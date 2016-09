Jog and Rock steht in den Startlöchern

Massenbewegung: Am 25. September nimmt Jog and Rock nach einem Jahr Pause wieder Fahrt auf - mit Läufen für alle Altersklassen.

Bensheim. Die Macher haben eine lange Reise hinter sich, den Sportlern steht ihr etwas kürzerer Trip noch bevor. Am Sonntag, 25. September, fällt nach einem Jahr Pause wieder der Startschuss für Jog and Rock in Bensheim. Ab 10 Uhr gehen die Läufer auf die Strecke.

Das Comeback war und ist vor allem für die Organisatoren des Vereins Bensheim-Marathon eine Herausforderung. Planungssicherheit herrscht erst seit ein paar Monaten. Zuvor war man mit den Plänen an übergeordneten Behörden gescheitert. Bis schließlich feststand, dass man überhaupt einen Neustart wagen kann, war fast Sommer - wenig Zeit, um in der Läuferszene Werbung zu machen.

Das Wichtigste zum beliebten Bensheimer Laufwettbewerb im Überblick:

Wie viele Anmeldungen sind bisher eingegangen?

Mehr als 1400 liegen vor. Mit Nachmeldungen dürften es in den nächsten Tagen noch ein paar mehr werden. "Das ist fast schon sensationell, wenn man die Vorgeschichte bedenkt", meint Cheforganisator Chris Roth. Er hofft dennoch, künftig an die Teilnehmerzahlen früherer Jahre anknüpfen zu können, die teilweise jenseits der 2000 lagen.

Auf welchen Strecken kann man den inneren Schweinehund bekämpfen?

Zur Auswahl stehen wie gehabt ein Halbmarathon, ein Zehn- sowie ein Fünf-Kilometerlauf, der Mini-Marathon für die Jüngeren und ein Schülerlauf über drei Kilometer.

Anmeldeschluss verschlafen - wie kann man sich jetzt noch einen Startplatz sichern?

Bis voraussichtlich Samstag (24.) kann man sich für alle Läufe nachmelden - per E-Mail mit einem Anmeldeformular, das es auf der Homepage www.jogandrock.de zum Herunterladen gibt.

Die größte Veränderung betrifft die Streckenführung. Wo wird gelaufen?

Start und Ziel sind am Marktplatz. Einzige Ausnahme: Der Zehn-Kilometer-Lauf wird an der Sparkasse (Neckarstraße) gestartet. Ziel ist aber ebenfalls der Marktplatz. Der Rundkurs führt zunächst kurz durch die Fußgängerzone hoch Richtung Ritterplatz, links ab in die Dalberger Gasse, am Bürgerhaus vorbei in die Bahnhofstraße sowie über die Neckarstraße und den Gärtnerweg grob gen Heppenheim. Am Tegut-Kreisel wird gewendet. Über die Heidelberger Straße gelangen die Läufer zurück in die Fußgängerzone, wo die Tour durch ein paar Gäschen führt, bis man wieder am Marktplatz ist.

Wer den Halbmarathon finishen will, muss den Rundkurs viermal bewältigen, für den Zehner reichen zwei Durchläufe. Chris Roth setzt auf gute Stimmung in der Innenstadt. "Wir sind gespannt, ob das Rundenlaufen gerade beim Halbmarathon angenommen wird", meint Roth.

Was hat sich bei Jog and Rock außerdem geändert?

Grundsätzlich erstmal nicht viel. Der Verein arbeitet allerdings mit einer neuen Zeitmessfirma zusammen: Race Result. Die Zeiterfassung erfolgt nicht mehr mit einem Chip wie bisher, sondern integriert in die Startnummer. Der Transponderchip ist ein Einwegprodukt und muss nicht zurückgegeben werden. Für die Begleitmusik sorgen zwei DJs, einer am Marktplatz, der andere am Hospitalbrunnen. Die Roabdigalle werden zum Anfeuern ebenfalls in der Fußgängerzone unterwegs sein. Ansonsten ist jeder willkommen, der mit ein bisschen Musik die Stimmung befeuert.

Fixpunkt bleibt wie früher der Marktplatz. Dort wird nach dem Zieleinlauf eine Verpflegungsgasse eingerichtet - mit Wasser, Saft, alkoholfreiem Weizenbier und Fassbrause für die Kinder. Feste Nahrung wird ebenfalls angeboten. Im Ziel erhält jeder Teilnehmer eine Medaille. Urkunden für alle werden allerdings nicht mehr vor Ort ausgedruckt. Der Leistungsnachweis fürs private Archiv kann aber im Nachhinein zu Hause über die Homepage von Race Result heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Muss am Veranstaltungstag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden?

Das wird sich im Bereich der Laufstrecke nicht vermeiden lassen. Der Verein bittet die Anwohner um Verständnis und hat ein Info-Schreiben für die Betroffenen mit einem Lageplan auf den Weg gebracht. Von 9.30 bis 12.30 Uhr ist die Strecke definitiv gesperrt.

Wann wird mit den Aufbauarbeiten begonnen?

Am Samstag, 24. September, geht es nach dem Wochenmarkt los. Insgesamt sind an beiden Tagen 80 bis 90 ehrenamtliche Helfer im Einsatz - Streckposten, Auf- und Abbau, Meldezentrum, Taschenaufbewahrung. "Das ist schon jede Menge Arbeit für alle", betont Roth.

Wie sieht die Perspektive für Jog and Rock aus?

Der Lauftag im September soll keine Eintags-Comebackfliege sein. Ein Knackpunkt ist immer die Finanzierung. Dafür braucht es weitere Sponsoren und stabile Teilnehmerzahlen jenseits der 1500. "Von kleinen Sachen lassen wir uns nicht abschrecken. Wichtig ist, dass wir auf die Unterstützung der Stadt bauen können - und das können wir", freut sich Roth. Für ihn wird es eine Premiere geben. Zum ersten Mal schnürt er bei Jog and Rock selbst die Laufschuhe für die fünf Kilometer.