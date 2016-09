Martin Walser kommt zum Lesefestival

Ein großer Literat: Der Schriftsteller Martin Walser ist beim Lesefestival in Bensheim zu Gast. Am 9. Oktober wird er im Parktheater aus seinem jüngsten Roman "Ein sterbender Mann" lesen.

Bensheim. Freundschaft, Verrat und eine späte Liebe: "Ein sterbender Mann", der neue Roman von Martin Walser, behandelt die großen Dinge des Lebens gegen Ende des Lebens. "Der Titel klingt traurig, es ist aber eher eine Liebesgeschichte", bewertet Jeanette Giese das Buch.

Der Projektleiterin des Lesefestivals ist im Verbund mit Berthold Mäurer, dem Leiter des Parktheaters, ein Coup gelungen: Sie konnten den 89-Jährigen für eine Lesung in Bensheim gewinnen. Walser wird die Kulturreihe am Sonntag, 9. Oktober, beschließen.

"Restlos begeistert"

Kein Wunder also, dass Giese bei der Programmvorstellung am Donnerstag im Rathaus "unbändige Freude" verspürte und Mäurer sich "restlos begeistert" gab. Schließlich zählt Walser zu den ganz großen Literaten Deutschlands, dessen Werk mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde - darunter der Georg-Büchner-Preis und der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Mit Unterstützung von Buchhändlerin Ingeborg Deichmann ist es dem Duo Giese und Mäurer wieder gelungen, eine attraktive Auswahl namhafter Schriftsteller zu treffen - und diese schließlich auch zu verpflichten. "Die Qualität konnte wieder gesteigert werden. Es ist etwas Besonderes in diesem Jahr. Hochkarätige Autoren lesen an außergewöhnlichen Orten", fasste Bürgermeister Rolf Richter zusammen.

Es sei wichtig, die Kultur des Lesens stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Dass es gelingt, lässt sich an den durchschnittlichen Besucherzahlen pro Veranstaltung ablesen, die sich von 68 auf 188 fast verdreifacht haben, so Richter. Jeanette Giese bedankte sich bei der Stadt, die sich neben den vielen größeren und "lauten" Veranstaltungen auch ein "Festival der leisen Töne" leiste.

Das Engagement wird nicht nur vor Ort honoriert. In diesem Jahr geht auch die hessenweite Eröffnung von Leseland Hessen in Bensheim über die Bühne. Am Donnerstag, 22. September präsentiert Ingrid Noll ihren neuen Krimi "Der Mittagstisch". Beginn ist um 19 Uhr im Parktheater. Ein Auftakt mit Bergsträßer Touch.

Nach dieser Vorpremiere geht es am Dienstag, 4. Oktober, mit Christine Westermann weiter. "Wir haben vom literarischen Blockbuster bis zur Neuerscheinung alles dabei", blickte Giese voraus. Es sei immer ein besonderes Erlebnis, den Autoren hautnah zuhören zu können.

Neun Schriftsteller werden zum Lesefestival anreisen. Am Grundkonzept haben die Macher nicht gerüttelt. Allerdings steht eine wesentliche Neuerung an: Zum ersten Mal wird Eintritt erhoben. Fünf Euro müssen pro Veranstaltung gezahlt werden. "Zur Entlastung der städtischen Finanzen. Und damit wir auch künftig gute Autoren holen können", erklärte Mäurer. Er sei sich sicher, dass es deshalb keine rückläufigen Besucherzahlen geben werde. Tickets in Form von Lesezeichen sind an den Abendkassen erhältlich. Die Eröffnung mit Ingrid Noll und die Kinderlesungen kosten keinen Eintritt.

Zuschüsse für das Festival fließen außerdem von lokalen Sponsoren. "Das Lesefestival ist eine Perle in der Bensheimer Kulturlandschaft, die wir gerne unterstützen", sagte Axel Noé, Marketingchef der Sparkasse Bensheim.

Als "besondere Sache und kulturelles Highlight" bezeichnete Susanne Schäfer, Bereichsleiterin Marketing und Kommunikation bei der GGEW AG, die Erfolgsreihe.

Sehr angetan sind Jahr für Jahr auch die Zuhörer, die gerne und wortreich Rückmeldung geben. Berthold Mäurer ließ es sich nicht nehmen, aus der Fanpost zu zitieren. Grundtenor: Erstklassiges Festival, bitte weitermachen! Daran haben sich die Organisatoren gehalten - und mit der Verpflichtung von Martin Walser als Zugpferd sogar ein deutliches Ausrufezeichen setzen können.