Haus am Markt: Neubau erste Wahl

Die Stadtkirche Sankt Georg und davor das Haus am Markt: Ein Neubau am Standort der leerstehenden Immobilie wäre etwas höher als das jetzige Gebäude.

Bensheim. Es soll der Königstransfer für den Marktplatz werden: Ein Neubau für das Haus am Markt am bisherigen Standort, in den mit der Modekette H&M ein Mieter ziehen könnte, der Anziehungskraft besitzt. Seit Monaten wird in der Verwaltung geprüft, ob ein solches Vorhaben wirtschaftlich und technisch ohne allzu große Hürden möglich ist.

Jetzt liegt das Ergebnis samt eindeutiger Empfehlung vor. Demnach kann das Großprojekt mit einem Gesamtvolumen von 8,4 Millionen Euro angegangen werden, sollte es in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit für einen Grundsatzbeschluss geben.

Impuls für die Innenstadt

Haus am Markt: Zahlen und Daten im Überblick Die Kosten für einen Neubau am oberen Ende des Marktplatzes belaufen sich nach jetzigem Stand auf rund 8,4 Millionen Euro. Die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) als künftige Besitzerin der Immobilie wäre mit 40 Prozent Eigenkapital dabei. Die restliche Summe müsste über Kredite finanziert werden. Mietverträge mit H&M, einem Gastronomen und der Stadt - Vertragslaufzeit in allen Fällen mindestens zehn Jahre - würden Einnahmen sichern, so dass nach 20 Jahren der Kredit getilgt sein könnte. Die Bauzeit wird mit 14 bis 18 Monaten angegeben - von den Abbrucharbeiten des alten Gebäudes (fünf bis sieben Wochen) bis hin zur reinen Bauzeit. Ein Baubeginn wäre abhängig vom Winzerfest. Für die Gastronomie entsteht im ersten Geschoss ein Gastraum mit 200 Quadratmetern - plus zwei Außenterrassen: auf dem Marktplatz und dem Glatzer Platz hinter dem Gebäude. Die Modekette H&M könnte wie gewünscht ins Erd- und Untergeschoss ziehen mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1600 Quadratmetern. Die öffentlichen Toiletten kommen in einem Anbau an der Seite zum Museum hin unter. Im gestalterisch notwendigen Obergeschoss des Anbaus wäre Platz für Lager- und Mehrzweckraum.

Bürgermeister Rolf Richter betonte, dass man sich Zeit gelassen und gewissenhaft geprüft habe. Er machte allerdings auch deutlich, worum es aus seiner Sicht vorrangig geht. "Wir wollen nicht zwingend ein Haus bauen oder H&M in Bensheim ansiedeln. Wir wollen aber den Marktplatz beleben und einen Impuls für die Innenstadt setzen."

Mit dem Haus am Markt in seiner jetzigen Form kann dieses Ziel nicht erreicht werden - was der aktuelle Leerstand dokumentiert. Der Zuschnitt der Räumlichkeiten ist nicht attraktiv, Barrierefreiheit nur bedingt gegeben, neue Mieter mit Perspektiven stehen nicht Schlange. Kurzum: "Es ist kein Belebungsfaktor", urteilte Richter.

Ein Neubau könnte das ändern, vor allem mit einem Magneten wie es die Filialen des schwedischen Konzerns nun einmal sind - gleich wie man zu den Produkten des Unternehmens steht. Deren Verantwortliche sehen im Standort am Marktplatz und mit Bensheim als Stadt der Schulen entsprechendes Potenzial.

Keine Experimente

Auf architektonische Experimente will man an dieser prominenten Stelle allerdings verzichten. Der Neubau soll angelehnt an das in klassizistischer Bauweise erstellte frühere Rathaus geplant werden, das seinerzeit den Abschluss des oberen Marktplatzes bildete. Es sei der Trend in vielen Städten, sich an historischen Vorbildern zu orientieren, erklärte Erster Stadtrat Helmut Sachwitz. Er zeigte sich überzeugt, dass die Planungen eine breite Akzeptanz finden.

Das Gebäude wäre nach jetzigem Stand ein bisschen höher als das bisherige Haus am Markt. "Wir haben uns an die Nachbarschaft angepasst", so Sachwitz. Die ersten Überlegungen im vergangenen Jahr sahen eine etwas niedrigere Konstruktion vor. Damals ging man jedoch nicht von einer zusätzlichen gastronomischen Nutzung aus.

Das Großprojekt im Herzen der Altstadt hätte nicht nur Auswirkungen auf den Marktplatz - auch der Charakter des Geländes zwischen Haus am Markt und der Kirche Sankt Georg würde sich verändern. "Wir bekommen dort einen neuen Platz mit einigen Möglichkeiten", bemerkte der Erste Stadtrat. Der Aufgang zum Gotteshaus würde offener und freundlicher gestaltet, die zurzeit vorhandene massive Mauer fiele weg.

Ein Klamottenladen und ein neues Gebäude mit historischen Bezügen allein hilft dem Marktplatz am Wochenende und in den Abendstunden aber nur bedingt weiter. Deshalb - so lautetet auch eine Vorgabe aus der Kommunalpolitik - sollte geprüft werden, ob sich ein Café oder Restaurant integrieren lässt. "Wir stehen in Verhandlungen mit einem erfahrenen Gastronomen aus der Region", teilte Richter mit. Für ihn stünden das erste Obergeschoss sowie Freiflächen auf dem Marktplatz und auf dem Glatzer Platz zur Kirche hin zur Verfügung. Das kulinarische Angebot würde von Frühstück über Mittagstisch bis hin zu Abendessen reichen.

Gastronom mit an Bord

Um die Innenausstattung müsste sich die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) als künftige Besitzerin der Immobilie nicht kümmern. "Wir übergeben die Räume neutral, den Innenausbau übernimmt der Mieter. Er investiert selbst, wir müssten das nicht stemmen", erläuterte Geschäftsführer Helmut Richter. Sprich: Der Betreiber ginge selbst ins Risiko, was der MEGB-Chef als gutes Zeichen dafür wertet, dass der Mann von seiner Idee überzeugt ist.

Überzeugungsarbeit dürfte auch in den nächsten Wochen ganz oben auf der Liste der Rathausspitze stehen, wenn es um den Marktplatz geht. Am Donnerstag steht eine Bürgerinformationsveranstaltung an. Am 6. Oktober setzt sich die Stadtverordnetenversammlung mit dem Grundsatzbeschluss auseinander.

Soweit der kurzfristige Zeitplan. Aber wie geht es nach einer möglichen Zustimmung im Parlament weiter? "Wir stehen in Verbindung mit H&M. Der nächste Schritt wäre das Aushandeln eines Mietvertrags", blickte der Bürgermeister voraus. Das nimmt erfahrungsgemäß Zeit in Anspruch, weshalb Richter auch nicht über einen möglichen Baubeginn spekulieren wollte. Als gesetzt gilt: Das Winzerfest darf durch die Baustelle nicht allzu sehr beeinträchtigt werden. Um das größte Weinfest Südhessens herum müssten demnach die Bauphasen gestrickt werden.