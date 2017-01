Geld für zwei weitere WLAN-Hotspots

Zwei Männer, ein Schild: Der Kreis bezuschusst den Ausbau von WLAN-Hotspots in Bensheim. Landrat Christian Engelhardt überreichte am Dienstag den Förderbescheid an Bürgermeister Rolf Richter.

Bensheim. Der Landrat und sein blau-weißes Schild waren wieder auf Reisen: Am Dienstag überreichte Christian Engelhardt am Bensheimer Rathaus Bürgermeister Rolf Richter einen Förderbescheid für zwei WLAN-Hotspots in der Fußgängerzone. Um die finanzielle Zuwendung symbolisch und öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck zu bringen, hatte der Behördenleiter wie immer besagtes Schild im Gepäck.

Für Engelhardt sind solche Termine längst Routine. Seit seinem Amtsantritt bezuschusst er in interessierten Städten und Gemeinden entsprechende Vorhaben. "Wir wollen deutschlandweit der erste Flächenkreis werden, in dem es in jedem Ort mindestens zwei Hotspots gibt", umreißt er seine digitale Vision. Dieses Ziel rücke mittlerweile in greifbare Nähe.

Datenvolumen schonen

In Bensheim betreibt der Verein "Bensheim Aktiv" bereits drei Zugänge in der Fußgängerzone - am Marktplatz, an der Mittelbrücke und am Hospitalbrunnen. In einem Umkreis von 50 bis 100 Metern um die Antennen kann gesurft werden, ohne das eigene Datenvolumen zu belasten.

Voraussetzung für eine Nutzung ist eine Anmeldung beim Anbieter. Greift man im Wirkungskreis des Netzwerks auf seinen Internetbrowser zu, landet man direkt bei einer Anmeldemaske. Dort müssen die Zugangsdaten eingegeben werden. Die erhält man per SMS, wenn man sich vorher mit Namen und Handynummer registriert. Zwei Stunden kann man anschließend online gehen.Die neuen Standorte befinden sich am Nibelungenbrunnen in der oberen Fußgängerzone sowie am Beauner Platz. Damit werde die nördliche Fußgängerzone erschlossen und eine nahezu komplette Versorgung in der gesamten Innenstadt ermöglicht, betonten Engelhardt und Richter.

Die digitale Erschließung des Beauner Platzes baut das Netz nicht nur weiter Richtung Westen aus. Nach Ansicht des Landrats ist der Standort zudem vorteilhaft, weil die Fläche ab und an als Veranstaltungsort dient. Als Beispiel nannte er das Bergsträßer Winzerfest. Wer sich künftig im Shake durchwirbeln lässt, könnte gleichzeitig kostenlos surfen - schöne neue Welt eben. "Gerade jüngere Zielgruppen frequentieren den Beauner Platz erheblich und dürften durch die infrastrukturelle Maßnahme maßgeblich profitieren", hieß es dazu aus dem Rathaus.

Einfacheres Prozedere

Ob das Anmeldeprozedere ähnlich wie bei den drei bestehenden Hotspots sein wird, steht noch nicht fest. Die Verwaltung kann sich erst aktiv um das Thema bemühen, wenn die Haushaltsgenehmigung durch den Kreis erfolgt ist. Das dürfte in den nächsten Wochen der Fall sein. Danach wird ein Anbieter ausgewählt und mit diesem die weitere Vorgehensweise beschlossen. Eine Vereinfachung würde sicherlich auf breite Zustimmung stoßen. In der Vergangenheit hatte es Kritik an dem aufwendigeren Verfahren zum Einloggen gegeben.

Am Dienstag ging es allerdings zunächst nur um die finanzielle Komponente. Jeweils 654,50 Euro stellt der Kreis zur Verfügung. Das entspricht exakt den Investitionskosten für einen WLAN-Hotspot. Auf eigene Rechnung plant die Stadt zudem drei Zugänge in Auerbach: am Bahnhof, im Kronepark und im Fürstenlager. Ergänzend werden die Dorfgemeinschaftshäuser in Fehlheim und Zell ausgestattet. In den Stadtteilen hatten sich die Ortsbeiräte bereiterklärt, die 1000 Euro einzusetzen, die jedes Jahr von der Stadtverwaltung für Projekte vor Ort spendiert werden.

"Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Allgegenwärtige Zugänge ins World Wide Web sind heute nicht mehr wegzudenken", so Engelhardt abschließend. Deutschland habe im Vergleich zu anderen Ländern Nachholbedarf. Deshalb sei es ihm ein großes Anliegen, den Ausbau zu unterstützen.

In Bensheim geht es aber nicht nur darum, die Ziele des Landrats zu erfüllen. Die Stadt sieht durch die Installation der Netzwerke eine Möglichkeit, die touristische Aktivität zu steigern.

Das Rathaus verweist in diesem Zusammenhang auf gestiegene Übernachtungszahlen seit dem Hessentag.