Mit einer Farbexplosion ins Ziel

Impressionen vom Brillant-Feuerwerk am Samstagabend in Bensheim

Bensheim. Wer die Deutungshoheit an diesem Abend hat, bleibt im Dunkeln. Sind es überdimensionale Pusteblumen, die da am Himmel über Bensheim explodieren? Oder doch kleine Kometenschauer, die Richtung Kirchberg stürzen. Während sich der unromantische Kerl im Mann eher an Armageddon erinnert fühlt, sinniert die Frau an seiner Seite von einer duftenden Blumenwiese. Üble Klischees, zugegeben. Aber eines von vielen Gesprächen nach dem Brillantfeuerwerk am Samstagabend zum Finale des Bergsträßer Winzerfestes. Die Bilanz dürfte bei unterm Strich fast allen Zuschauern ähnlich ausgefallen sein.

"Erstklassige Show", kommentiert die Zielgruppe für das Jugendwort des Jahres beim Abstieg in der Kalkgasse. Zwischen Stadtpark und Weinbergen haben wieder Hunderte das Spektakel in der ersten Reihe verfolgt - und Glück gehabt, dass der sanfte Wind die Rauchschwaden nach Norden trieb.

Pausenloses Staunen

15 Minuten lang ballerten die Pyrotechniker in die Nacht, was das Budget hergab. Und das war wieder einiges. Der wolkenlose Himmel verwandelte sich in eine große Leinwand, auf der ein Knalleffekt den nächsten ablöste. Pausenloses Staunen, Jubel und Applaus beim Publikum inbegriffen. Eine spritzige Angelegenheit, die einen grandiosen Schlusspunkt hinter das diesjährige Winzerfest setzte, das am Sonntag mit offenen Geschäften und einer letzten Runde auf Karussell oder Taumler angemessen über die Ziellinie schritt.

Zuvor allerdings erlebten die Besucher einen Samstagabend, der vermutlich in die Annalen des Weinfests eingehen wird. Kaum jemand konnte sich erinnern, dass es jemals so voll war. Völkerwanderung quer durch die Innenstadt mit hoher Staugefahr. Wer mitten im Verkehr anhielt, musste damit rechnen, von der Masse einfach weitergeschoben zu werden.

Das muss man natürlich ein bisschen mögen, sonst geht der Spaß am abendlichen Weinflanieren schnell flöten. Einige Gäste zogen deshalb zwischendurch die Notbremse. "Das ist mir heute echt zu viel. Man sieht ja nur noch Hinterköpfe", meinte eine Bensheimerin, die sich nach dem Feuerwerk schnell aus dem Staub machte.

Besonders an den neuralgischen Stellen gab es kaum ein Fortkommen. Das Winzerdorf auf dem Marktplatz war geflutet und überlaufen. Wohl dem, der sich rechtzeitig einen Sitzplatz gesichert hatte. Oder seinen persönlichen Freiraum gegen hautnahes Gruppentanzen eingetauscht hatte. Auf der Bühne gaben DNS den Ton an und rockten den Marktplatz standesgemäß mit Klassikern von Bon Jovi, Oasis und Kollegen. Der richtige Soundtrack für einen Abend wie diesen.

Doch nicht nur im Winzerdorf musste man beim Shoppen-Slalom mit Glas oder Weinflasche eine vorzeigbare Körperbeherrschung mitbringen.

Ansonsten konnte es passieren, dass zwischen Mittelbrücke und Storchennest das Glas zwar leer, die Kehle aber dennoch trocken war. Was prinzipiell nicht weiter tragisch sein musste, schließlich gab es Nachschub an fast jeder Ecke.

Der Verkehrsverein als Ausrichter des neuntägigen Open-Air-Festival dürfte jedenfalls mehr als zufrieden sein. Selten war es während eines Winzerfestes in den vergangenen Jahrzehnten - immerhin wird bereits seit 1929 gefeiert - so trocken und heiß. Einzige Ausnahme: Der Umzugssonntag. Für die Teilnehmer und Zuschauer hätte man es sich etwas weniger feucht-fröhlich gewünscht. Aber man kann ja nicht alles haben.