Kreis soll Volkshochschule übernehmen

Noch befindet sich die Volkshochschule in Bensheimer Hand.

Die Volkshochschularbeit in Bensheim soll an die Kreisvolkshochschule mit Sitz in Lorsch rückübertragen werden. Ab dem Herbstsemester 2017 könnte es erstmals ein gemeinsames Programm geben.

Bensheim. Der Kreis und seine Volkshochschulen - fast schon traditionell ein heikles Themen. Vor über sechs Jahren scheiterte der Versuch die Zweigstellen in Bensheim, Lampertheim und Viernheim unter dem Dach des Mutterhauses zu vereinigen.

In Bensheim war damit die Debatte längst nicht beendet - vorwiegend mit Blick auf die städtischen Finanzen. Jetzt sollen Fakten geschaffen werden und die lokale Volkhochschularbeit zum Herbstsemester 2017 an den Kreis zurückübertragen werden. Allerdings müssen sowohl der Kreistag als auch die Stadtverordnetenversammlung in ihren Novembersitzungen noch zustimmen.

In Bensheim dürfte eine Mehrheit sicher sein. Schließlich hatte der Magistrat sich im Auftrag des Parlaments um das Thema gekümmert und in den vergangenen zwölf Monaten gemeinsam mit dem Kreis an einer Lösung gearbeitet.

185 Kurse, 1860 Teilnehmer pro Jahr Die Bensheimer Volkshochschule wurde 1948 als Volksbildungswerk der Kulturgemeinde Bensheim gegründet. Eigentlich wäre es nach dem Zweiten Weltkrieg am Kreis Bergstraße gewesen, eine Volkshochschule auf die Beine zu stellen. Weil das nicht zeitnah gelang, beschritten Bensheim, Viernheim und Lampertheim einen Sonderweg und gründeten lokale Einrichtungen. Die Kulturgemeinde löste sich 1949 auf, die VHS blieb bis 1954 alleine weiter bestehen. Ab 1954 bis 1972 wurde sie als Verein geführt. 1972 stieg der Kreis ein. In Bensheim gründete sich der VHS-Förderverein. Acht Jahre später wurde die Volkshochschule Bensheim des Kreises Bergstraße ins Leben gerufen. Diese Konstruktion hat bis heute Bestand. Leiter der Bensheimer VHS ist seit 1985 Berthold Mäurer. Pro Jahr finden in Bensheim 185 Kurse statt. Die Anzahl der Nutzer liegt bei 1860. Die Gebühreneinnahmen belaufen sich durchschnittlich auf 95 700 Euro im Jahr. Laut Bürgermeister Rolf Richter muss die Stadt allerdings jährlich 75 000 Euro für die Volkshochschule zuschießen. Seit 2010 gehört die VHS zum Eigenbetrieb Stadtkultur. Die Kreisvolkshochschule bietet jährlich 850 Kurse an. Diese werden nahezu im gesamten Kreisgebiet abgehalten. dr [mehr...]

"Jetzt wächst das zusammen, was zusammengehört", machte Bürgermeister Rolf Richter am Freitag bei einem Pressegespräch keinen Hehl aus seiner Überzeugung. Er sieht nicht nur finanzielle Vorteile, sondern außerdem ein verbessertes und effizienteres Angebot.

Für Kursteilnehmer soll sich deshalb wenig ändern. Das gilt auch für die Gebühren, wenngleich der Kreis eine andere Struktur hat als in Bensheim. "Die Unterschiede sind nicht erheblich", versicherten Iris Hoch, die Leiterin der KVHS, und Thomas Herborn, der Chef des Eigenbetriebs Stadtkultur. Bereits jetzt gebe es Kunden, die in beiden Einrichtungen buchen. Entscheidend sei die Qualität. Vielen kommt es dann nicht auf ein paar Euro Differenz an.

In einer Übergangszeit von zwei Jahren bleiben zudem die Ansprechpartner die gleichen, weil zwei Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtkultur - darunter der VHS-Leiter Berthold Mäurer - mit einem gewissen Stundenkontingent an den Kreis abgeordnet werden. Sie werden in dieser Phase weiterhin ihren Sitz in der Fußgängerzone haben. Erst danach wird die Kreisvolkshochschule ohne Unterstützung betreuen.

Einsparungen: 50 000 Euro im Jahr

Richter rechnet mit Einsparungen von rund 50 000 Euro jährlich in den ersten 24 Monaten. Wobei sowohl der Rathauschef als auch Landrat Christian Engelhardt betonten, dass Geld nur ein Aspekt der Fusion sei. Zumal auf den Kreis durch die Übernahme der Aufgaben Mehrbelastungen zukommen. "Es lohnt sich aber. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem gleichen Geld, das Bensheim und der Kreis jetzt aufwenden, künftig ein vielfältigeres Programm aufbauen werden", meinte Engelhardt. Die Zusammenlegung sei ein Gewinn für beide Seiten und ein wichtiges Signal nach außen.

Der Landrat erinnerte daran, dass es Aufgabe der Kreise sei, Volkshochschulen zu betreiben. Lernen höre nicht mit der Schule auf. In einer Wissensgesellschaft seien Volkshochschulen eine "zwingende Ergänzung dessen, was wir als Schulträger machen".

Kehrt Bensheim wie geplant zurück, bleiben mit Lampertheim und Viernheim zwei weitere lokale Volkshochschulen. "Es wäre sinnvoll, das Ganze weiterzudenken", bemerkte Engelhardt. Allerdings sei das eine Sache, die lokal gewollt und entschieden werden müsse, spielte er den Ball den Verantwortlichen in den Ried-Kommunen zu.

Zukunftsmusik, die im Bensheimer Rathaus am Freitag aber nur eine Randnote war. Die beiden Behördenleiter hoben stattdessen lieber hervor, dass sie sich einiges von der Fusion versprechen. Der Landrat ließ nicht unerwähnt, dass nach Ablauf der zwei Jahre weiterhin Kurse in Bensheim abgehalten werden. Dafür könne man beispielsweise die Schulen als Unterrichtsräume nutzen.

Die Dozenten sollen zeitnah bei einer Info-Veranstaltung über die Details in Kenntnis gesetzt werden. "Uns liegt nicht daran, irgendetwas platt zu machen. Wir wollen uns breit aufstellen", erläuterte Iris Hoch. Ab dem Frühjahr werde man mit den Kollegen vor Ort klären, wie das erste gemeinsame Programm aussehen soll. "Wir sind für alle offen." Hinzu komme, dass bereits jetzt Dozenten für beide Volkshochschulen tätig seien.

Das Konfliktpotenzial scheint demnach gering zu sein. Wie hoch es jedoch in den Parlamenten ist, werden die nächsten Wochen zeigen. In Bensheim gab es nicht nur Befürworter einer Rückgabe. Vor allem die SPD äußerte sich in der Vergangenheit kritisch, während von der Dreier-Koalition Zustimmung zu erwarten ist.