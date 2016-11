Gebraucht werden Kleidung und Geld

Bensheim. Der Winter hat bereits angedeutet, was möglich ist. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, Frost, vereiste Autoscheiben. Wohl dem, der ein Plätzchen im Warmen hat oder dick eingemummelt durch die Straßen ziehen kann.

Für viele eine Selbstverständlichkeit, aber längst nicht für alle. 40 000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße - sie sind obdachlos. Die Tendenz ist steigend. "Die Zahl der Wohnungslosen ist sogar zehn Mal so hoch", erklärt Elke Ditter, Vorsitzende des Fördervereins Hilfen für Wohnungslose.

Am Samstag steht sie mit ihren Mitstreitern wieder in der Bensheimer Fußgängerzone, um den Verein vorzustellen und vor allem, um Sach- und Geldspenden zu sammeln. Denn im Zentrum der Wohnungslosenhilfe am Weidenring sind die Lager leer. Die Wunschliste ist entsprechend lang. Benötigt werden Mützen, Handschuhe, Jeans, Unterwäsche, Socken, T-Shirts, Kapuzenpullis, Pullover, Jogginghosen und Jacken. Schlafsäcke, Isomatten und Wolldecken werden ebenfalls abgenommen. Eben alles, was warm hält.

"Aber bitte nur Männersachen", fügt Ditter im Gespräch an. Die werden vordringlich gebraucht. Für Frauen- und Kinderbekleidung ist kein Platz. Einmal im Jahr, meistens im November, ruft der Vorstand zur Sammelaktion auf. Die Spendenbereitschaft ist durchaus hoch. Die Nachfrage allerdings auch. Dem Verein geht es deshalb auch darum, in der Bevölkerung eine Akzeptanz für die Hilfsbedürftigen zu schaffen.

"Viele kommen ohne Unterstützung nicht aus ihrer Lage heraus. Sie brauchen Starthilfe. Andere wiederum wissen, dass sie den Rest ihres Lebens auf der Straße leben müssen. Auch ihnen müssen wir unter die Arme greifen", betonen Ditter und der stellvertretende Vorsitzende Helmut Hörtler. Wie viele Obdachlose sich in Bensheim durchschlagen, lässt sich nur schwer beziffern. Viele sind auf der Durchreise. Im Zentrum am Weidenring, dessen Bau der Förderverein im Jahr 2000 finanziert hat, sind freie Plätze ein rares Gut. Das Gleiche gilt für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. "Es fehlt an kleinen, günstigen Wohneinheiten", weiß Hörtler.

Für viele ist deshalb das Haus im Gewerbegebiet West Dreh- und Angelpunkt. Das macht sich nach 16 Jahren Betrieb am Inventar bemerkbar. Der Aufenthaltsraum muss saniert und die Industrieküche ausgetauscht werden. "Nach dem ersten Kostenvoranschlag haben wir erstmal Luft geholt", erinnert sich Ditter. Zurzeit ist man dabei, die Möglichkeiten auszuloten, weitere Angebote einzuholen und Gespräche zu führen. 30 000 Euro müssen wohl dennoch aufgebracht werden, um das Großprojekt zu stemmen. Das Diakonische Werk als Betreiber des Zentrums kann voraussichtlich ein Viertel der Summe einbringen. Den Rest müsste der Förderverein aufgebringen. "Wir hoffen auf die Bensheimer Bürger", so Ditter. Außerdem steht sie in Kontakt mit der Stadtverwaltung.

Beim Info-Stand am Samstag (19.) können sich die Besucher über das Vorhaben informieren und es finanziell unterstützen - mit einer besonderen Aktion. Für eine Spende von zehn Euro erhält man eine Wandfliese mit Stempelaufdruck des Vereins. Gesponsert werden die 500 Kacheln vom lokalen Obi-Markt.

Selbstverständlich könne man auch spenden, ohne eine Fliese mitzunehmen, versichern die Vorstandsmitglieder. Generell werden alle Spenden, die bis Ende Februar eingehen, für die neue Küche und den Aufenthaltsraum verwendet. Auf die lange Bank soll die Umsetzung nicht geschoben werden. Geplant ist, im Frühjahr oder Sommer mit den Arbeiten zu beginnen.

Nach dem Bau des Zentrums ist es die zweite große Investition des vor 20 Jahren gegründeten Fördervereins Hilfen für Wohnungslose. Elke Ditter und Helmut Hörtler hoffen auf einen erfolgreichen Start am Samstag. Von 10 bis 12.30 Uhr stehen die Mitglieder an der Mauer gegenüber dem Kaufhaus Ganz. Ergänzt wird der Info-Stand bei trockener Witterung um einen Bücherflohmarkt.