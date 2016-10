Haus am Markt als Streitobjekt

Einige Bensheimer befürchten, dass die Planungen rund ums Haus am Markt ein Schlag ins Wasser werden. Die Stadt möchte - wie mehrfach berichtet - das Gebäude abreißen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzen. © Funck

Bensheim. Es rumort mal wieder im Städtchen. Und Auslöser ist erneut ein Bauvorhaben, das vom Rathaus angestoßen und von der Koalitionsmehrheit in der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen wurde. Aber mit einem Abriss des Hauses am Markt und einem Neubau an gleicher Stelle können sich einige Bensheimer so gar nicht anfreunden.

Kommentare auf Facebook, Leserbriefe in der Zeitung oder Diskussionen beim Bäcker: Seit feststeht, dass die sanierungsbedürftige Immobilie tatsächlich weg soll und der an historischen Vorbildern angelehnte Ersatz architektonisch kein Traumschloss mehr ist, mehren sich wieder die Kritiker an dem Vorhaben.

Meinungen gehen auseinander

Wobei deutlich wird, dass die Meinungen in der Ablehnung auseinandergehen. Ein möglicher Abbruch des 70er-Jahre-Baus scheint die wenigsten zu schmerzen. Sie fordern allerdings, dass dann nicht mehr neu gebaut, sondern der Blick auf Sankt Georg frei wird. Das gab es bisher erst einmal - nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Mitte der 70er Jahre. Ansonsten thronte am oberen Ende des Marktplatzes seit dem Mittelalter immer ein Gebäude.

H&M als möglicher Mieter ist wiederum anderen ein Dorn im Auge. Kritisiert wird zudem, dass die Gastronomie ihren Haupteingang auf der Rückseite des Gebäudes zur Kirche hin hat. Kurzum: Es rühren viele vermeintliche Köche an ihrem Wunschmenü für den Marktplatz. Das schmeckt nicht jedem, muss man in einer funktionierenden Demokratie jedoch aushalten können.

Neu sind die Argumente nicht. Seitdem vor über einem Jahr das erste Mal öffentlich über die Planungen gesprochen wurde, werden Bedenken geäußert. In zwei Bürgerinfo-Veranstaltungen, die durchaus gut besucht waren, nahm die Rathausspitze um Bürgermeister Rolf Richter Stellung und gab Erklärungen ab - auch zu der Idee, nach einem Abriss auf einen Neubau zu verzichten. Richter rechnete vor, dass man neben den Abrisskosten ein bis zwei Millionen Euro in die Gestaltung der Fläche stecken müsse - und das primäre Ziel verfehlen dürfte: Den Marktplatz zu beleben. Das sieht die CDU verständlicherweise genauso. Die Fraktion hat eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie die Entscheidung verteidigt. Durch das Vorhaben eröffne sich die Möglichkeit, am Marktplatz für einen Anziehungspunkt zum Einkaufen und Belebung durch ein Café zu sorgen. Damit wirke ein Neubau positiv für die gesamte Innenstadt, die lebendig bleiben soll. Das hatten die Christdemokraten in den vergangenen Monaten bereits gebetsmühlenartig wiederholt und um Zuspruch geworben. Sie erinnern zudem daran, dass das künftige Gebäude eine traditionsgeprägte Fassade erhalten soll und sich auf das ehemalige Rathaus beziehe. Empfehlungen des Gestaltungsbeirats seien berücksichtigt worden. Eine moderne Architektur würde nach Ansicht der CDU nicht auf breite Akzeptanz stoßen.

Die Partei habe Vor- und Nachteile des Projekts abgewägt und sei dann zu einem Ergebnis gekommen. Auch, was den schwedischen Konzert angeht. "In den vergangenen Jahren wurde immer wieder der Wunsch geäußert, eine Filiale von H&M oder eine vergleichbare Modekette in Bensheim anzusiedeln. Bislang fehlte eine ausreichend große Ladenfläche. Auch das Neumarkt-Center scheidet aus", erklärt Stadtverordneter Henning Ameis. Vor allem für jüngere Menschen gewinne die Stadtmitte an Reiz, wenn das Angebot durch einen bekannten Modehändler erweitert werde.

Kosten: 8,4 Millionen Euro

8,4 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. Über die Mieteinnahmen sei das finanzierbar, so die CDU, die den Neubau auch als baulich angemessen bezeichnet. Wie mehrfach berichtet, soll das Projekt über die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim abgewickelt werden. Die MEGB wäre mit Eigenkapital in Höhe von 3,4 Millionen Euro dabei, der Rest müsste über Kredite finanziert werden.

Bisher ist das aber alles graue Theorie. Der Beschluss der Stadtverordneten für Abriss und Neubau wird erst wirksam, wenn die Mietverträge mit der Modekette und dem Gastronomen über eine Laufzeit von zehn Jahren unterschrieben sind. Sollten die Verhandlungen scheitern, wird nicht gebaut. Dann bliebe allerdings ungeklärt, was mit dem sanierungsbedürftigen und leerstehenden Haus am Markt geschieht.