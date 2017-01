Minusgrade bremsen die Arbeiter aus

Bensheim. Die Geduldsprobe geht weiter - auch wenn Anlieger und Einzelhändler schon längst die Geduld verloren haben. Die Sanierung der B 3 in Auerbach zwischen Otto-Beck-Straße und der Stadtgrenze zu Zwingenberg befindet sich zwar im letzten Bauabschnitt. Ein schnelles Ende ist aber nach wie vor nicht absehbar.

Bis Ende Februar wollte die Verkehrsbehörde "Hessen Mobil" die Arbeiten eigentlich abgeschlossen haben. Und selbst mit diesem Termin befand man sich schon in der Verlängerung. Ursprünglich hätte das Projekt bereits im Jahr 2016 zu den Akten gelegt werden sollen. Jetzt teilte Jochen Vogel, Pressesprecher der Behörde mit Sitz in Heppenheim, auf Anfrage mit, dass ein Abschluss Ende Februar "nicht funktionieren wird".

Ende Januar weiß man mehr

Wann die Straße wieder komplett freigegeben und die Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird, konnte er am Mittwoch nicht mit Gewissheit sagen. "Das hängt davon ab, wann die Arbeiten fortgesetzt werden können. Bis Ende Januar sollten wir mehr wissen", so Vogel.

Die Baustelle ruht mittlerweile, seit die beauftragte Firma in die Weihnachtsferien gegangen ist. Normalerweise hätte zügig nach den Feiertagen weitergemacht werden sollen - aber der Winter machte den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Dass so etwas im Dezember und Januar passieren kann, sollte die Verantwortlichen nicht überraschen. Selbst an der Bergstraße kann es vorkommen, dass es in der kalten Jahreszeit mal frostig wird.

"Es gibt immer zeitliche Puffer und ein gewisses Kontingent an Schlechtwettertagen", bestätigte Vogel. Allerdings hatte man den Dauerfrost und die beständig niedrigen Temperaturen der vergangenen Wochen so nicht einkalkuliert. Schon im Dezember habe es einige Tage gegeben, an denen nichts ging. "Fünf Grad plus wären nicht schlecht, aber dann auch ein paar Tage am Stück", hofft der Pressesprecher auf mildere Zeiten.

Mitarbeiter der Firma seien jeden Tag vor Ort, um die Möglichkeiten auszuloten. An eine Wiederaufnahme war bisher aber nicht zu denken. In den nächsten Tagen dürfte sich mit Blick auf die Wettervorhersage wenig an der Lage ändern. Bis die Verantwortlichen Klarheit über die neuerliche Verzögerung haben, kann über ein Ende der Baustelle nur spekuliert werden. Ob man bis Mitte März fertig ist oder es sogar April wird, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.

Für die Anlieger im betroffenen Teilstück bedeutet das: Sie müssen weiter mit den Beeinträchtigungen leben - auch wenn der Frust bei vielen ziemlich groß ist. Gleiches gilt für die Einzelhändler und Pendler, die eine freie Fahrt in beiden Richtungen auf der B 3 herbeisehnen. Verwunderlich ist das nicht, schließlich startete die Sanierung auf der insgesamt 1,4 Kilometer langen Strecke zwischen Otto-Beck-Straße und Stadtgrenze im Sommer 2015. Von eineinhalb Jahren Bauzeit konnte man damals noch ausgehen. Mittlerweile werden es vermutlich fast zwei Jahre sein, bis die Straße komplett erneuert sein wird.

Die grundsätzliche Verspätung erklärte "Hessen Mobil" im September 2016 mit einem höheren Aufwand. "Wie im Laufe der Baumaßnahme festgestellt wurde, zeigte sich der Aufbau des Fahrbahnuntergrundes anders als ursprünglich vom Baugutachten festgestellt, so dass zusätzliche Arbeiten an der Fahrbahn notwendig wurden. Viele Stützmauern offenbarten sich zudem als baufällig und mussten aufwendig saniert werden. Überdies mussten die Strassenentwässerungsleitungen entgegen den Daten der Videobefahrung in größerem Umfang ausgetauscht werden", teilte die Behörde damals mit.

Die Vorhaben von "Hessen Mobil" und der Stadt umfasst die grundhafte Erneuerung der beschädigten Fahrbahn und eine Verbreiterung sowie Erneuerung der beidseitig der B 3 verlaufenden Radwege und Gehwege. Außerdem wurden die Busbuchten erneuert. In den Gehwegen wurden Kabelrohre für Breitbandkabel verlegt. Durch die Telekom erfolgte in Teilabschnitten eine Neuverlegung und Umlegung von Telefonkabeln.

Und eines steht heute schon fest: Ist dieses Kapitel B 3-Sanierung beendet, wird das nächste aufgeschlagen: Im Sommer beginnt der Bau eines Kreisverkehrs am Zwingenberger Rewe-Markt, im Jahr 2018 schließt sich die Sanierung der Fahrbahn in nördlicher Richtung bis zur Einmündung Alsbacher Straße an.