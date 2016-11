Glanzvoller Start in die Weihnachtszeit

Zog gestern Abend alle Blicke auf sich: Die mit 30 000 LED-Lämpchen geschmückte Riesenfichte auf dem Marktplatz wurde zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts gestern Abend erstmals angeknipst. © Funck

Bensheim. Für Christine Deppert war es ein bewegender Moment. Gestern am frühen Abend sorgte die Bensheimer Stadtverordnetenvorsteherin mit einem kurzen Druck aufs Knöpfchen für eine beeindruckende Erleuchtung: 30 000 LED-Lämpchen flammten auf - und machen den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz wieder einmal zu einem echten Hingucker. Der Baum, der vor wenigen Wochen noch im Garten der Bensheimer Parlaments-Chefin wuchs, steht jetzt im Blickpunkt des Bensheimer Weihnachtsmarkts. "Ich bin ein bisschen sentimental", gab Deppert zu. Gleichzeitig ist sie mächtig stolz, dass ihrer stattlichen Fichte ein solch "glanzvoller Abschluss" zuteil wird.

"Das ist diesmal wirklich ein sehr schöner Baum", befand Bürgermeister Rolf Richter, der gemeinsam mit Stadtrat Andreas Born den offiziellen Startschuss für den Bensheimer Weihnachtsmarkt gab. Bis zum 22. Dezember - genau vier Wochen lang - haben die insgesamt 52 Buden zwischen Marktplatz und Hospitalbrunnen geöffnet. 2002 gab es in Bensheim die erste Veranstaltung dieser Art. Seit der Premiere habe sich der Weihnachtsmark stark gemausert, so Richter. Tatsächlich ist der Bensheimer Budenzauber zu einem echten Publikumsmagnet geworden - nicht zu überlaufen, aber doch immer was los. Das war auch gestern Abend der Fall: Eine stattliche Menge hatte sich zur Eröffnung auf dem Marktplatz eingefunden und prostete sich mit dem ersten Glühwein des Winters zu.

Apropos Winter: Der lässt in diesem Jahr - mal wieder - auf sich warten. "Es könnte noch etwas kälter sein", kommentierte eine Besucherin das wenig weihnachtliche Wetter. Das Ausbildungsorchester des Musikcorps Einhausen spielte "I'm Dreaming of a White Christmas" auf der Bühne am Marktplatz. Dass der Traum von der weißen Weihnacht tatsächlich in Erfüllung geht, darauf deutet momentan nur wenig hin. Aber wünschen darf man sich ja vieles!

Glühwein und mehr

Vielleicht sorgen die milden Temperaturen immerhin für eine längere Verweildauer der Gäste - die Standbetreiber wird's sicherlich freuen. Überhaupt dürfe man den Weihnachtsmarkt in den kommenden Wochen ruhig mehrfach besuchen, so Richter. Nicht nur wegen der sieben Künstlerbuden von "Bensheim Aktiv", deren kunsthandwerkliches Angebot mehrfach wechselt. Auch kulinarisch wird an den Ständen einiges geboten. Und auch Glühwein gibt's in diversen Variationen. Am anderen Ende der Marktmeile bildet am Hospitalbrunnen das Riesenrad den krönenden Abschluss des Weihnachtsmarktes. In den offenen Gondeln können Schwindelfreie 40 Meter über den Dächern der Stadt schweben und sich am Lichterglanz in den Straßen erfreuen.

Zum zweiten Mal nach der Premiere 2015 gibt es auch wieder das Schneedorf am Bürgerwehrbrunnen, wo unter anderem der Lions Club sowie drei Partnerschaftsvereine im Wechsel für ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgen. Ein Hingucker ist dort auch der mit überdimensionalen leuchtenden Schneeflocken und vielen weißen Woll-Bommeln geschmückte Baum.

Ein täglicher Programmpunkt findet ab 30. November wieder am Haus am Markt statt. Dort wird jeweils um 18 Uhr ein Fenster des großen Adventskalenders an der Hausfassade enthüllt.