Großer Spielplatz für die Kleinen

Der Beauner Platz verwandelte sich zum Weltkindertag in ein riesiges Spielfeld mit vielen Angeboten.

Bensheim. Eine Woche nach dem Ende des Winzerfests bevölkerten am Sonntagnachmittag erneut unzählige glückliche Kinder mit Luftballons, bunten Fähnchen und geschminkten Gesichtern den Beauner Platz. Sie alle sind der gemeinsamen Einladung der Karl-Kübel-Stiftung und der Stadt Bensheim zum Spiel- und Familienfest anlässlich des Weltkindertags gefolgt.

Die großen Fahrgeschäfte und Buden sind einer Bühne und vielen kleinen Mitmachangeboten von Vereinen und Organisationen gewichen - was den Kleinen jedoch mindestens genauso viel Freude bereitete. Obwohl der Blick zu den dunklen Wolken über dem Beauner Platz anfangs nichts Gutes verhieß, beruhigte Daniela Kobelt Neuhaus, Mitglied des Vorstands der Karl-Kübel-Stiftung, die Anwesenden: "Sie müssen sich keine Sorgen machen. Seit zehn Jahren hat es am Weltkindertag noch nie geregnet." Sie sollte Recht behalten.

Lob für den Projekt-Kinderchor

Als der Projekt-Kinderchor "Es lebe die Freundschaft" unter der Leitung des Regionalkantors Gregor Knop zum Auftakt den gleichnamigen Song von Peter Maffay zu singen begann, durchbrach die Sonne die dichte Wolkendecke. Die Kinder aus den Integrationsklassen der Schillerschule Auerbach und Joseph-Heckler-Schule Bensheim sowie der Kin-der- und Jugendkantorei Sankt Georg hatten bereits am Freitag bei der Verleihung des Karl-Kübel-Preises an Peter Maffay für Begeisterung gesorgt - so sehr, dass Bürgermeister Rolf Richter ankündigte, den Projektchor für den kommenden Neujahrsempfang der Stadt Bensheim gewinnen zu wollen.

Der Gesang des Chores wirkte wie ein Lockruf: Aus allen Ecken strömten Eltern und Kinder auf den Beauner Platz und brachten das Fest so richtig in Fahrt.

Auf der Bühne präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Bensheimer Musikschule ihr Können. Die Tanzfabrik Bensheim lud zu einer bunten Kindertanzshow ein und auch das Duo Kunterbunt - bestehend aus Wolfgang Hering und Harald Wehnhardt - regte Kinder und Eltern gleichermaßen zum Mitsingen und Bewegen an.

Abseits der Bühne vertrauten die Organisatoren auf das bewährte Angebot und sorgten so dafür, dass jeder auf seine Kosten kam. Ob Ruhe oder Aktion - die Kleinen hatten die Qual der Wahl.

Passend zum Motto des diesjährigen Weltkindertags "Kindern ein Zuhause geben" konnten die Kinder im Zelt der Karl-Kübel-Stiftung ihr eigenes Haus aus Pappe basteln. Zum Runterkommen und Verweilen luden auch die Tastbox des Arbeitskreises Jugendzahnpflege Bergstraße, das Kinderschminken des Familienzentrums Bensheim, das Glücksrad der GGEW und der Streichelzoo ein.

Für das aktive Angebot hingegen sorgten die Spielerei Bergstraße und die Sportjugend Hessen mit diversen Sport- und Spielgeräten. Ob mit dem Einrad, Waveboard oder Gokart rumflitzen, Zirkusgeräte ausprobieren oder kleine Spiele spielen - trotz des großen Andrangs konnten alle nach Herzenslust toben und die Eltern zum Duell herausfordern.

Zudem eröffnete die DJK/SSG Bensheim die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem Hockeyschläger zu sammeln. Wer nach all der Bewegung eine Stärkung brauchte, wurde an den Essensständen der Sterntaler und des Kiwanis-Clubs fündig. Dabei galt es jedoch, nicht allzu viel Zeit zu verlieren, denn da-nach warteten direkt die nächsten Herausforderungen. Zum Beispiel der Rollstuhl-Parcours des Vereins Sonnenkin-der. In wenigen Minuten konnten die Kinder spielerisch erfahren, wie es sich anfühlt, sich nicht auf den eigenen Beinen fortbewegen zu können. Ein guter Anreiz, um sich mit der Vielfalt innerhalb der Gesellschaft auseinanderzusetzen.

Es sollte ein Fest werden, bei dem sich "alle willkommen fühlen", betonte Kobelt Neuhaus und stellte passend zum Motto des diesjährigen Weltkindertags die Flüchtlingskinder in den Mittelpunkt: "Wir haben noch viel zu tun, damit Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und ihre Eltern sich hier als Mitbürgerinnen und Mitbürger fühlen."

Am Weltkindertag ist dies sicher gelungen. Doch natürlich gibt es dieses Jahr 364 Tage, an denen das Kindeswohl nicht in diesem Maße im Mittelpunkt steht. Richter lobte deshalb die "tolle Zusammenarbeit" mit der Karl-Kübel-Stiftung weit über das Spielfest hinaus.

Unter anderem mit Beratungsangeboten und offenen Treffpunkten für Kinder und Eltern (Drop Ins) versucht sie nicht nur in Bensheim, den Interessen von Kindern und Familien das ganze Jahr Beachtung zu schenken. aru