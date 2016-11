Für Neubau wird jeder Euro gebraucht

Bensheim. Jeder Euro hilft. Eine oft abgedroschen klingende Floskel - besonders in der Adventszeit, wenn vermehrt Spendenübergaben anstehen. Bei der DRK-Ortsvereinigung stellt sich die Situation allerdings etwas anders dar. "Alles ist hilfreich. Wir hoffen, dass wir mit unserem Geld hinkommen", sagt die Vorsitzende Doris Bodemann.

Die Ehrenamtlichen sind zurzeit dabei, eines der größten Projekte in ihrer Vereinsgeschichte zu schultern: der Neubau eines Stützpunktes auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände in der Weststadt. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro. Mehr als 600 000 Euro an Fördermitteln sowie ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 460 000 Euro reduzieren zwar den Gesamtbetrag. Unterm Strich muss das DRK aber 300 000 Euro selbst aufbringen. Rund die Hälfte habe man an Eigenmitteln zusammen.

Gebäudeverkauf an den Kreis

Stiftungsvermögen liegt bei knapp zwei Millionen Euro Die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim wurde zum 175. Geburtstag im Jahr 2005 gegründet. "Wir haben damals das Jubiläum zurückhaltend gefeiert und wollten stattdessen die Basis für eine nachhaltige Unterstützung der Region legen", so Vorstand Dr. Eric Tjarks. Das Geldinstitut erhöht seitdem Jahr für Jahr das Stiftungskapital um 175 000 Euro, welches aktuell bei fast zwei Millionen Euro liegt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Bereiche Kunst, Kultur, Bildung und Erziehung sowie Umwelt, Soziales und Sport im Geschäftsgebiet der Sparkasse. Die DRK-Ortsvereinigung ist bekannt als rührige Organisation mit vielfältigem bürgerschaftlichen Engagement, begründete Dr. Tjarks die Entscheidung der Stiftung für eine Spende an das Bensheimer Rote Kreuz. dr

Weitere 175 000 Euro soll der Verkauf der alten Fahrzeughalle in Auerbach bringen. Abnehmer ist der Kreis Bergstraße, der im Gebäude die Schulkindbetreuung für die Schlossbergschule zusammenführen und erweitern möchte - Stichwort Pakt für den Nachmittag.

Das sichert die Finanzierung. Spielraum für große Sprünge gibt es aber nicht. So wird ein Großteil des Inventars vom alten Standort an der Rodensteinstraße mit in die Rheinstraße umziehen. Um neue Möbel, Regale oder andere Einrichtungsgegenstände anzuschaffen, ist man auf Spenden angewiesen. Und da hilft in der Tat jeder Euro.

Entsprechend gut gelaunt nahmen Doris Bodemann und Vorstandsmitglied Johanna Förg am Dienstag eine Spende der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim entgegen. Mit 6500 Euro wird das Vorhaben des DRK unterstützt. "Der Standort und seine Entwicklung sind für uns ein Leuchtturm bürgerschaftlichen Engagements und Miteinanders", betonten Sparkassenvorstand Dr. Eric Tjarks und Dieter Becher vom Stiftungsvorstand. Er habe Respekt vor dem, was das Rote Kreuz in so kurzer Zeit geleistet habe, ergänzte Tjarks.

Lob für ehrenamtlichen Einsatz

Nach der Bensheimer Tafel wird das DRK der zweite "Bewohner" des früheren Militärgeländes. In den Komplex mit Fahrzeughalle, Sozial-, Büro- und Lagerräumen werden außerdem die Kleiderkammer sowie das Kleiderstübchen von Pro Vita ziehen. "Wir freuen uns als Stadt, dass die Entwicklung auf dem Areal weitergeht", erklärte Bürgermeister Rolf Richter. Er stellte ebenso wie der Sparkassenvorstand den besonderen ehrenamtlichen Einsatz des Vereins in den Vordergrund. Der Umzug sei - losgelöst von den Investitionen - ein Gewinn für alle Beteiligten.

Während die Ortsvereinigung zum ersten Mal in ihrer Geschichte in ein eigenes Heim zieht, das die Mitglieder nach ihren Vorstellungen konzipieren konnten, kann die Verwaltung mit dem freiwerdenden Grundstück neben der Rodensteinschule planen. Auf dem Gelände ist Wohnbebauung vorgesehen.

"Eigentlich sind wir bisher fast immer der Feuerwehr hinterhergezogen", blickt Doris Bodemann zurück. In der aktuellen Unterkunft waren früher die Brandbekämpfer stationiert, bevor diese ihren Stützpunkt an der Robert-Bosch-Straße bezogen. Auf den hatte das Rote Kreuz bereits spekuliert - für den Fall, dass die Feuerwehr aus Platzgründen eine größere Behausung benötigt hätte.

Das hat sich nun erledigt. Mit dem Neubau beginnt für den engagierten Verein eine neue Zeitrechnung. Bis es soweit ist, müssen aber noch einige Hürden genommen werden.

Die Vorsitzende hofft, dass im April mit den Arbeiten begonnen werden kann. Läuft alles reibungslos, könnte zum Jahresende 2017 Einzug und Einweihung gefeiert werden. "Es war und ist ein langer Weg, zumal wir alles ehrenamtlich leisten", so Bodemann.

Motiviert bei der Sache

Die Motivation haben die Macher jedoch nicht verloren. Im Gegenteil. Sie freuen sich auf die Zukunft im Eigenheim - besonders die 60 Mann und Frau starke Bereitschaft dürfte von den neuen und passgenauen Gegebenheiten in der Weststadt profitieren.