Gereizte Stimmung bei Bürgerwerkstatt

Fehlheim. Es brodelt in Fehlheim. Zumindest bei einigen Alteingesessen und direkten Anliegern des geplanten Neubaugebiets im Nordwesten des Stadtteils. Sie machten ihrem Ärger über die Planungen am Freitagabend bei einer sogenannten Bürgerwerkstatt im Dorfgemeinschaftshaus Luft.

Die Stadt hatte dorthin zusammen mit Moderatorin Stefanie Heng-Ruschek aus Frankfurt eingeladen. Offenbar hatte man allerdings das öffentliche Interesse an der Veranstaltung gewaltig unterschätzt. Mehr als 150 Teilnehmer waren gekommen. Bestuhlt hatte man - nach Rücksprache mit Ortsvorsteher Rico Klos - für 30 Besucher. So mussten sich die meisten Besucher mit Stehplätzen begnügen, was nicht zur Auflockerung der Stimmung beitrug.

Verkehr ein großes Streitthema

Neubaugebiet aus Kindersicht Viel Arbeit hatten sich die Viertklässler der Carl-Orff-Schule in Fehlheim gemacht. Aus Pappkartons gestalteten sie ein Neubaugebiet aus Kindersicht. Die Werke wurden am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus zu Beginn der Bürgerwerkstatt präsentiert. Moderatorin Stefanie Heng-Ruschek hatte in der Vorbereitung der Runde Kontakt zu Schulleiterin Christine Marx aufgenommen, die von der Idee angetan war und Unterstützung zusagte. Heraus kamen eindrucksvolle Projektarbeiten, die mit Liebe zum Detail gebastelt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass den Schülern naturnahes Wohnen mit einen hohen Freizeitwert ebenso wichtig ist wie eine bunte Gestaltung des Viertels. Kinder- und Hundespielplätze wurden ebenso entworfen wie eine "Pferdevilla". Ein großer Wunsch: Kein Verkehr im Neubaugebiet, die Autos sollen draußen bleiben. Ein Dorfladen mit Bäckerei sowie ein Grillplatz als zentraler Treffpunkt für alle gehörten ebenfalls zur Auflistung und Ausarbeitung der kreativen Viertklässler. Unterm Strich: Eine schöne und fantasievolle Zusammenstellung, die durchaus Fingerzeige lieferte, wohin die Reise bei der Entwicklung eines Baugebiets dieser Größenordnung gehen kann. Auch wenn nicht alle Erwachsenen am Freitagabend die Geduld für einen solchen Einstieg ins Thema zu haben schienen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. dr [mehr...] Fehlheim kann mit 300 Neubürgern rechnen Das geplante Neubaugebiet im Nordwesten von Fehlheim hat eine Größe von 4,8 Hektar. Die Fläche soll nach Auskunft von Erstem Stadtrat Helmut Sachwitz abschnittsweise erschlossen und vermarktet werden. Letztlich werden dort mindestens 120 und höchstens 192 Wohneinheiten entstehen. Eine Wohneinheit ist gleichzusetzen mit einem Haushalt, in dem statistisch 2,5 Personen leben. Für den Stadtteil bedeutet das: Man kann mit mindestens 300 Neubürgern rechnen. Bis die ersten Grundstücke bebaut werden können, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Allein die Bauleitplanung, mit der unter Umständen im Sommer begonnen werden könnte, wird eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen. Vor 2019 werden demnach keine Baufahrzeuge rollen. Fehlheim ist mit knapp 1800 Einwohnern der größte Stadtteil im Westen von Bensheim. dr

Aber auch abgesehen von solchen Nebensächlichkeiten, die beim zweiten Treffen im April durch die Wahl eines größeren Versammlungsorts keine Rolle mehr spielen sollen, herrschte eine leicht gereizte Atmosphäre. "Warum kommen sie denn jetzt mit einem solchen Riesen-Baugebiet? Das war in den 70er Jahren schon Thema und wurde nie umgesetzt", beschwerte sich ein Anwohner.

Die Meinungen der Wortführer an diesem Abend machten deutlich: Es gibt ausgewachsene Bedenken gegen die Entwicklung des Gebiets, vor allem weil man eine deutliche Zunahme des Verkehrs befürchtet - und weil sich der eine oder andere seine bisher schöne Aussicht in die Natur nicht verbauen lassen will. Jahrelanger Baustellenlärm und Flächenverbrauch schwangen ebenfalls negativ mit.

Die Problematik bei vielen Beiträgen: Der schmale Grat zwischen konstruktiver Kritik, berechtigter Bedenken sowie unsachlichen Einlassungen und Mutmaßungen mit Wutbürger-Zungenschlag. "Hier sollen doch nur Einnahmen geschaffen werden, die die Stadt am Marktplatz wieder reinstecken kann", war ein Beispiel von mehreren. Das Ganze gipfelte in einem massiven und unverständlichem Misstrauen einzelner gegen das von Professor Jörg von Mörner (Darmstadt) erstellte Verkehrsgutachten.

Der Fachmann war unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ortsdurchfahrten in Fehlheim sowie in Rodau und Schwanheim "von der Belastung her aktuell im unteren Bereich dessen liegen, was nach den Richtlinien üblich ist". Kurzum: Die Straßen könnten noch mehr Autos aufnehmen, ohne dass es zu einem Kollaps kommt.

Eine nicht unwesentliche Ausnahme bildet jedoch der Junkergarten in Schwanheim. "Dieser Engpass ist ein Problem", räumte von Mörner ein. Wie dieses Problem allerdings aus der Welt geschafft werden kann, steht in den Sternen. "Da würde ich gerne mal die Bensheimer Kommunalpolitiker zu hören, die dort den Verkehr eigentlich reduzieren wollen", wandt ein Betroffener ein.

In seinem Gutachten kommt der Professor zu dem Schluss, dass in Spitzenzeiten nachmittags 120 Fahrzeuge mehr als bisher unterwegs sein werden. Wobei er für seine Annahmen vom "schlimmsten Fall" ausging. Sprich: Die Möglichkeiten im Neubaugebiet werden komplett ausgereizt. Davon ist aber nicht auszugehen.

120 Autos zusätzlich

Von den 120 Autos nehmen zwei Drittel (80) den Weg nach Rodau, ein Drittel (40) machen sich auf gen Schwanheim. "Das ist nicht so viel, als dass man dort nicht mehr leben könnte", kommentierte der Professor, was nur bedingt gut beim Publikum ankam.

Das konnte man zumindest damit erklären, dass das persönliche Empfinden und tägliche Erleben der Anlieger und Pendler ein anderes ist und - losgelöst von Richtwerten und Rechenmodellen - die zusätzliche Verkehrsbelastung durchaus zu Schwierigkeiten in den Ortsdurchfahrten führen könnte.

Von Mörner nahm neben den lokalen Befindlichkeiten aber eine sinnvolle Anregung mit, die die Erschließung des Gebiets betrifft. Das Gutachten geht von einer Anbindung über die Wald- und Falltorstraße aus. Ein Anwohner gab ihm mit auf den Weg, über eine neue Straße direkt am Ortseingang von Rodau kommend nachzudenken. Ob eine solche Variante zu tragen kommt, hängt mit der Gesamtentwicklung und möglichen Kosten zusammen.

Probleme sammeln

Erster Stadtrat Helmut Sachwitz wies am Freitagabend mehrfach darauf hin, dass man ganz zu Beginn des Planungsprozesses stehe und man gemeinsam mit den Bürgern einen Entwurf erarbeiten möchte. "Wir wollen Probleme sammeln und zusammen Lösungen entwickeln."

Der Baustadtrat betonte den "immensen Druck auf dem Wohnungsmarkt". Die Nachfrage müsse an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gedeckt werden. Seit 2001 ist das Areal zwischen Friedhof und Landmetzgerei Mehl als Siedlungsfläche ausgewiesen.

Dass die Grundstücke verkauft werden können, bezweifelten weder Sachwitz noch die meisten der anwesenden Fehlheimer. Als Bestätigung genügt ein Blick in die Nachbarschaft. Für ein kleines Baugebiet am Ortseingang von Schwanheim kamen auf 24 Bauplätze 120 Interessenten.