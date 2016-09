Land gibt das Containercamp auf

Das Land Hessen will die Containersiedlung am Berliner Ring aufgeben. Ob die Unterkunft abgebaut wird, steht aber noch nicht fest.

Bensheim. Der Eiertanz um das leerstehende Containercamp für Flüchtlinge am Berliner Ring in Bensheim geht in die nächste Runde. Am Donnerstag teilte das Sozialministerium mit, dass der Standort als Erstaufnahmeeinrichtung vom Land Hessen aufgegeben wird - wie einige andere auch.

"Wir haben das im April dieses Jahres vorgestellte Standortkonzept weiter den aktuellen Zugangszahlen angepasst. Damit handeln wir mit Augenmaß und Verantwortung. Die Zugangssituation ist derzeit so, dass wir unsere Unterbringungskapazitäten weiter reduzieren", betonte Sozialminister Stefan Grüttner. Vordergründig mag die Entscheidung für Bensheim überraschend kommen. Schließlich hatte das Finanzministerium vor nicht einmal zwei Wochen erklärt, dass die Siedlung in Reserve gehalten werde. Der Pachtvertrag für das Grundstück wurde um ein Jahr bis Ende Oktober 2017 verlängert.

Keine konkrete Anfrage

Künftig nur noch elf aktive Standorte in Hessen Im Mittelpunkt des neuen Standortkonzepts des Landes steht die Reduzierung der aktiven Unterkünfte von 19 auf 11 Einrichtungen mit insgesamt 14 000 Plätzen. Davon werden 5000 so organisiert, dass sie je nach Auslastung flexibel zu- oder abgeschaltet werden können. Sechs weitere Standorte - darunter die Kelley Barracks in Darmstadt - werden mit rund 6000 Plätzen in Reserve gehalten. 21 Immobilien, dazu zählt das Containercamp in Bensheim, werden nach und nach komplett aufgegeben. Das sind unterm Strich 21 000 Plätze, die nicht mehr benötigt werden. In den Hochzeiten der Flüchtlingskrise vor einem Jahr kamen an einem Tag mit 1300 Migranten mehr Menschen nach Hessen als derzeit in einem Monat. Aktuell sind es etwa 16 000 Asylsuchende im Monat, die bundesweit einreisen. 1200 bleiben davon in Hessen. Von einer dauerhaften Entspannung kann aber nicht die Rede sein. "Die Anpassung darf uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die aktuelle internationale Flüchtlingslage nach wie vor hoch brisant und nicht prognostizierbar ist", teilte Sozialminister Grüttner mit. Die Containersiedlung in Bensheim wurde als Außenstelle der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen eingerichtet - wie zuvor das Zeltcamp auf dem Festplatz am Berliner Ring. Dort lebten von August bis Dezember 2015 zeitweise mehr als 600 Menschen. dr [mehr...]

Die Ansage aus Wiesbaden bedeutet demnach nicht, dass die Container abgebaut und das Gelände wieder landwirtschaftlich genutzt wird. Im Gegenteil: Offenbar gibt es Überlegungen in der Kreisverwaltung, die Immobilie für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen zu nutzen. Das bestätigte Bürgermeister Rolf Richter. "Uns ist bekannt, dass der Kreis prüft, ob aus wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten dieser Bereich geeignet ist." Stadt und Kreis würden bei diesem Thema eng zusammenarbeiten. Eine konkrete Anfrage der Heppenheimer Behörde liege noch nicht vor, weil die Prüfungen bisher nicht abgeschlossen seien.

Sollte man im Landratsamt zu dem Schluss kommen, die Container vom Land zu mieten, muss man sich im Bensheimer Rathaus und in den kommunalpolitischen Gremien damit befassen. Für Richter ein Prozess, bei dem es einiges abzuwägen gilt. "Es geht dabei nicht nur um generelle Fragen, sondern beispielsweise auch darum, über welche Anzahl von Flüchtlingen wir reden, damit sie an diesem Standort sozialverträglich für alle Beteiligten untergebracht werden können."

Man müsse auch bedenken, dass sich zugewiesene Flüchtlinge selbst versorgen müssen, dagegen Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung komplett versorgt werden. In der Praxis bedeutet dass: Es müsste eine Infrastruktur aufgebaut werden, damit die Bewohner kochen können. Hätte das Land die Siedlung als Erstaufnahmeeinrichtung wie geplant genutzt, wären die Asylsuchenden zentral versorgt worden - über eine Essensausgabe mit entsprechenden Räumlichkeiten.

"Die Anforderungen an die Unterbringung unterscheiden sich in vielen Punkten. All das muss bei einer Entscheidung abgewogen werden", so Richter. Er stellte gestern klar, dass die Stadt selbst kein Interesse an der Immobilie hätte. Grundsätzlich sei man allerdings in der Flüchtlingsfrage weiter gefordert, adäquate Unterkünfte bereitzustellen. Darüber müsse man sich auch in Zukunft intensiv Gedanken machen.

Wie intensiv sich das Sozialministerium Gedanken um die Situation in Bensheim macht, lässt sich nur schwer abschätzen. Konkrete Antworten zur weiteren Vorgehensweise vor Ort gab es am Donnerstag auf Nachfrage nicht - stattdessen flüchtete man sich in Allgemeinplätze. "Sie können sicher sein, dass wir den engen Austausch mit den Vertretern der kommunalen Politik, den Einrichtungsleitungen, den Ehrenamtlichen und allen Betroffenen frühzeitig suchen und umfassend informieren werden", teilte eine Sprecherin mit Verweis auf den "laufenden Prozess" mit.

Fragen zu den Kosten für das Camp blockte man in gewohnter Manier ab und stellte stattdessen lieber heraus, dass man mit dem neuen Standortkonzept auf Einsparungen in Höhe von sieben Millionen Euro im Monat hoffe, nachdem man bereits nach der ersten Anpassung im April das Budget um 25 Millionen Euro im Monat reduzieren konnte. Wie bereits mehrfach berichtet, steht das Lager am Berliner Ring, in das bis zu 600 Personen einziehen könnten, seit der Fertigstellung im Frühjahr leer. Schon beim Aufbau war es zu Verzögerungen gekommen, weil man offenbar während der Arbeiten schon gemerkt hatte, dass Eile keine Not mehr tut, weil die Menschen anderweitig untergebracht werden konnten.