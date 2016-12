Für Fahrradfahrer wird einiges getan

Fahrradparkhäuser sind vor allem in größeren Städten keine Seltenheit. In Bensheim soll nun ebenalls in eine solche Anlage investiert werden. Größe, Aussehen und der genaue Standort am Bahnhof sind noch nicht im Detail geklärt.

Bensheim. Wer sich mit dem Bensheimer Haushaltsplan befasst, sollte nicht nur in den Grundrechenarten geübt sein. Es bedarf auch einer gewissen mathematischen Vorstellungskraft. Immerhin kommt man bei Einnahmen und Ausgaben unterm Strich auf eine Summe jenseits der 100 Millionen Euro. Was für einen international erfolgreichen Fußballclub mittlerweile fast schon als Inhalt der Portokasse durchgeht, ist für eine deutsche Kleinstadt durchaus ein ordentlicher Batzen.

Bekannt ist, das Bensheim für Personalkosten und die berühmten Sach- und Dienstleistungen achtstellige Beträge aufbringen muss. Auch der Zuschuss für die Kinderbetreuung (2017 8,3 Millionen Euro) wird öffentlich gerne erwähnt.

Im neuen Jahr fließt Geld aus diversen Etatposten aber auch in verschiedene Projekte, von denen die Allgemeinheit mal mehr, mal weniger profitieren soll. Ein kleiner Überblick:

750 000 Euro: Eine Dreiviertel Million könnte 2017 in den sozialen Wohnungsbau gesteckt werden. 450 000 Euro sind noch aus 2016 übrig, die restlichen 300 000 Euro kommen durch den Verkauf eines Grundstücks an der Dammstraße dazu. Möglichkeiten, das Geld zweckdienlich zu investieren, sollte es einige geben. Auf dem früheren Areal der Brotfabrik Groß an der Werner-von-Siemens-Straße sollen ebenso Sozialwohnungen gebaut werden wie auf dem alten Edeka-Gelände (Wormser Straße) oder auf dem Meerbachsportplatz als größtem Projekt der nächsten Jahre. Weitere 30 000 Euro für diesen Bereich nimmt die Stadt - wie berichtet - über die im Sommer von der Landesregierung wieder eingeführte Fehlbelegungsabgabe ein.

600 000 Euro: Die Sanierung des Berliner Rings in zwei Teilabschnitten - zwischen Wormser Straße und Rheinstraße sowie ab Brückweg bis zur Gemarkungsgrenze Zwingenberg - belastet den Haushalt. Ursprünglich war die Deckenerneuerung für 2018 vorgesehen. Weil man im neuen Jahr aber noch Luft nach oben hatte (was 2018 nicht der Fall sein dürfte), wurden die Arbeiten vorgezogen.

170 000 Euro: Diese Summe ist für ein Fahrradparkhaus am Bahnhof eingeplant. Diskutiert wird darüber bereits seit ein paar Jahren. Die FDP hatte im Herbst 2013 einen entsprechenden Prüfantrag eingebracht, die flächendeckend auf Wohlwollen stieß. Der genaue Standort der Anlage steht noch nicht fest, er dürfte aber östlich des Bahnhofs liegen.

50 000 Euro: Die Stadt hält einige Immobilien in ihrem Besitz. Das kostet und schlägt sich entsprechend im Haushalt nieder. Zusammen mit dem Land will man deshalb in Form eines Modellprojekts überprüfen, von welchen Gebäuden man sich trennen könnte und sollte, wo hohe Investitionen in den Erhalt anstehen und welche man auf gar keinen Fall abstoßen darf - Stichwort Denkmalschutz und kulturhistorische Bedeutung. Am Ende der Kooperation mit dem Land sollte eine Entscheidungsgrundlage stehen, die Bensheim tatsächlich weiterbringt. Um das Vorhaben zu starten, bedarf es allerdings 50 000 Euro. Bürgermeister Rolf Richter geht nach Gesprächen mit den Verantwortlichen in Wiesbaden jedoch davon aus, dass ein Großteil wieder als Fördermittel in die Stadtkasse zurückfließt.

29 000 Euro: Das Fahrradverleihsystem "VRNnextbike" ist seit Sommer dieses Jahres auch in Bensheim am Start. Belege, wie gut (oder mittelprächtig) das Ganze angenommen wird, liegen bisher nicht vor. Dafür ist zwischen Betreiber und Stadt festgelegt, dass in den ersten fünf Jahren jährlich besagte 29 000 Euro überwiesen werden. Danach soll sich das System selbst tragen - im Optimalfall.

20 000 Euro: Bensheim will sich einen Ruf als fahrradfreundliche Kommune aufbauen - diese Botschaft lässt sich aus den Zahlen klar herauslesen. Weitere 20 000 Euro werden deshalb auf Antrag der Koalition für ein Radwegezustandskataster zur Verfügung gestellt. In der Auflistung sollen Radwege aufgelistet werden und - wie der Name schon sagt - ihr Zustand erfasst sein. In regelmäßigen Abständen steht dann eine Überprüfung an. Für 2500 Euro soll ebenfalls auf Bestreben der Koalition eine Service-Reparaturstation für Fahrräder installiert werden.

15 000 Euro: Um diese Summe werden die Mittel für das städtische Klimaschutz-Förderprogramm erhöht. Im Topf sind dann insgesamt 30 000 Euro. Wer Altbauten energetisch saniert oder besonders effiziente Neubauten erstellt, kann bei der Verwaltung einen Antrag stellen.

6500 Euro: Für Gästebewirtung und sonstiges steht dieser noch überschaubare Betrag im Haushalt. Für 2017 wurde er um 2500 Euro angehoben, weil Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert (CDU) gerne wieder einen Parlamentarischen Abend ausrichten möchte. Das gemütliche Beisammensein gehörte bis vor ein paar Jahren zum Standardprogramm, wurde dann aber gestrichen. Deppert will die Tradition wieder aufleben lassen, allerdings nicht wie früher im Anschluss an eine Stadtverordnetenversammlung, sondern als gesonderter Termin. Das sollte die Verweildauer erhöhen.