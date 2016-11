Mächtige Fichte schmückt den Marktplatz

Landesparteitag

Bergstraße. Sie will nicht nach Berlin: Janine Wissler zieht es nicht in den Bundestag. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen will sich erneut für den hessischen Landtag bewerben. Das kündigte die 35-jährige Frankfurterin beim Landesparteitag der hessischen Linken am Samstag in Bensheim an. [mehr]