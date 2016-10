Junge Familie fürchtet um ihre Sicherheit

Bensheim. Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt. In ganz Afghanistan besteht ein hohes Risiko, Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens zu werden. Landesweit, auch in der Hauptstadt Kabul kann es zu Attentaten, Überfällen, Entführungen und anderen Gewaltverbrechen kommen. Das Auswärtige Amt - von dessen Homepage diese Sätze stammen - hat eine klare Meinung, wenn es um Reisen in das vom Krieg mit den Taliban zerrüttete Land geht.

Heydar (35), Somaye (30), Ehzan (10) und Erfan (7) stammen aus Herat in Afghanistan. Im Sommer 2015 flüchteten sie aus Angst vor Anschlägen in den Westen. Im Bensheimer Camp am Berliner Ring kamen sie für ein paar Wochen unter, ehe sie in einem Feriendorf im Odenwald untergebracht wurden.

"Integration war dort Fehlanzeige. Die Menschen waren auf sich gestellt", sagen Nadine Hofmann und Sarah Moradkhani. Die beiden Frauen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe in Bensheim. Sie haben sich mit Familie Heydari angefreundet und es geschafft, dass die Vier eine Wohnung in Bensheim beziehen konnten.

Die Freude währte aber nur kurz. Der Asylantrag der Heydaris wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. "Für die Familie und für uns ist eine Welt zusammengebrochen", betonen Hofmann und Moradkhani. Sie haben im Internet eine Petition unter www.change.org gestartet, um Unterstützer zu sammeln und auf das Schicksal der Familie aufmerksam zu machen.

Darin unterstreichen sie den Willen zur Integration der einstigen Flüchtlinge. Bereits im Zeltdorf lernte der ältere Sohn Deutsch. Zusammen mit seinem Bruder kam er im Mai in eine Intensivklasse, die er nach den Sommerferien bereits wieder verlassen hat. Seine Lernfortschritte waren so gut, dass er am normalen Unterricht teilnehmen kann.

Somaye und Heydar gehen fünfmal pro Woche in drei verschiedene Deutschkurse, sie sprechen und verstehen mittlerweile sehr viel. Die 30-Jährige besucht zudem einmal wöchentlich einen Nähkurs. Der Familienvater möchte gerne wieder in seinem angestammten Beruf als Maler arbeiten. Es sei schlimm für ihn, von "geschenktem Geld" leben zu müssen.

Eine Rückkehr nach Afghanistan bereitet ihnen sehr große Angst. "Wenn es abends dort an der Haustür klopft, weiß man nie, ob nicht vielleicht Menschen mit Gewehren vor der Tür stehen, um die Familie zu töten", berichtete Heydar Heydaris. Er fürchtet um die Sicherheit seiner Frau und seiner Kinder, sollten sie abgeschoben werden. Erst vor wenigen Wochen sei nur 100 Meter vom Haus seines Onkels entfernt in Herat eine Bombe explodiert.

Beim Bundesamt bewertet man die Sicherheitslage jedoch anders. "Ein Gefährdungsgrad für Zivilpersonen, der die Feststellung einer erheblichen individuellen Gefahr allein auf Grund einer Rückkehr nach Herat und der Anwesenheit dort rechtfertigen würde, kann jedoch nicht angenommen werden", heißt es im Ablehnungsbescheid. Nicht jeder Rückkehrer müsse damit rechnen, Opfer eines Anschlags zu werden. Für die vielen Bensheimer Freunde der Familie sind solche Aussagen völlig unverständlich. "Sie waren und sind von Anfang an eine sehr aufgeschlossene Familie, ein absolutes Vorbild in Sachen Integration. Ihnen muss ein sicheres Leben in Deutschland ermöglicht werden", fordern Sarah Moradkhani und Nadine Hofmann.

Sie appellieren in der Petition, der Familie durch eine Unterschrift zu helfen. Parallel dazu wird auch der Rechtsweg ausgeschöpft. Vor dem Verwaltungsgericht läuft eine Klage gegen den Bescheid - Ausgang offen.