläne mit der Modekette und einem Neubau am Marktplatz Geschichte. Ob der vielen Debatten um das Projekt könnte allerdings der Wunsch Vater des Gedanken gewesen sein.

Auf Nachfrage gab es im Rathaus keine Bestätigung, dass der angestrebte Deal mittlerweile zu den Akten gelegt werden musste. "Bis Ende Februar läuft die Frist, innerhalb derer die Projektentwickler und H&M einen wirtschaftlich tragfähigen und für die Stadtentwicklung guten Vertrag vorlegen können", lautete die Antwort. Das deckt sich mit der Aussage von Bürgermeister Rolf Richter, der im ersten Quartal zu einer Entscheidung kommen will.

Uneinigkeit wegen Mietdauer

Das heißt: Spätestens in einem Monat wird man wissen, ob es eine Filiale des Textilers am oberen Marktplatz in Bensheim geben wird. Läuft alles nach Plan, soll das Haus am Markt bekanntlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. In den könnten H&M und ein Gastronom einziehen.

Die geschätzten Baukosten sollen sich auf 8,4 Millionen Euro belaufen. Als Bauherr wäre die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) verantwortlich. Nach den Vorstellungen der Stadt soll sich der schwedische Konzern auf eine Vertragslaufzeit von zehn Jahren verpflichten. Doch genau um diesen Punkt - wie auch um den Mietpreis - wird zwischen den Verhandlungspartnern gestritten. Das bestätigte Bürgermeister Richter vor wenigen Wochen, verbunden mit der Erläuterung, dass man nicht um jeden Preis mit dem Unternehmen abschließen werde.

Seit mehr als einem Jahr wird öffentlich darüber diskutiert, ob die Idee der Verwaltung eine gute ist. Kritikern dürfte durchaus gefallen, dass die Gespräche mit H&M nicht reibungslos laufen und vor dem Aus stehen könnten.

Sollte es soweit kommen, bräuchte man dennoch Alternativen für den Marktplatz. Ein Plan B scheint durchaus in einer städtischen Schublade zu liegen, allerdings lässt man sich im Rathaus noch nicht in die Karten schauen. "Alternative Pläne werden selbstverständlich immer geprüft oder ins Auge gefasst, aber zunächst wird die Frist abgewartet", teilte die Pressestelle mit. Das lässt erwartungsgemäß viel Interpretationsspielraum.

Fest steht, dass man auch ohne eine Modefiliale nach einer Lösung für den Standort suchen muss. Eine Zukunft dürfte das Haus am Markt selbst ohne H&M nicht haben. Die Bewirtschaftung der gesamten Immobilie belief sich in 2016 auf rund 46 000 Euro. Die Mieteinnahmen hielten sich in Grenzen. Hinzu kommt, dass mittelfristig ein siebenstelliger Betrag aufgewendet werden muss, um standardmäßige Reparaturen am 70-Jahre-Bau durchzuführen.

Ein komplettes Geisterhaus ist der mehrgeschossige Komplex dennoch nicht. Der Mehrzweckraum wird unter der Woche von der Volkshochschule, der Musikschule, dem Historischen Tanzkreis und dem Familienzentrum genutzt. Auf 1100 Stunden im Jahr kommt die Stadtverwaltung in einer Beispielrechnung, was durchschnittlich sechs Stunden Nutzung pro Tag ausmache. Seit kurzem wird dort außerdem ein Deutschkurs für Flüchtlinge abgehalten.

Noch Leben in der Bude

An den Wochenenden stehen darüber hinaus Einzeltermine von Vereinen, Parteien oder der Stadt im Belegungsplan. Unterm Strich sind das 60 Veranstaltungen jährlich. Im Keller befindet sich ein Lager für Elektromaterial, das beim Winzerfest gebraucht wird. Der überdachte Innenhof wird beim größten Weinfest in der Region als Feuerwehrstandort genutzt. Die Auflistung der Verwaltung zeigt: Es ist mehr Leben in der Bude, als man von außen annehmen mag. Was jedoch nichts daran ändert, dass es bisher keine vernünftige Zukunftsperspektive für das Haus gibt, die zu einer Belebung des Marktplatzes führen würde.

Man darf deshalb aus mehreren Gründen auf den Ausgang der Verhandlungen gespannt sein. Kommt es zu einer Einigung, könnte man zeitnah mit einer Umsetzung der Pläne rechnen. Verlaufen die Gespräche im Sand, muss die Rathausspitze Plan B liefern - der so oder so wieder zu Diskussionen führen wird. Das kann man mit der Erfahrungen der vergangenen Jahre schon heute sagen.