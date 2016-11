Fußgänger haben immer Vorfahrt

Alle Bilder anzeigen © Dietmar Funck Wer als Radfahrer in der Fußgängerzone unterwegs ist, sollte sein Zweirad besser schieben - sonst droht ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro. Die Stadtpolizei setzt bei ihren Kontrollgängen aber zunächst auf eine pädagogische Ansprache. © Funck

Bensheim. Im Straßenverkehr herrschen raue Sitten. Autofahrer und Radfahrer tauschen gerne und fast schon traditionell Nettigkeiten aus. Motorradfahrer stehen ebenfalls öfter mal am Pranger - kurzum: Wer auf deutschen Straßen unterwegs ist, braucht einen möglichst niedrigen Blutdruck und gute Nerven.

Für Fußgänger als schwächstes Glied der Kette gilt das in ähnlichem Maße. Sie müssen ihren Platz in der Hackordnung behaupten, ohne selbst das Gefahrenpotenzial zu erhöhen. Allerdings haben sie in den Innenstädten einen Rückzugsraum, in dem sie an erster Stelle stehen. "Fußgängerzonen sind ein Refugium, in denen besondere Regeln greifen", betont Ilona Ebel, Teamleiterin Straßenverkehr im Rathaus.

Konfliktpotenzial

Allerdings gibt es auch in diesen Schutzräumen ein gewisses Konfliktpotenzial - was sich in der Bensheimer Hauptstraße nahezu täglich beobachten lässt. Jüngstes Beispiel: Ein dynamischer Radfahrer, der mit Schwung die Ecke Bahnhof- und Hauptstraße nimmt und nur um Haaresbreite zwei ältere Damen verfehlt.

Kein Einzelfall, wie man im Rathaus weiß. Die Stadtpolizei kontrolliert nach eigenen Angaben öfter den Zweiradverkehr in der Fußgängerzone, denn die Rechtslage ist eindeutig. "Es darf nur geschoben werden", so Dezernent Andreas Born. Deshalb beziehen die Mitarbeiter bei ihren Rundgängen an neuralgischen Positionen Stellung. Dazu zählt der Bereich Hauptstraße/Obergasse, wo verstärkt Schülerinnen in die Pedale treten.

Wobei man nicht mit Brachialgewalt vorgehe, sondern den Dialog suche und auf eine pädagogische Ansprache setze - vor allem bei Kindern und Jugendlichen. In der Regel bleibt es bei einer mündlichen Verwarnung. Lediglich Wiederholungstäter oder renitente Zeitgenossen, bei denen auch schon mal die Polizei eingeschaltet werden muss, müssen mit einem Bußgeld von 15 Euro rechnen. "Das sind aber die Ausnahmen. Normalerweise wird uns mit Verständnis begegnet", erklärt Stadtpolizist Gerd Rotschadl.

Oberste Priorität hat die Sicherheit der Passanten. Sie haben Vorrang. Dem müssen sich andere Verkehrsteilnehmer unterordnen. Das betrifft auch das Fahren mit Segways, die in der Straßenverkehrsordnung als "elektronische Mobilitätshilfen" geführt werden. Für solche Fortbewegungsmittel ist die Fußgängerzone nach Auskunft aus dem Rathaus ebenfalls tabu. Die Rechtssprechung sei eindeutig. Zwar können Behörden Ausnahmeregelungen erlassen, das aber nur aus triftigen Gründen.

Wer zum Vergnügen mit den Elektrorollern durch die Gegend düst, muss einen Bogen um die Fußgängerzonen machen. Wer mehrfach erwischt wird oder sich generell nicht einsichtig zeigt, kann mit zehn Euro Bußgeld belangt werden. Es reicht dann auch nicht, die Geschwindigkeit anzupassen und Rücksicht zu nehmen. "Dieser Abschnitt in der Verordnung bezieht sich auf Radwege oder andere Fahrbahnen", erläuterte Ilona Ebel. Bisher musste die Stadtpolizei aber noch nicht allzu viele Segway-Fahrer stoppen. Die Anzahl der Bensheimer, die mit einem solchen Gefährt unterwegs sind, hält sich in Grenzen.

Bleiben die Autofahrer. Welche Rechte haben sie in Bezug auf die Fußgängerzonen? Prinzipiell sehr wenig. In Bensheim dürfen von 6 bis 13 Uhr die Geschäfte beliefert werden. Wenn in dieser Zeit ein Anlieger kurz vor seinem Haus hält, "werden wir auch nicht sofort einschreiten", verdeutlicht Born. Mit temporären Genehmigungen dürfen sich auch Handwerker, die einen Auftrag abzuarbeiten haben, in die Fußgängerzone fahren. Gleiches gilt für Sozialdienste und Menschen mit Handicap und einem entsprechenden Nachweis. Nach 13 Uhr ist aber für alle Schluss. Dann werden an den Zufahrten die Poller wieder hochgefahren.

Unterm Strich ist die Fußgängerzone zwischen Ritterplatz und Storchennest auch kein Problemfall. Allerdings kommt es immer mal wieder zu Beschwerden, die von der Stadtpolizei zum Anlass genommen werden, verstärkt Präsenz zu zeigen und auf die richtigen Verhaltensregeln hinzuweisen.