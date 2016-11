Junge Flüchtlinge werden umquartiert

Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, Landrat Christian Engelhardt und Jugendamtsleiter Kai Kuhnert zogen am Montag Bilanz.

Das ehemalige Mercure-Hotel an der Wormser Straße: Spätestens am Donnerstag ziehen die letzten Flüchtlinge aus.

Bensheim. Es gab Schlägereien und Polizeieinsätze. Die Feuerwehr musste sich etliche Nächte um die Ohren schlagen, weil Fehlalarme ausgelöst wurden. Das Konfliktpotenzial war hoch. Ein Jahr lebten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im ehemaligen Mercure-Hotel an der Wormser Straße in Bensheim. Eine "Herausforderung und Belastung für alle", bilanzierte Landrat Christian Engelhardt am Montag bei einem Pressegespräch.

Keine Dauerlösung

Spätestens am Donnerstag werden nun die letzten Bewohner das markante Gebäude verlassen. Der Mietvertrag mit den Eigentümern des Gebäudes wurde nicht verlängert. "Für uns war es von Anfang an keine Dauerlösung", erläuterte die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz als zuständige Dezernentin.

"Wenn sie 120 Deutsche im gleichen Alter ein Jahr unter ein Dach stecken, wird es auch nicht reibungslos laufen. Es ist halt kein einfaches Alter."

75 junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren sind zurzeit dabei, ihr Hab und Gut zusammenzupacken. Sie werden im gesamten Kreisgebiet Wohnungen beziehen, die von freien Trägern angemietet wurden. Vier bis fünf Personen sollen in WGs zusammenleben. "Wenn sie alt genug sind und von uns nicht mehr betreut werden, sollen sie als Mieter in die Verträge einsteigen", blickte Jugendamtsleiter Kai Kuhnert voraus.

Wochenlang wurde der Umzug vorbereitet. Vor allem mit Blick auf den Wohnungsmarkt kein einfaches Unterfangen. "Wir sind schon ein bisschen stolz, dass letztlich alles so reibungslos gelaufen ist", kommentierte Kuhnert.

Während der Übergang weitgehend problemlos zu laufen scheint, waren vor allem die ersten Monate in Bensheim schwierig. Schon die Entscheidung für eine Belegung der Immobilie sei ihm nicht leicht gefallen, betonte Engelhardt. Bedenken gab es vor allem, weil ein "stadtbildprägendes Hotel" von Flüchtlingen bewohnt werden sollte. Letztlich hielten sich die Proteste aber in Grenzen - vor allem, weil das frühere Drei-Sterne-Haus bereits seit Sommer geschlossen war und ohnehin schon bessere Zeiten gesehen hatte.

Am 1. Dezember 2015 zogen die neuen Bewohner ein. Zeitweise bis zu 120 Personen - vorwiegend aus Afghanistan, aber auch Syrien, Somalia, Algerien und Eritrea - lebten in der Bensheimer Immobilie unter einem Dach.

Ein "schwieriges Klientel", räumte Engelhardt ein, der von "klassischen Halbstarken" sprach. Der Behördenleiter versuchte in seinem Resümee deshalb auch gar nicht, die zurückliegenden zwölf Monate zu beschönigen. "Da gab es schon einiges", spielte er auf Schlägereien und Auseinandersetzungen an. Man habe immer wieder Probleme gehabt. Sogar einige Intensivtäter habe man gehabt, die sich nun in Haft befänden.

Taschengeld gekürzt

Trotz allem fällt das Fazit des Landrats zufrieden aus. "Es ist nicht so schlimm gekommen, wie ich befürchtet hatte." Ähnlich ordnete es Jugendamtsleiter Kuhnert ein. Er hatte mit seinen Mitarbeitern einen Katalog mit Sanktionen aufgestellt, um die jungen Männer zu disziplinieren. So wurde nach den ständigen Fehlalarmen kollektiv das Taschengeld gekürzt, um den Jugendlichen zu verdeutlichen, dass die Einsätze der Feuerwehr Geld kosten - von der Belastung der ehrenamtlichen Kameraden ganz abgesehen.

Die eigenen Strafmaßnahmen waren nach Ansicht von Engelhardt ein Weg zur Beruhigung der Lage. "Wir sind in solchen Fällen Vormund und Erzieher. Da können sie nicht bei jeder Aktion mit dem Jugendstrafrecht kommen oder mit der Polizei drohen." Bei ihm überwog am Montag unterm Strich ohnehin die Freude, dass man nach einem herausfordernden Jahr zurück zur Normalität kehren könne.

Das sah zwölf Monate zuvor noch ganz anders aus. Wo man in Spitzenzeiten früher höchstens 20 bis 30 minderjährige Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen hatte, sah man sich plötzlich 400 Kindern und vorwiegend Jugendlichen gegenüber, die ihre Heimat ohne Eltern oder volljährige Verwandte verlassen hatten. "Wir haben mehr aufgenommen, als es der Königsteiner Schlüssel eigentlich vorsieht", so Diana Stolz.

Um allen ein adäquates Dach über dem Kopf bieten zu können, entschied man sich letztlich für die Hotel-Lösung - in Kooperation mit freien Trägern. Die Finanzierung übernahm der Bund. Für die Führungsspitze im Landratsamt war jedoch von vorneherein klar, dass man keine zusätzlichen Plätze schaffen wollte, sondern das Ganze als Übergangsphase angesehen wurde.

"Wir haben seitdem auch keine mehr aufgenommen", sagte Stolz. Das Soll habe man übererfüllt. Sie rechnet frühestens ab Mai oder Juni mit Neuzugängen - was auch von der gesamtpolitischen Lage und den allgemeinen Flüchtlingsströmen abhängt. Aktuell leben im Kreis 300 unbegleitete minderjährige Ausländer, wie die Heranwachsenden im Beamtendeutsch heißen.

Wie es mit dem ehemaligen Hotel weitergeht, ist Sache der aktuellen Besitzer. "Der Investor hat eine Nachfolgenutzung", so Engelhardt. Details wollte er keine nennen. Asylsuchende werden dort aber nicht wieder einziehen. Generell sei der Zustand des Hauses nicht so schlecht, dass man es komplett sanieren müsste, fügte der Landrat an. Dass die einjährige intensive Nutzung allerdings Spuren hinterlassen hat, stehe außer Zweifel.